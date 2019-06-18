В августе выйдет продолжение «Беверли-Хиллз, 90210». Мы собрали 10 фактов об этом сериале

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«Беверли-Хиллз, 90210» возвращается. В продолжении, выход которого запланирован на 7 августа 2019 года, мы увидим, как выглядит жизнь полюбившихся героев спустя 30 лет. Фанаты этого легендарного сериала 90-х уже начали пересматривать первые сезоны и представлять, чем их удивят сценаристы.

Мы в AdMe.ru тоже решили подготовиться к новым сериям «Беверли-Хиллз, 90210» и разузнать интересные факты об этом проекте.

1. Сериал мог называться иначе

Создатель шоу Даррен Бэннет Стар хотел отдать дань уважения своему родному городу Потомаку и перенести действие сериала туда. Поэтому рабочим названием проекта было название «Потомак, 20854». Остальные члены съемочной группы засомневались в успехе такого продукта и настояли на том, что героям больше подходит модный Беверли-Хиллз. Так самым популярным почтовым индексом в мире стал индекс Беверли-Хиллз — 90210, а не индекс Потомака — 20854.

2. Актеры были старше своих экранных персонажей

Согласно сценарию, в первом сезоне возраст героев сериала составлял 15–17 лет. Однако все актеры в жизни были старше. Джейсону Пристли (Брендон Уолш) было 21, Люку Перри (Дилан Маккей) — 24 года, Иану Зирингу (Стив Сандерс) — 26 лет, а Габриэль Картерис (Андреа Цукерман) — 29 лет.

3. Уолши на самом деле не жили в Беверли-Хиллз

Переезд семейства Уолш в Беверли-Хиллз был одним из ключевых событий в сериале. Но фактически их дом находился в Альтадене, штат Калифорния, в 50 км от почтового индекса 90210.

4. Сценаристам пришлось избавиться от некоторых героев

Часто бывает, что из-за актера сценарий сериала или фильма переписывают. В «Беверли-Хиллз, 90210» многие сюжетные повороты тоже были спровоцированы жизненными обстоятельствами или неким поведением звезд проекта. Например, из-за беременности Габриэль Картерис сценаристы были вынуждены показать зрителю, что ее героиня Андреа Цукерман тоже ждет ребенка. Неприметного друга Дэвида Сильвера по имени Скотт Скэнлон убили, потому что актер Дуглас Эмерсон, сыгравший его роль, решил больше не сниматься в кино, а пойти учиться в колледж. Шеннен Доэрти уволили после того, как она, не посоветовавшись со съемочной группой, подстригла волосы, чем изменила фирменный образ своей героини Бренды Уолш.

5. Папина дочка

Продюсер сериала Аарон Спеллинг позаботился о том, чтобы у его дочери Тори была роль самой целомудренной героини. Донна Мартин, которую девушка сыграла в «Беверли-Хиллз, 90210», оберегала свою девственность, в то время как ее друзья без раздумий переводили романтические отношения на новый этап.

6. Главная четверка

Только четверо актеров участвовали во всех сезонах сериала. Ниже их имена.

Дженни Гарт (ее роль — Келли Тейлор).

Тори Спеллинг (Донна Мартин).

Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер).

Иан Зиринг (Стив Сандерс).

Кстати, все они будут и в предстоящем продолжении сериала в 2019 году.

К ним присоединятся и любимчики фанатов: Джейсон Пристли (Брендон Уолш) и Шеннен Доэрти (Бренда Уолш).

7. Бунтарь, которого могло не быть

Изначально предполагалось, что Дилан Маккей будет лишь эпизодическим персонажем. Но история красавчика со сложной судьбой за рулем Porsche 356 Speedster 1961 года так запала в душу всей команде проекта и миллионам фанатов «Беверли-Хиллз, 90210», что Дилана решили оставить. Сценаристы не прогадали. Именно Маккей стал одним из главных идолов подростков 90-х.

К сожалению, талантливого актера Люка Перри, который сыграл его роль, не стало 4 марта 2019 года. А ведь именно его едва ли не больше всего хотели увидеть в продолжении шоу.

8. Обладательница «Оскара», которую убрали из сериала

Хилари Суонк расстроилась, когда ее персонажа — мать-одиночку Карли Рейнольдс — решили исключить из сериала. Но не бывает худа без добра: если бы не увольнение, у Хилари не нашлось бы времени на роль в фильме «Парни не плачут», который впоследствии принес ей «Оскар».

9. Взрослая версия

После успеха «Беверли-Хиллз, 90210» Даррен Бэннет Стар решил запустить взрослый спин-офф проекта — сериал «Мелроуз Плейс». Эпизодические роли в нем сыграли многие звезды «Беверли-Хиллз, 90210», но в центре истории оказалось уже поколение 30-летних.

10. Это не легкомысленный сериал

Многие считают «Беверли-Хиллз, 90210» типичным сериалом о жизни подростков. Но это не так, ведь шоу затрагивает непростые социальные проблемы: алкоголизм, наркозависимость, насилие, расстройства пищевого поведения, антисемитизм, аборты и др. Молодые герои сериала говорили со своими, такими же юными, зрителями на одном языке. У них получалось не только развлечь аудиторию, но и продемонстрировать всю многогранность жизни на пороге взросления. Наверное, именно поэтому на сериале «Беверли-Хиллз, 90210» выросли целые поколения, которые с ностальгией вспоминают сегодня этот культовый сериал.