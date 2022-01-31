11 прозвищ знаменитостей, за которыми скрывается пикантный факт из их детства и юности

Даже звезд не обошло в юности и в детстве то, с чем сталкивался, наверное, каждый из нас, — полученное от друзей или недругов прозвище. Для некоторых из них, как, например, для Бейонсе или Марго Робби, оно стало вполне оправданным поводом для обиды, для других — Киану Ривза и Мэрайи Кэри, — вполне безобидным воспоминанием.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие прозвища давали звездам в детстве и юности их сверстники, а заодно узнали свежие факты из их жизни. Думаем, их будет любопытно узнать и вам, а заодно убедиться — а может быть, и рассказать при случае детям, — что добиться успеха может каждый, главное — не опускать руки.

Мэрайя Кэри — Мираж

Мэрайя Кэри начала петь уже с 3 лет, подражая своей маме, оперной певице. Заниматься вокалом она тоже начала под ее контролем, хотя та никогда не давила на нее и не пыталась ей навязать оперную манеру исполнения. В результате уже в старших классах школы Мэрайя стала записывать свои песни, часто при этом пропуская уроки, за что получила среди одноклассников прозвище Мираж.

Генри Кавилл — Толстяк Кавилл

Трудно поверить, но над Суперменом и звездой «Ведьмака» Генри Кавиллом издевались в детстве из-за лишнего веса. В школе-интернате, где он учился, его прозвали Толстяком Кавиллом, и он, по его собственным словам, ревел маме по телефону по 4 раза в день. Все изменилось в 17 лет, когда Кавилл решил стать актером. В результате интенсивной подготовки к роли в кинофильме «Граф Монте-Кристо» будущий Супермен сразу сбросил 9,5 кг.

Кэмерон Диас — Скелет

Людям трудно угодить, и Кэмерон Диас дети тоже дразнили в школе, но по прямо противоположной причине — из-за сильной худобы. За фигуру, от которой не отказались бы миллионы женщин по всему миру, красавицу Диас прозвали Скелетом. А вот в модельном агентстве девушку оценили по достоинству, и она, еще учась в старших классах, подписала контракт с Elite Model Management.

Хью Джекман — Палки

Хью Джекман сейчас может похвастаться шикарным накачанным телом, но в юности получил кличку Стикс (Sticks — буквально «Палки») за тощие, как спички, ноги. Он сам опубликовал этот снимок, на котором ему 16 лет, чтобы показать, каким он был более 30 лет назад.

Хью Джекман c друзьями (последний в ряду справа) в 1985 году.

Киану Ривз — Стена

У Киану Ривза было, пожалуй, одно из наименее обидных прозвищ: он настолько хорошо играл в хоккей и был таким талантливым вратарем, что в колледже его стали звать Стеной. Параллельно он играл в театре колледжа, и, когда пришло время выбирать между профессиональным спортом и актерской карьерой, Киану, как мы знаем, принял верное решение.

Марго Робби — Личинка

Довольно неприятное и совершенно неоправданное прозвище Личинка прикрепилось к Марго в детстве по простой причине: ее имя Margot созвучно с Maggot, что и означает в переводе с английского это слово. Трудно поверить, но кличку девушке дали не недоброжелатели или школьные задиры, а ее друзья и семья, которые относились к ней с теплом и любовью. Однако самой будущей актрисе это совсем не нравилось, она даже стала ненавидеть свое имя. Лишь повзрослев, Марго Робби изменила свое отношение к нему: «Но теперь я люблю его, так как мама назвала меня в честь девочки, с которой росла вместе».

Криштиану Роналду — Плакса

Криштиану Роналду в детстве был так одержим желанием всегда побеждать, что, когда проигрывал или когда ему другие дети не давали играть, он мог расплакаться от обиды. За это он получил в своей футбольной команде прозвище Плакса. Но эмоциональность не помешала Роналду добиться успеха: он стал не только обладателем 7 чемпионских титулов, но и самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes в 2016 и 2017 годах.

Бейонсе — Дамбо

Бейонсе в детстве была пухлым ребенком и страдала от неуверенности в себе. Неудивительно, что закомплексованную девочку дразнили из-за ее ушей, о которых она уже во взрослом возрасте в шутку говорила, что они были больше ее головы. Так Бейонсе получила свое прозвище Дамбо в честь слоненка из мультфильма с громадными ушами.

Вин Дизель — Дизель

Марк Синклер, как на самом деле зовут звезду боевиков, еще в 17 лет устроился работать в ночной клуб вышибалой. Предполагается, что там он и получил свое прозвище Дизель за то, что был так энергичен, словно его хорошенько зарядили. А что касается имени, то оно было уже придумано самим актером, который просто взял фамилию своего приемного отца — Винсент — и сократил ее до короткого Вин.

Том Харди — Ласка

В подростковые годы Том Харди был хулиганом и входил в одну из местных банд. В 15 лет родители забрали его из средней школы, в которой он был на грани исключения, и отправили в драматическую школу. Именно в подростковые годы к нему приклеилось прозвище Ласка в честь хищного животного, которое было несколько оправданным, поскольку он, по его собственным словам, был тогда настоящим юным негодяем.

Мила Кунис — Золотая Рыбка

Казалось бы, доброе прозвище Золотая Рыбка на самом деле таким не являлось. Дело в том, что его Миле дала подруга, которая боялась, что слава вскружит актрисе голову, и пыталась таким образом вернуть звезду на землю. По словам актрисы, ее подруга хотела этим прозвищем подчеркнуть, что у нее короткая память — прямо как у золотой рыбки, которая через несколько секунд забывает все, что с ней происходило. Вот только подруга Милы ошиблась сразу дважды: с 3-секундной памятью актриса не смогла бы выучить свои реплики и стать звездой мирового масштаба, а золотые рыбки на самом деле могут хранить воспоминания месяцами и даже годами.