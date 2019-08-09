В чем проблема Гоши из «Москва слезам не верит» и какая судьба ждала бы героев в реальной жизни

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В 1980 году на экраны советских кинотеатров вышел фильм «Москва слезам не верит». Картина завоевала зрительскую любовь и признание в СССР и за рубежом. Фильм разобрали на цитаты, а персонажи стали народными любимцами. Многие советские и современные женщины видят идеального мужчину в Гоге (он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора). Но некоторые сегодняшние зрители посмотрели на фильм другими глазами и увидели в герое Алексея Баталова закомплексованного нарцисса, не уважающего женщин.

AdMe.ru решил порассуждать, так ли плох на самом деле Гога, и пофантазировать, мог ли быть у Катерины шанс на счастье с таким кавалером, если бы эта история произошла в реальности.

Чем провинился Гоша?

В XXI веке от реплик героя вроде «не хвалить же женщину за то, что она стирает или умеет готовить обед» или «все и всегда я буду решать сам на том простом основании, что я мужчина» у многих шевелятся волосы на голове. И если это можно списать на приметы времени, то поступки Гоши вызывают куда больше вопросов у придирчивого зрителя. Персонаж Жоры обладает целым рядом признаков, по которым можно определить нарцисса: огромное самомнение, чрезмерная потребность в восхищении, чувство, будто у него есть какие-то особые права. С самого своего первого дня в жизни Катерины он бесцеремонно вторгается в ее личное пространство и навязывает свое общение. Провожая ее на такси, эгоцентричный слесарь не забывает подчеркнуть, что отдает последние деньги, а сам пойдет домой пешком. Первое попадание ухажера в квартиру Катерины, кажется, демонстрирует его заботливость. Но, если подумать, он снова лишь рисуется, выхватывает из рук женщины пакеты (не тяжелые, кстати), начинает хозяйничать в чужом доме.

Следующая сцена начинается с другого бесцеремонного поступка, когда Катерину (которая, как мы знаем, много работает и устает) будят рано утром в воскресенье. Гоше нет дела до того, что в выходные людям хочется выспаться. Для чего он это делает? Чтобы Катя и Александра попали на представление в честь Гоши и слушали хвалебные речи в его адрес. Неужели у хорошего и достойного человека (как его описывают друзья) нет других способов произвести впечатление? Странный и как минимум эгоцентричный способ обольщения. Чем дальше, тем больше Гоша проявляет признаки тирана. Например, вмешивается в воспитание Александры, на что Катерина как мать справедливо реагирует. И что же наш герой? Он не только не извиняется, но и заставляет извиниться Катерину. Кстати, тот факт, что взрослый мужчина избил подростков, пусть и хулиганов, но по сути еще детей, тоже ничего хорошего о нем не говорит.

«— Во всяком случае, на будущее, я тебя очень прошу, уж будь любезен без моего разрешения таких действий не предпринимать.

— Слушаюсь. Но тогда и ты уж, пожалуйста, учти, на будущее, что если еще когда-нибудь ты позволишь себе хотя бы заговорить со мной таким тоном, то я здесь больше не появлюсь. А заодно запомни, что все и всегда я буду решать сам на том простом основании, что я мужчина. — Прости меня, пожалуйста. Прости меня». Диалог Гоши и Катерины, "Москва слезам не верит"

Последовавшая за этим история с появлением Родиона, когда выясняется, что Катерина — директор завода, и исчезновение Гоши укладываются в рамки теории о слесаре-нарциссе. Он просто бесследно пропадает, прекрасно понимая, сколько страданий и боли он причиняет влюбленной в него до беспамятства женщине. В конце концов не так уж страшен был ее проступок. Почему же он возвращается? Неужели неотесанный Коля был так красноречив, что уговорил его переступить через свою гордость? Гораздо логичнее, что Жора просто хотел почувствовать свою значимость, хотел, чтобы Катерина пострадала, подняла всю Москву на его поиски. И вот теперь, когда директор завода готова стоять перед ним на коленях и молить о прощении, самолюбие Гоши удовлетворено.

В защиту обвиняемого

Сегодня мы все чаще задумываемся о вопросах дискриминации женщин, говорим о равных правах и замечаем вещи, до которых нашим родителям в 1980-е не было никакого дела. Катерина — собирательный образ сильной советской женщины за 40 лет, которая всего смогла добиться сама, но страдает от одиночества и хочет наконец отдохнуть. Жизнь женщин в те времена была нелегкой, и зрительницы видели в Гоше мужчину-спасителя, который возьмет на себя часть груза повседневных забот и подарит душевное тепло. Их трудно за это винить. Это поколение девочек, которое помнило, как трудно выживать одинокой женщине, растить и кормить детей. После войны матери многих из них остались без мужей и отцов. Владимир Меньшов, создавая картину, взял за основу сценарий «Дважды солгавшая» Валентина Черных. Судя по тому, что некоторые детали режиссер изменил, смягчив характер героя Баталова, он все же не хотел делать из Гоши монстра и тирана, а лишь пытался воплотить образ мужчины, о котором мечтают женщины.

«— Красота в моем понимании — функциональное совершенство.

— Не понимаю, — сказала Александра.

— Я посмотрел на нее и понял: твоя мать — совершенство. В ней есть все, что необходимо женщине, и ничего лишнего. Она как красивый самолет». Диалог Гоши и Александры, «Дважды солгавшая», Валентин Черных

«― Так значит, вы предпочитаете выращивать капусту?

― Нет, я предпочитаю делать в своей жизни то, что я люблю, а не то, что модно, престижно или положено. Люблю свою работу, потому что, когда я туда прихожу, там начинает крутиться то, что без меня не крутилось. Люблю своих друзей, потому что несмотря на то, что мы знакомы тысячу лет, мы все равно всегда новые и интересны друг другу. Люблю твою мать, потому что... потому что люблю!» Диалог Гоши и Александры, "Москва слезам не верит"

Что могло быть после титров?