Реальные события, которые легли в основу леденящих кровь фильмов и сериалов

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Вы замечали, что надпись «Основано на реальных событиях» всегда добавляет фильму саспенса? Правда, иногда под реальными событиями создатели фильма понимают какие-то действия, которые разворачиваются на фоне выдуманного сюжета, а нам кажется, что история целиком подлинная. Так, конечно, поступают не все и не всегда. Мы подготовили несколько историй, которые стали не фоном, а самим сердцем качественных фильмов и сериалов. Только читайте с осторожностью, внутри есть спойлеры.

В наш список попали и рассказы о взаимоотношениях реальных людей, и газетные новости, на которые наращивались киносценарии. AdMe.ru даже отыскал одну странную, но произошедшую на самом деле историю о призраке, терроризировавшем семью. Впрочем, сейчас вы все увидите сами.

История Джипси и Ди-Ди Бланчард — сериал «Притворство»

Ди-Ди Бланчард была идеальной матерью. Хотя совершенно очевидно, что ей приходилось непросто. Каждый знал, что Джипси, дочь Ди-Ди, тяжело больна. Список диагнозов девочки занимал целый лист. Она передвигалась исключительно на инвалидной коляске и не могла есть твердую пищу, из-за чего ей установили шунт. К тому же у Джипси нашлись проблемы со слухом и зрением, девочке даже сделали несколько серьезных операций. Ди-Ди самозабвенно водила дочь по врачам и, казалось, делала все, чтобы облегчить ее существование. А в 2015 году Ди-Ди была убита в собственном доме. Ее дочь пропала, хотя все ее инвалидные коляски и кислородные баллоны остались дома. Оказалось, что девушка подговорила своего знакомого с фейсбука расправиться с матерью, а после убийства сбежала вместе с ним. Медицинское обследование показало, что подозреваемая абсолютно здорова. Все ее диагнозы были выдуманы матерью, на протяжении долгих лет изводившей свое чадо медицинскими процедурами, не имевшими никакого смысла.

Шкаф с лекарствами Джипси.

«Меня лечили от астмы, лечили от конвульсий, — вспоминает девушка. — Я принимала лекарства, чтобы сходить в туалет. Болеутоляющие, успокоительные — просто все. Я использовала дыхательный аппарат каждый вечер. Я его ненавидела, потому что из-за него дышать мне было тяжелее, а не легче. И еще был аппарат для питательной трубки, он контролировал то, что я ела. Мои лекарства тоже шли через трубку. При этом я даже не просыпалась, и мать могла пичкать меня чем угодно». Джипси признали виновной в соучастии в убийстве, но учли смягчающие обстоятельства в виде психологического насилия со стороны матери. В итоге девушку приговорили к 10 годам заключения с правом на досрочное освобождение. По ее истории был снят сериал «Притворство».

Наблюдения в округе Мейсон — фильм «Человек-мотылек»

15 ноября 1966 года в полицию округа Мейсон обратились 2 молодые пары. Они заявили, что видели странное существо, похожее на крылатого человека с красными светящимися глазами. Это нечто якобы преследовало их машину в течение пары километров. Оказалось, что свидетелями такого зрелища стали не только эти люди. В тот же день к стражам порядка обратились могильщики, которые видели такую же фигуру на кладбище. С подобным заявлением пришли в полицию и местные пожарные, описав увиденное скорее как огромную птицу с гигантскими красными глазами. Местные жители начали называть фигуру Человеком-мотыльком. Заявления о его появлении не прекращались вплоть до 15 декабря 1967 года. После этого люди перестали видеть нечто. В этот день в Западной Виргинии обрушился серебряный мост. Трагедия унесла жизни 46 человек. Исследователи паранормальных явлений и уфологи связывают происшествие с появлением потустороннего существа. Эта история легла в основу фильма «Человек-мотылек».

История Робледо Пуча — фильм «Ангел»

Уроженец Аргентины Робледо Пуч признан виновным в 11 убийствах и 25 преступлениях иного порядка. Он отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима. Однако, глядя на фотографии этого человека, и не скажешь, что он действительно был способен на зверства, которые совершал. Именно из-за такого несоответствия внешности и характера Пуча прозвали Ангелом Смерти. Парень еще в старшей школе познакомился со своими будущими сообщниками, с которыми он промышлял грабежами, никогда не оставляя в живых свидетелей. Помощники Робледо, кстати, тоже погибли при странных обстоятельствах. У Пуча выявили психопатию со вспышками раздражительности. Даже находясь в тюрьме, он периодически демонстрирует странное и агрессивное поведение. Именно поэтому заключенному несколько раз отказывали в прошениях о досрочном освобождении: он все еще опасен для общества. Робледо стал одним из величайших преступников в истории Аргентины, а по его биографии в 2018 году сняли фильм «Ангел».

