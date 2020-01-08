Люди со всего мира выбрали самых красивых мужчин — и вот 25 победителей
С 1990 года популярный развлекательный сайт TC Candler публикует списки 100 самых красивых мужчин и женщин мира. Этот конкурс не имеет ограничений по национальности, расе и даже возрасту. Поэтому победить может человек с любым типажом внешности. С июля минувшего года миллионы посетителей интернет-портала номинировали и голосовали за того, кто, по их мнению, заслуживает победы в 2019-м.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть, кто входит в топ-25 самых красивых мужчин прошедшего года. И хотим поделиться этим списком с вами.
25. Марио Касас
24. Ким Мингю
23. Алексей Воробьев
22. Чха Ын У
21. Патрик Шварценеггер
20. Дэвид Бекхэм
19. Пак Чимин
18. Идрис Эльба
17. Генри Кавилл
16. Кан Даниэль
15. Марлон Тейшейра
14. Эван Джогиа
13. Тимоти Шаламе
12. Лэй Чжан
11. Гарри Стайлс
10. Крис Хемсворт
9. Джейсон Деруло
8. Тони Махфуд
7. Дженсен Эклс
6. Сяо Жан
5. Джейсон Момоа
4. Ви (Ким Тхэ Хён)
3. Шон Мендес
2. Феликс Чельберг
1. Чон Джонгук
Вы согласны с этим списком? Может, у вас есть свои кандидаты на первые места?
Фото на превью BWP Media / East News, btstae / instagram