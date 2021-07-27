11 курьезных фактов о звездах, которые были похожи на байки, а оказались правдой

Даже друзья порой ошарашивают, когда рассказывают нам о каком-то факте из своей жизни, который никак не вписывается в наше представление о них. У звезд же секретов еще больше, и иногда кажется, что они намеренно выдают их дозированно, чтобы время от времени подогревать интерес к себе.

AdMe.ru прошерстил интернет в поисках незаезженных фактов о наших любимых знаменитостях. Думаем, вам будет любопытно узнать, кто был няней Киану Ривза и почему Джим Керри в детстве спал в обуви.

Джим Керри в детстве ложился спать в танцевальной обуви

Детство Джима Керри было непростым, но он всегда искал способ поднять настроение семье. Поэтому он ложился спать в танцевальной обуви, чтобы прямо посреди ночи вскочить и устроить неожиданное представление.

Нянькой маленького Киану Ривза был Элис Купер

Хотя четких воспоминаний об этом у актера не сохранилось, ему рассказали, как однажды рок-певец присматривал за ним. Дом, где жила семья Киану, находился неподалеку от студии звукозаписи, а его мама работала дизайнером костюмов для рок-исполнителей. Поэтому, когда Киану был малышом, его мама ненадолго доверила присмотр за ним этой звездной «няньке». И, по словам актера, Элис Купер ничем, кроме бутафорских экскрементов в холодильнике, его не шокировал.

Кэти Перри носит в сумочке прядь волос Тейлор Свифт

Звучит жутковато, но на деле ничего страшного в этом нет: таким немного эксцентричным способом она пытается поддерживать связь с подругой. Также у Кэти хранится прядь волос Майли Сайрус. Свои волосы Тейлор и Майли отдали коллеге в гримерке, когда все 3 певицы пришли на церемонию вручения премии «Грэмми».

Кристина Эпплгейт в 18 лет бросила будущего кумира миллионов женщин

В 18 лет Кристина Эпплгейт завела роман со своим другом и пригласила его на церемонию награждения MTV Movie Awards. А там бросила его ради другого. Другом белокурой звезды, которого она так легкомысленно променяла на случайного парня, был Брэд Питт.

До того как стать знаменитым, Хью Джекман был обычным школьным учителем физкультуры

В фильме «Безупречный» Хью Джекман сыграл нечистого на руку заведующего школьным округом. Но мало кто знает, что на самом деле актер был вполне достойным учителем физкультуры. Однажды один из репортеров пытался взять у него интервью, и Джекман неожиданно узнал в нем одного из своих бывших учеников и даже вспомнил его имя.

Перед напором Дуэйна Джонсона не устоят даже аттракционы

Дуэйн Джонсон вместе с 5-летней дочерью Жасмин пришел в развлекательный центр. Все шло хорошо, пока он не решил сесть с ней на один из аттракционов и отправиться в «джунгли». Удержать 122 кг веса Джонсона маленькому кораблику оказалось не по силам, и он слетел с движущего механизма. Джонсон всеми силами постарался компенсировать это персоналу.

Элайджа Вуд в жизни оказался настоящим смельчаком

Во время участия в реалити-шоу актер вместе с ведущим Джеком Осборном пересек водопад Виктория на протянутых канатах, и сделали они этот рискованный трюк первыми. Вот как это выглядело. В той же программе Вуд совершил сплав по реке Замбези.

Зато Мэттью Макконахи страдает от странной фобии

В жизни бесстрашный покоритель космоса и спаситель человечества боится вращающихся дверей и очень не любит тот момент, когда приходится въезжать в темный туннель на машине. Впрочем, последнюю фобию актер объяснил вполне логично: в кромешной тьме трудно разобрать, есть ли кто-то в туннеле и не случилась ли там авария.

Маколей Калкин создал группу, которая поет песни только о пицце

Группа так и называется: The Pizza Underground. Актер создал ее, чтобы исполнить кавер-версии песен группы The Velvet Underground, но решил изменить все тексты так, чтобы они были посвящены исключительно пицце. Свой концерт группа дала бесплатно в модном баре под восторженные возгласы слушателей.

У Дженнифер Лоуренс есть собственные стрелы и лук, и в случае чего она готова ими воспользоваться для самообороны

Однажды актриса вернулась домой и, заехав в гараж, услышала, что на ее патио есть кто-то чужой. Она как раз возвращалась с тренировки, и на заднем сиденье автомобиля у нее лежали лук и колчан со стрелами. Полная решимости дать бой людям, вторгшимся к ней, и отстоять свое имущество, она вооружилась ими, зашла в дом и узнала, что это были рабочие.

Школьница взяла картонного Дэнни Де Вито на выпускной, а актер, узнав об этом, не остался в долгу

Школьница по имени Эллисон Клосс не знала, с кем ей пойти на выпускной вечер. До этого у нее были очень тяжелые отношения с парнем, и она не хотела завязывать роман исключительно ради выпускного. И тут ей пришла в голову неординарная идея: она взяла картонную фигуру Де Вито в полный рост, поставила на самокат и повезла с собой на торжество. А вскоре после этой истории партнер Дэнни Де Вито по сериалу «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Макэлхенни прислал девушке фото, на котором Де Вито берет картонную фигуру Эллисон с собой на съемочную площадку.