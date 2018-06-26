Звезды, которые спасли жизнь другому человеку не только в кино, но и в реальной жизни

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В фильмах и сериалах актеры предстают перед нами бесстрашными героями, борцами за правду и справедливость. СМИ, наоборот, стараются показать их в неприглядном виде, вытащить на свет интимные подробности их жизни. Но, несмотря на это, многие из знаменитостей действительно способны на достойные поступки, прямо как их киногерои.

AdMe.ru приготовил для вас примеры того, как решительность и неравнодушие актеров спасли жизнь другим людям.

Том Круз взял на борт пассажиров затонувшего судна

1-е место по количеству героических поступков можно присудить Тому Крузу. В августе 1996 года он вместе с Николь Кидман плавал на яхте по Средиземному морю. Супруги заметили парусное судно и 5 его пассажиров, которые находились на плоту. Круз спустил лодку и забрал людей. И вовремя: через несколько минут парусник затонул. В том же году актер вызвал машину скорой помощи пострадавшей женщине и оплатил ее лечение, а также вытащил из толпы 2 мальчиков. Эти дети едва не были раздавлены толпой, собравшейся на премьеру фильма «Миссия невыполнима».

Звезда «Шерлока» Бенедикт Камбербэтч сразился на Бейкер-стрит с грабителями

А это удивительное событие произошло совсем недавно. 1 июня 2018 года Бенедикт Камбербэтч находился с женой в машине за углом улицы Бейкер-стрит. Актер увидел, как четверо грабителей напали на разносчика еды и ударили его бутылкой по голове. Бенедикт, не раздумывая, выбежал из машины и потребовал, чтобы беднягу оставили в покое. Злоумышленники решили избить и появившуюся в неподходящий момент звезду, но Камбербэтч вместе с вмешавшимся в драку таксистом Мануэлем Диасом сумели обратить их в бегство.

Клинт Иствуд в 83 года спас человека от удушья

Клинт Иствуд и Стив Джон.

Клинт Иствуд присутствовал на благотворительной вечеринке накануне мероприятия компании PGA Tour, которая занимается организацией профессиональных гольф-турниров. И вдруг заметил, что директор этой компании Стив Джон подавился куском сыра и задыхается. Актер увидел ужас на его лице и понял, что у Джона жизнь проносится перед глазами. Иствуд, которому на то время было уже 83 года, применил метод Геймлиха от удушья. Он делал это впервые, а Джон весил около 100 кг. И все же актер смог спасти мужчине жизнь.

Мила Кунис помогла человеку, у которого случился приступ

В 2012 году 50-летнему мужчине, работавшему в доме Милы Кунис, неожиданно стало плохо. Кашляя кровью, он упал и прикусил язык. Актриса быстро сориентировалась, перевернула человека на бок и зажала между его зубами кошелек. А ее друг тем временем вызвал скорую помощь.

Вин Дизель вытащил детей из машины за несколько минут до того, как она загорелась

Вин Дизель, оказывается, тоже может быть героем не только перед камерой. Проезжая по Голливуду на мотоцикле, актер стал свидетелем аварии. Разбитый автомобиль вспыхнул, и люди, находившиеся в нем, могли погибнуть. Однако Дизель вытащил детей из машины и отнес на безопасное расстояние, а также сказал водителю отползти как можно дальше от автомобиля. В результате все, кто был в машине, уцелели.

Арнольд Шварценеггер спас пловца

В 2004 году, когда Шварценеггер был еще губернатором Калифорнии, он спас пловца, вытащив его на берег. Арнольд вместе с семьей отдыхал на курорте Мауи (остров на Гавайях). Плавая, он заметил, что человеку на воде стало плохо, и предложил помощь. Вместе с мужчиной актер вытащил на берег и его буги-борд — доску для катания на волнах.

Кьюба Гудинг-младший спас парня, пострадавшего в перестрелке

Кьюба Гудинг-младший с семьей, в том числе с бывшей женой Сарой (на фото справа), с отцом (крайний слева) и детьми.

Для Кьюбы Гудинга-младшего, получившего «Оскар» за роль второго плана в «Джерри Магуайре», реальность оказалась даже героичнее кинофильма. Он спас жизнь совершенно незнакомому 20-летнему парню. В 2007 году на День поминовения он собрался с семьей на ужин в ресторан. И, сидя в машине, услышал 4 выстрела. В его сторону направлялся молодой человек, у которого из шеи шла кровь. Через несколько шагов парень рухнул, но актер, не побоявшись получить пулю, выбежал к нему из машины. Он потребовал в ресторане полотенца, остановил кровотечение и подозвал полицейских из проезжавшей мимо машины. Только когда приехала скорая помощь, Гудинг оставил молодого человека.

«Агент 007» Пирс Броснан спас Уму Турман

Пирс Броснан и спасенная им Ума Турман.

А из этой истории мог бы получиться неплохой сюжет для новой бондианы: агент 007 спасает голливудскую звезду. В 2009 году Броснан и Турман находились на съемках фильма «Перси Джексон». И вдруг на Уму с холма поехал фургон, который забыли поставить на аварийный тормоз. Пирс побежал вслед за ним, крича на бегу: «Уходи с дороги!» На ходу он заскочил в машину, сел за руль и направил машину в сторону мусорных баков, чтобы избежать наезда на людей. Благодаря Пирсу никто не пострадал. Актер заслужил всеобщее уважение и дал Уме Турман повод называть его в шутку агентом 007.

Джейми Фокс вытащил молодого человека из огня

Джейми Фокс и счастливый отец спасенного мужчины.

В январе 2016 года Джейми Фокс спас человека из горящей машины. За воротами своего дома в Лос-Анджелесе Джейми увидел, как проезжавший мимо автомобиль врезался в дренажную канаву, перевернулся и загорелся. Актер, не раздумывая, вытащил водителя, переместил на безопасное расстояние и вызвал медицинскую помощь. Так как в результате аварии водитель получил травмы головы и шеи, его доставили в больницу. Несмотря на риск, которому подвергался актер, вытаскивая человека из огня, сам он не считает себя героем.

Харрисон Форд нашел потерявшегося ребенка

Харрисон Форд и найденный им бойскаут Коди Клоусон.

В 2001 году 13-летний мальчик-бойскаут Коди Клоусон потерялся во время похода в Йеллоустонский национальный парк. Вначале ребенок оставался на месте. Однако за ним никто не приходил, и он начал блуждать поблизости, пока полностью не потерялся. Шел дождь со снегом, Коди промок и замерз и поэтому заночевал в пещере. На следующий день мальчик прошел немало миль, пока не услышал поисковые самолеты. Среди тех, кто отправился на поиски ребенка, был и Харрисон Форд. Именно он на своем вертолете нашел Коди. Когда мальчик узнал, кто является пилотом, он не мог этому поверить. Коди был в восторге от того, что его спас актер из «Звездных войн». А благодаря личному знакомству с Харрисоном Фордом подросток стал очень популярен среди сверстников. Годом ранее Харрисон Форд спас еще одного человека. Девушки Сара Джордж и Меган Фокс совершали 5-часовой подъем на гору Тейбл. У Сары из-за большой высоты, обезвоживания и жары случилось недомогание. Девушка не могла пройти больше двух шагов. Один из туристов вызвал помощь по мобильному телефону, и актер на своем самолете забрал девушку и доставил в больницу.