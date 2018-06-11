Кинотест: что не так с этими кадрами?
В каждом фильме есть несколько эпизодов, которые запоминаются нам лучше всего. Ярые фанаты той или иной киноленты запоминают яркие моменты вплоть до мелочей: цвет рубашки, аксессуары, картины на фоне и многое другое. В этой статье собраны кадры, изменения на которых смогут заметить только киноманы и очень внимательные люди.
AdMe.ru собрал 15 кадров из популярных фильмов и внес в них небольшие изменения.
1. «Железный человек»
2. «Титаник»
3. «Темный рыцарь»
4. «Мистер и миссис Смит»
5. «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»
6. «Дедпул»
7. «Крестный отец»
8. «Стражи Галактики»
9. «Хоббит: Пустошь Смауга»
10. «Интерстеллар»
11. «Омерзительная восьмерка»
12. «Хеллбой-2: Золотая армия»
13. «Гарри Поттер и тайная комната»
14. «Бесславные ублюдки»
15. «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»
В скольких кадрах вы сумели найти отличия? Делитесь результатами в комментариях.
Фото на превью Titanic/20th Century Fox Film Corporation