Режиссер должен был снять фильм о счастливой жизни в Северной Корее. Но ему удалось показать правду

24 0

35

5.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Виталий Манский — известный российский режиссер-документалист, который давно интересуется жизнью в Северной Корее. Он, как и многие другие люди, удивлялся, как в наше время может существовать государство, напоминающее сюжет антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», а не реальную жизнь. Однажды Манскому удалось познакомиться с чиновниками КНДР. Они предложили режиссеру поработать над фильмом. Конечно, Виталий согласился, но не для того, чтобы выполнить заказ властей, а для того, чтобы понять, как на самом деле устроена самая закрытая в мире страна.

Нас в AdMe.ru заинтересовала история сьемок этой картины и то, чем в итоге стала документалка «В лучах солнца».

Северокорейские власти планировали фильм, который продемонстрирует миру образ счастливой семьи и благополучной жизни. Они подготовили сценарий о 8-летней девочке из Пхеньяна, которая готовится в День Солнца (праздник в честь дня рождения Ким Ир Сена) стать членом Детского союза. Этот сценарий чиновники передали Виталию Манскому и окружили режиссера сопровождающими, которые каждый день проверяли отснятый материал. Главная роль в картине «В лучах солнца» досталась маленькой Зин Ми. Девочка и ее родители тоже получили сценарий.

Перед Манским начали разыгрывать настоящий спектакль счастливой жизни. Главных героев картины переселили из 1-комнатной квартиры около вокзала в шикарный дом в центре столицы. Правда, этот дом был только декорацией — линолеум лежал поверх цементного пола, шкафы были пустыми, ванной никто не пользовался, а в доме напротив вообще не было входа. Главу семьи превратили из журналиста в инженера образцовой фабрики, а его жену — из работника столовой в сотрудницу фабрики по производству соевого молока. Даже семейные фотографии были сняты на ненастоящем фоне. Но наигранность оказалась еще масштабнее. «Все жители Пхеньяна — это абсолютные экспонаты. Например, там везде газоны, а на газонах рано утром, в 6 утра, или вечером, после работы, согнувшись в три погибели, сидят люди и пинцетами вынимают какие-то соринки.» — рассказывает Виталий.

Если бы план властей КНДР сработал, то их документальная картина стала бы образцовой пропагандой. Но план российского режиссера был совершенно иным.

Кроме съемок по сценарию оператор тайком снимал все за кадром: то, каким ненастоящим был мир вокруг; то, что происходило за окном (Манскому и его команде запретили выходить из дома без сопровождения). Каждый день оператор жаловался на проблемы с желудком и копировал в туалете секретный материал на другую карту памяти. Режиссер и его команда находились в постоянном напряжении, прятали неофициальные кадры и понимали, что если их найдут, то последствия могут быть трагичными. Буквально перед их приездом 20 лет северокорейской тюрьмы дали молодому американцу, который пытался вывезти из страны в качестве сувенира плакат с изображением вождя. Но Виталия не заподозрили, и в итоге закадровые 26 минут и критические комментарии режиссера, которые сопровождали остальную часть фильма, превратили «В лучах солнца» из пропагандисткой картины в антипропагандистскую.

Манский сознался, что после поездки в Северную Корею эта страна вызывает у него еще больше вопросов, чем это было до съемок фильма: «Вообще, когда я собирался в Северную Корею, я думал, что у меня есть ясное представление о стране и мне только нужно его передать на экране. Проведя там несколько месяцев, я могу с полной ответственностью заявить, что я ничего не понимаю о том, как у них устроена жизнь».

Больше всего режиссера удивило, что люди в КНДР не чувствуют себя несчастными. Они просто не знают, что можно жить иначе. «Прежде всего, я думал, что это система страха, подавления, что люди внутри себя все понимают. Но, окунувшись, я увидел, что люди, в принципе, не только не понимают, а даже не задумываются... Я как-то разговаривал с дрессировщиком тигров, он мне объяснил, что, когда тигр рождается — тот, которому предстоит выступать в цирке, — он с первого дня воспитывается таким образом, что не знает, что он тигр. То есть он вырастает, у него вырастают когти, зубы, усы, он рычит, он прыгает, но он просто не знает, что он тигр...» — проводит интересную параллель автор фильма «В лучах солнца».

Вот еще несколько фактов о Северной Корее, о которых Манский вспоминал в многочисленных интервью: Кроме семьи, которая показана в фильме, Виталий не встретил на улицах пап и мам, которые гуляли бы со своими детьми.

Некоторые рабочие живут в бараках прямо на заводе, а дети остаются ночевать в школе.

Мужчины в Северной Корее служат в армии 10 лет. И один из немногих дней, когда они могут встретиться со своими родными, — Выставка цветов. При этом мужчины не могут остаться наедине с семьей, а должны увидеться на публике во время выставки.

К памятникам вождям несут искусственные цветы. Когда возле памятников цветов становится слишком много, их собирают специальные машины и снова развозят по ларькам.

Иностранцам запрещено ездить в северокорейском метро. Режиссеру позволили проехать только две станции, чтобы отснять нужную сцену. Этого времени оказалось мало, и Виталию предложили пересесть на другой поезд, чтобы проехать те же две станции в противоположном направлении. После того как Манский сказал, что не может продолжать снимать сцену с другими пассажирами, людей попросили пересесть в нужный вагон. Пассажиры встали и сразу перешли в другой поезд, заняв в нем те же места. «Для меня это было шоком, до сих пор кажется, что мне это приснилось», — вспоминает россиянин.

На местном телевидении нет новостей и рекламы. Там всего два канала, и на них круглосуточно показывают передачи о вождях и чтение чучхе.

Есть три газеты. На первой странице всегда большое фото вождя. На остальных — фото вождей поменьше и истории их свершений. В конце мелким шрифтом рассказывают о событиях в мире — катастрофах, забастовках и падениях самолетов.

Ни в одном северокорейском фильме никто никогда не поцеловался.

«Там люди — они родились вот в такой данности, в которой жили их родители и их деды, и у них нет никакой информации, что жизнь может быть какой-то другой, — они никуда не ездят, интернета у них нет. Мне кажется, у них и страха уже нет. Ужас в том, что это нечто следующее, что-то после страха», — резюмирует свои впечатления Виталий Манский.