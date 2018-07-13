Знаменитые красотки показали, как выглядели их мамы в молодости

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От кого унаследовали свое очарование и красоту знаменитые красотки? Конечно, от своих мам. Особенно это заметно, если взглянуть на их фотографии в молодости: некоторые известные дочери сейчас выглядят почти что точными копиями своих мам в юные годы. К примеру, сходство Ирины Шейк и ее мамы в молодости просто поразительно.

AdMe.ru заглянул в семейные архивы и разведал, как выглядели в молодости и выглядят сейчас мамы известных красавиц мира.

1. Марлен Жобер — мама Евы Грин

Марлен в фильме «Пассажир дождя», 1970 год. Здесь ей 30 лет.

Мама Евы Грин тоже когда-то была актрисой, причем весьма известной в Европе. Она снималась в фильмах режиссера Жан-Люка Годара, оказавшего революционное влияние на французский кинематограф, играла в театре и работала на телевидении и на радио. Марлен родила Еву и ее сестру-двойняшку Джой, когда ей было 40 лет. После рождения детей она еще 10 лет снималась в кино. Сейчас Марлен пишет книги: в списке ее работ несколько популярных изданий о композиторах-классиках, а также книги для детей. Ева Грин говорит, что ей всегда очень тяжело дается разлука с мамой, а еще считает, что ей как актрисе далеко до маминого таланта и не хватает ее эмоциональности и шарма.

2. Джерри Честейн — мама Джессики Честейн

Джессика вместе со своей бабушкой Мэрилин Херст.

Джессика с мамой и бабушкой.

Если кто-то сомневается в натуральном цвете волос Джессики, стоит взглянуть на ее маму — и все сомнения отпадут в один миг. Актриса не публиковала снимки своей мамы в молодости, но даже сейчас они выглядят как подружки, так что представить Джерри на десяток-другой лет моложе не составит труда. Мама Джессики работает шеф-поваром и успела вырастить за свою жизнь 5 детей. Актриса очень дружна и с бабушкой, Мэрилин Херст, которая, кстати, даже ведет свой Instagram. Именно она когда-то привела свою внучку на мюзикл, после которого Джесс выбрала актерство в качестве своей профессии.

3. Ципи Рафаэли — мама Бар Рафаэли

Ципи Рафаэли в молодости и Бар Рафаэли сейчас.

Мама топ-модели Бар Рафаэли и сама когда-то была не менее успешной моделью, особенно у себя на родине, в Израиле. Если сравнить их фотографии в одном и том же возрасте, то становится очевидно, что Бар выросла точной копией своей мамы. Сама модель не раз подчеркивала, что свою грациозность она унаследовала именно от мамы и очень гордится этим.

4. Кейт Маккалей Хэтэуэй — мама Энн Хэтэуэй

Кейт в мюзикле «Юг Тихого океана».

Мама Энн Хэтэуэй, Кейт, также когда-то была актрисой. Она играла в мюзиклах и в театральных постановках, но заботы о 3 детях не дали ей возможности реализовать свои актерские способности сполна. Сейчас Кейт время от времени появлялась на сцене, и ее можно увидеть в театре. Кстати, однажды Кейт сыграла вместе со своей дочерью в фильме «Дневники принцессы — 2: Как стать королевой» и исполнила роль хормейстера.

5. Патти Стефани — мама Гвен Стефани

Гвен Стефани выросла в многодетной семье. Ее мама Пэтти раньше работала бухгалтером, но, как это часто бывает в больших семьях, оставила работу, посвятив себя детям. Пэтти имеет ирландские и шотландские корни, а отец Гвен, Деннис, итальянского происхождения — вот такая гремучая смесь. Как считаете, похожа ли Гвен на свою маму в молодости? Нам кажется, что между ними однозначно есть что-то общее — как минимум блеск в глазах и ослепительная улыбка.

6. Биби Бьюэлл — мама Лив Тайлер

Лив, ее бабушка Доротея и мама Биби.

Папу Лив Тайлер знают хорошо, а вот про маму почему-то никто не рассказывает. Тем временем Биби была очень хорошо известна в определенных кругах и чертовски хороша собой. Девушка работала моделью и даже снималась для журнала Playboy. Кавалеров у нее была масса, среди которых большинство музыканты. В конце 80-х Биби начала карьеру рок-певицы и по сей день иногда выступает. Сейчас она счастлива замужем за музыкантом Джимом Уэллерштайном.

7. Галина Логинова — мама Миллы Йовович

Галина Логинова в фильме «Голубой патруль».

Галина Логинова была довольно известной актрисой в Советском Союзе, но из-за брака с сербом Боги Йововичем ее перестали снимать. Пара несколько раз жила на расстоянии из-за сложностей с визами, а вскоре перебралась в США. В Америке было очень сложно найти хорошую работу: Галина работала горничной, курьером, санитаркой и даже водителем такси. Понимая, что свою актерскую карьеру в США ей уже не построить, Галина решила сделать свою дочь Миллу звездой Голливуда, и ведь ей это удалось! Роль в фильме «Возвращение в Голубую лагуну» сделала из Миллы знаменитость, и ее карьера шла в гору год за годом. После 22-летнего перерыва Галина Логинова снова вернулась в кино: с 2002 года она снялась в нескольких картинах, в том числе и вместе с дочерью.

8. Мабель Иглесиас — мама Наталии Орейро