В бывших республиках СССР тоже снимают крутое кино. Сохраняйте список из 50+ фильмов
Многие знают и помнят фильмы, снятые в Украине, Грузии и Прибалтике во времена СССР. А вот с картинами, которые появились после развала Союза, знакомы единицы. Между тем среди них есть настоящие шедевры, отмеченные критиками на различных фестивалях и показах.
Мы в AdMe.ru изучили списки фильмов — призеров и претендентов на награды, ознакомились с отзывами киноведов и рядовых любителей кино, в результате получился список самых значимых картин, снятых в бывших советских республиках. Для удобства мы сгруппировали их по странам и расположили в хронологической последовательности. Приятного просмотра!
Азербайджан
Летучая мышь (1994)
Чужое время (1996)
Все к лучшему (1997)
Невеста в желтом (2000)
Национальная бомба (2004)
Прощай, южный город (2006)
Абсурдистан (2008)
40-я дверь (2009)
Степняк (2012)
Последний (2014)
Армения
Веселый автобус (2001)
Водка лимон (2003)
Рассвет над озером Ван (2011)
Если все (2012)
Это не я (2012)
Анаит (2014)
Жаркая страна, холодная зима (2016)
Линия (2016)
Беларусь
Мед осы (1991)
Я — Иван, ты — Абрам (1993)
Оккупация: Мистерии (2003)
Хрусталь (2018)
Грузия
Солнце неспящих (1992)
С тех пор, как уехал Отар (2003)
Наследство (2006)
Прогульщики (2010)
Все ушли (2013)
Слепые свидания (2013)
Мандарины (2013)
Кукурузный остров (2014)
Деде (2017)
Моя счастливая семья (2017)
Казахстан
Кайрат (1991)
Киллер (1998)
Невестка (2008)
Прощай, Гульсары! (2008)
Тюльпан (2008)
Старик (2012)
Студент (2012)
Уроки гармонии (2013)
Чума в ауле Каратас (2016)
Айка (2018)
Ласковое безразличие мира (2018)
Кыргызстан
Приемный сын (1998)
Светлая прохлада (2007)
Пустой дом (2012)
Салам, New York (2013)
Курманжан Датка. Королева гор (2014)
Завещание отца (2016)
Сулейман гора (2017)
Латвия
Мистерия старой управы (2000)
Куда пропал Элвис? (2008)
Наследство Рудольфа (2010)
Литва
Нас мало (1996)
Дом (1997)
Зеро 2 (2010)
Лето Сангайле (2014)
Покой нам только снится (2015)
Молдова
Ладони (1994)
Прокрустово ложе (2001)
Свадьба в Бессарабии (2009)
Нижняя граница неба (2012)
Джи — нестандартная смерть (2012)
Таджикистан
Братан (1991)
Кош ба кош (1993)
Лунный папа (1999)
Узбекистан
Безбилетный пассажир (1997)
Стойкость (2018)
Украина
Шел трамвай девятый номер (2002)
Оранжевая любовь (2007)
Мелодия для шарманки (2009)
Счастье мое (2010)
Хайтарма (2012)
Братья. Последняя исповедь (2013)
Параджанов (2013)
Поводырь (2013)
Племя (2014)
Донбасс (2018)
Эстония
Тьма в Таллине (1993)
Все мои Ленины (1997)
Класс (2007)
Осенний бал (2007)
Искушение святого Тыну (2009)
Рукли (2015)
Ноябрь (2018)
Туркмения
Ангелочек, сделай радость (1993)
Фото на превью Лунный папа / Pandora Film