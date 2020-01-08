Люди со всего мира выбрали самых красивых мужчин — и вот 25 победителей

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С 1990 года популярный развлекательный сайт TC Candler публикует списки 100 самых красивых мужчин и женщин мира. Этот конкурс не имеет ограничений по национальности, расе и даже возрасту. Поэтому победить может человек с любым типажом внешности. С июля минувшего года миллионы посетителей интернет-портала номинировали и голосовали за того, кто, по их мнению, заслуживает победы в 2019-м.