Убийственные сны — фильм «Кошмар на улице Вязов»

Однажды режиссер Уэс Крэйвен прочитал в газете Los Angeles Times историю одной супружеской пары, приехавшей в США из Камбоджи. Сына этих людей одолевали кошмары. Сны были настолько страшными, что мальчик наотрез отказывался спать, нанося тем самым существенный урон своему здоровью. В итоге врачи рекомендовали паре сменить место жительства. Родители послушались специалистов и переехали в Лос-Анджелес. Когда ребенок наконец-то уснул, взрослым показалось, что опасность миновала, но ночью они услышали, что сын кричит. К тому моменту, как родители ворвались в детскую, мальчик уже был без сознания. Спасти его не удалось. Крэйвен был так впечатлен историей, что решил снять на ее основе фильм «Кошмар на улице Вязов». И не прогадал. Сюжет действительно получился жутким и не заезженным и не отпускал зрителей долгое время после просмотра. Стоит отметить, что известно много случаев гибели людей из-за кошмаров. И всегда обстоятельства одинаковы: человеку снится страшный сон, он кричит, а затем у него останавливается сердце. В группе риска в основном азиатские мужчины.

История Йосси Гинсберга — фильм «Джунгли»

Бывший военнослужащий ВМФ Израиля Йосси Гинсберг в 1981 году прочитал автобиографическую книгу «Мотылек» беглого каторжника Анри Шарьера и был крайне вдохновлен историей писателя. Заручившись поддержкой своего друга Маркуса и двух попутчиков, Кевина и Карла, Гинсберг отправился в путь через джунгли из Боливии. Карл, представившийся геологом, обещал привести компанию на территорию затерянного индейского племени. Они плыли по реке Бени, останавливались в местных деревушках. Но вскоре у путешественников закончилась еда, они начали есть обезьян. Компания отклонилась от маршрута. Более того, вскоре стало очевидно, что Карл — никакой не геолог, а преступник, промышляющий незаконной добычей золота. Напряжение нарастало, и путники решили возвращаться. Йосси и Кевин должны были плыть по реке, а Маркус и не умевший плавать Карл решили пойти пешком. Из-за водопада плот Кевина и Йосси потерпел крушение. Кевин выбрался на берег, а его спутника отнесло течением. Несколько дней Йосси искал товарища, пока не понял, что заблудился. Гинсберг 3 недели выживал в диких джунглях без снаряжения и провианта, добывая себе пищу и спасаясь от хищников. В итоге помощь привел спасенный рыбаками Кевин. О судьбе Карла и Маркуса ничего не известно. По этой истории был снят фильм «Джунгли» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли.

История семьи Ходжсон — сериал «Призраки Энфилда»

В 1977 году в одном из домов английского Энфилда случилось странное событие. Семья Ходжсонов, мать и 4 ее детей, уже собирались ложиться спать, как девочки 11 и 13 лет вдруг услышали непонятные звуки. Сначала мать семейства решила, что дочки в очередной раз шутят, пытаясь напугать друг друга, но позже ее сомнения развеялись. По словам женщины, когда она вошла в комнату сестер, тяжелый комод, стоявший у стены, сдвинулся с места и поехал в ее сторону. Мисс Ходжсон пыталась оттолкнуть предмет, но тот двигался с намного большей силой. По словам женщины, она в этот момент слышала шарканье чьих-то ног по полу. На следующий день в дом вызвали полицию, которая не смогла объяснить произошедшее, и исследованием этого явления занялись изобретатель Морис Гросс и писатель Гай Лайон Плейфер. Они были свидетелями еще нескольких странных случаев в доме. Им даже удалось записать, как младшая из сестер говорит не своим голосом (предполагалось, что в нее вселился дух старика). Запись можно прослушать здесь. Впрочем, позднее девочек уличили в обмане. Но они заявили, что лишь иногда подшучивали над исследователями, чтобы проверить их компетентность. По этой истории был снят сериал «Призраки Энфилда».

Истории Денниса Рейдера и Эдмунда Кемпера — сериал «Крах»

24 апреля 1973 года к 8 пожизненным заключениям приговорили приятного, казалась бы, мужчину Эдмунда Кемпера. Оказалось, что подсудимый, на всех производивший впечатление адекватного и даже добродушного человека, на досуге лишал жизни студентов и даже расправился со своими родственниками. А в 2005 году на скамье подсудимых оказался настолько же приятный человек (и к тому же примерный семьянин) Деннис Рейдер. Как выяснилось, его хобби было убийство целых семей. Он мечтал, чтобы о нем начали писать на первых полосах газет (он сам рассказывал об этом полицейским в своих письмах). Его приговорили к пожизненному заключению. Обе эти истории вдохновили создателей сериала «Крах» на написание детективного сценария. Главную роль в нем, кстати, сыграла Джиллиан Андерсон.