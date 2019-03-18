В бывших республиках СССР тоже снимают крутое кино. Сохраняйте список из 50+ фильмов

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Многие знают и помнят фильмы, снятые в Украине, Грузии и Прибалтике во времена СССР. А вот с картинами, которые появились после развала Союза, знакомы единицы. Между тем среди них есть настоящие шедевры, отмеченные критиками на различных фестивалях и показах.

Мы в AdMe.ru изучили списки фильмов — призеров и претендентов на награды, ознакомились с отзывами киноведов и рядовых любителей кино, в результате получился список самых значимых картин, снятых в бывших советских республиках. Для удобства мы сгруппировали их по странам и расположили в хронологической последовательности. Приятного просмотра!

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Латвия

Литва

Молдова

Таджикистан

Узбекистан

Украина

Эстония

Туркмения

Фото на превью Лунный папа / Pandora Film

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