Кинотест: что не так с этими кадрами?

В каждом фильме есть несколько эпизодов, которые запоминаются нам лучше всего. Ярые фанаты той или иной киноленты запоминают яркие моменты вплоть до мелочей: цвет рубашки, аксессуары, картины на фоне и многое другое. В этой статье собраны кадры, изменения на которых смогут заметить только киноманы и очень внимательные люди.

AdMe.ru собрал 15 кадров из популярных фильмов и внес в них небольшие изменения.

1. «Железный человек»

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© Iron Man/Dark Blades Films  

2. «Титаник»

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© Titanic/20th Century Fox Film Corporation  

3. «Темный рыцарь»

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© The Dark Knight/DC Comics  

4. «Мистер и миссис Смит»

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© Mr. & Mrs. Smith/Epsilon Motion Pictures  

5. «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»

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© Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest/Jerry Bruckheimer Films  

6. «Дедпул»

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© Deadpool/20th Century Fox Film Corporation  

7. «Крестный отец»

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© The Godfather/Paramount Pictures  

8. «Стражи Галактики»

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© Guardians of the Galaxy/Marvel Enterprises  

9. «Хоббит: Пустошь Смауга»

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© The Hobbit: The Desolation of Smaug/Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)  

10. «Интерстеллар»

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© Interstellar/Legendary Pictures  

11. «Омерзительная восьмерка»

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© The Hateful Eight/The Weinstein Company LLC  

12. «Хеллбой-2: Золотая армия»

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© Hellboy II: The Golden Army/Dark Horse Entertainment  

13. «Гарри Поттер и тайная комната»

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© Harry Potter and the Chamber of Secrets/Warner Bros. Pictures  

14. «Бесславные ублюдки»

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© Inglourious Basterds/A Band Apart  

15. «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

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© Willy Wonka & the Chocolate Factory/Wolper Pictures Ltd.  

В скольких кадрах вы сумели найти отличия? Делитесь результатами в комментариях.

Фото на превью Titanic/20th Century Fox Film Corporation

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