Кинотест: что не так с этими кадрами?

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В каждом фильме есть несколько эпизодов, которые запоминаются нам лучше всего. Ярые фанаты той или иной киноленты запоминают яркие моменты вплоть до мелочей: цвет рубашки, аксессуары, картины на фоне и многое другое. В этой статье собраны кадры, изменения на которых смогут заметить только киноманы и очень внимательные люди.