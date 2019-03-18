В бывших республиках СССР тоже снимают крутое кино. Сохраняйте список из 50+ фильмов

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Многие знают и помнят фильмы, снятые в Украине, Грузии и Прибалтике во времена СССР. А вот с картинами, которые появились после развала Союза, знакомы единицы. Между тем среди них есть настоящие шедевры, отмеченные критиками на различных фестивалях и показах.