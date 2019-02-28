10 пар знаменитостей, которые дружат многие годы (А мы и не замечали)

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Мэрилин Мэнсон и Джонни Депп сделали одинаковые татуировки, а Эд Ширан жил в пляжном домике Кортни Кокс. И в этом нет ничего удивительного: чего не сделаешь ради друзей. Наблюдая за премьерами и новыми проектами знаменитостей, мы часто упускаем из виду, что многие из них давно передружились, даже если работают совсем в разных сферах.

Мы в AdMe.ru вспомнили 10 пар закадычных друзей-знаменитостей, которые дружат уже не один год. Готовы поспорить, о некоторых из них вы и не догадывались.

Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун

Актрисы познакомились через общего друга, актера Вуди Харрельсона, и вели дружескую переписку около года, прежде чем встретились лично. Дженнифер и Эмма вместе фотографируются на красных ковровых дорожках, ходят в гости друг к другу, выбираются в совместные поездки и ужинают с другими знаменитостями, например с Адель.

Кейт Хадсон и Дженнифер Энистон

Актрисы так хорошо ладят, что Дженнифер ничего не стоит в шутку схватить подругу за пятую точку прямо на красной ковровой дорожке. Более того, Кейт — одна из немногих, кому было позволено выложить в соцсети фото с закрытой вечеринки в честь 50-летия Энистон.

Майли Сайрус и Келли Осборн

Майли и Келли подружились на съемках фильма «Агент под прикрытием». Они быстро нашли общий язык. Возможно, этому в какой-то степени способствовал тот факт, что обе девушки — дочери известных музыкантов.

Снуп Догг и Марта Стюарт

Казалось бы, что общего между рэпером и телеведущей, прославившейся советами по домоводству? Однако они дружат уже больше 10 лет, с их первой встречи на передаче «Шоу Марты Стюарт», а в 2016 году даже выпустили совместное кулинарное шоу. Снуп очень тепло отзывается о подруге: «Я никогда не встречал таких людей, как Марта Стюарт. Когда мы вместе, я ощущаю смесь любви, умиротворенности и гармонии».

Джонни Депп и Мэрилин Мэнсон

Мэнсон уже много лет дружит с Деппом, а также является крестным отцом его дочери Лили-Роуз. Он поддерживает Джонни на премьерах его фильмов, а Депп часто выступает на концертах друга. Кроме того, они сделали одинаковые татуировки в честь своей дружбы.

Крис Дженнер и Дженнифер Лоуренс

Как и полагается подружкам, Крис и Дженнифер не только дурачатся на камеру и весело проводят время вместе, но и разыгрывают друг друга. Например, когда Дженнер сказала, что хочет получить в подарок на день рождения Porsche, актриса исполнила желание подруги. Вот только машина оказалась игрушечной.

Эд Ширан и Кортни Кокс

Эд и Кортни так хорошо ладят, что Ширан 3 месяца жил в пляжном домике подруги: «Я не платил за аренду, зато заправлял кровать и заваривал чай». Кроме того, певец выступил в роли Купидона, познакомив Кокс с Джонни Макдейдом. Эд даже мог бы сыграть пару песен на их свадьбе, но пара расторгла помолвку.

Селена Гомес и Дженнифер Энистон

Селена Гомес была поклонницей Энистон с 8-летнего возраста, а когда впервые встретила ее после церемонии награждения Women in Film Crystal and Lucy Awards, то так разволновалась, что просто убежала. Однако смущение не стало преградой на пути к их дружбе. Дженнифер во всем поддерживает подругу, а Гомес называет Энистон самым добрым человеком.

50 Cent и Бетт Мидлер

Хотя 50 Cent и Бетт Мидлер вряд ли запишут совместный рэп-сингл, познакомились они именно благодаря общим интересам: они вместе работали над благотворительным проектом в Нью-Йорке.

Джеймс Макэвой и Майкл Фассбендер

Актеры могут похвастать не только совместными работами в кино, но и крепкой дружбой, которая началась еще в 2011 году на съемках фильма «Люди Икс: Первый класс». Некоторые поклонники даже приписывали им несуществующий роман, над чем Джеймс и Майкл подшучивают в своих интервью.

Удивил ли вас кто-то из звезд своей дружбой? Может, вы знаете другие пары знаменитостей, про которых можно сказать, что они не разлей вода?