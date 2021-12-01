13 ярких бьюти-трендов, от которых не спрятаться и не скрыться в соцсетях

Модные тенденции в современном мире такие непостоянные, что не успеваешь привыкнуть к одним трендам, как тут же все вокруг уже обсуждают в соцсетях что-то новое. Зато это хороший повод время от времени пробовать что-то свежее и быть на одной волне со всеми.

Мы в AdMe.ru любим иногда листать инстаграм и следить за выходом звезд на красные дорожки, поэтому не можем упустить из поля зрения свежие бьюти-тренды, которые можно примерить на себя.

Насыщенная ягодная помада

С очередным сезоном можно пробовать что-то новое, например макияж с помадой глубокого ягодного цвета. Это отличный вариант для тех, кто устал от классической красной помады. Губы останутся такими же выразительными, и при этом насыщенный ягодный оттенок будет выглядеть свежо и нетривиально.

Яркие, нестандартные штрихи в тенях

Нестандартные яркие тени появились в макияже моделей на показах осенних коллекций одежды. Они задали модный тренд, который актуален даже для красной дорожки. Можно не бояться экспериментировать и смело добавлять яркие штрихи в свой мейк, ведь этот тренд не требует аккуратности. Наоборот, это возможность проявить свою фантазию.

Классический нюд

Наверное, сложно представить более универсальный макияж, чем нюдовый. Он органично подходит практически под любой образ, утонченно подчеркивая черты лица, и не перегружает его. Нюд в тренде этого сезона в своем классическом исполнении, но так же хорошо будет смотреться и пыльно-розовая, бежевая гамма.

Белые акценты в подводке

Подводка с использованием белого цвета — хороший вариант для придания акцента глазам, они будут практически сиять. Еще интереснее, если такой подводкой сделать нетривиальные штрихи, тем самым подчеркнув свою индивидуальность.

Винтажная прическа

Явный фаворит некоторых модных показов осенней и зимней коллекции — прическа из Средневековья. Эстетика сплетенных кос, обилия завитков и сложной структуры прически притягивает взгляды. Можно попробовать примерить такую укладку и окутать свой образ винтажным флером.

Перевернутые кошачьи стрелки

Попробуйте перевернуть свое представление о стрелках, причем в прямом смысле. Можно нанести подводку на нижнюю линию глаз и направить ее к хвосту бровей, чтобы продолжить линию верхних ресниц. Получится невероятный взгляд.

Отлив бронзы на глазах

Переливающиеся бронзовые тени или дымные бронзовые smokey eyes — воплощение спокойного настроения в макияже глаз, которым можно делиться со всеми окружающими одним лишь взглядом. Будет хорошо сочетаться с нюдовой матовой помадой или блеском.

Пастельный мятный в волосах

Розовый, персиковый, голубой, фиолетовый — все эти цвета для яркого окрашивания когда-то были на пике популярности. Они и сейчас никуда не делись, просто стали всем привычными. Если же вам хочется яркое окрашивание, но нетривиальное, то хорошим вариантом станет мятный цвет светлых пастельных оттенков. Он может внести свежесть в образ.

Глубокий кобальт на ногтях

Если вы устали каждый раз пролистывать ленту инстаграма в поисках интересного дизайна для очередного маникюра, то пора на время забыть об этом, ведь в тренде глубокий однотонный оттенок синего. Он самодостаточен сам по себе, но по желанию можно добавить минималистичный узор.

«Черепаховые» глаза

Визажисты считают отличным сочетанием карие глаза и тени «армейских» зеленых оттенков, которые красиво переливаются друг с другом. «Черепаховый панцирь» на глазах в тренде даже на красной дорожке.

Светлые пряди у лица

Один из способов подчеркнуть черты лица и привлечь внимание окружающих к своему взгляду — сделать светлые пряди у лица. Можно сказать, что тем, у кого еще с лета остались выгоревшие на солнце локоны, бесплатно досталось трендовое окрашивание, ведь естественность цвета таких прядей тоже актуальна.

Кирпичные губы

Если искать лучшее сочетание цвета губ и пряных кофейных напитков, то это трендовый кирпичный цвет помады и блеска. Если вы носите классические вишневые оттенки на губах, то красный с оттенком коричневого можно попробовать как более нетривиальный.

Жемчужный маникюр

Нежный и женственный или причудливо экстравагантный — таким разным может быть маникюр с жемчужинами, выбор зависит только от вашего желания и повода. Его вариативность позволяет носить жемчужный маникюр со множеством разных образов, иногда даже заменять им аксессуары — и в этом его фишка.