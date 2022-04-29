Как сегодня выглядят французские кинозвезды, которые когда-то смешили нас до колик в животе
Трудно не поддаться очарованию французского кино. Стоит только увидеть страну-производителя в описании к фильму, как сразу представляется изящная, полная остроумных диалогов картина. Имена многих актеров и актрис еще в детстве мы произносили с благоговением. И пусть не все из них продолжили карьеру в кино, узнать, как они изменились, чрезвычайно любопытно.
Мы в AdMe.ru вспомнили популярные киноленты Франции прошлых лет и узнали, как сегодня выглядят кинозвезды, исполнившие в них главные роли.
Жан Рено
- Снимался в фильмах: «Пришельцы», «Васаби», «Невезучие».
Одри Тоту
- Снималась в фильмах: «Амели», «Случайный роман», «Роковая красотка».
Сами Насери
- Снимался в фильмах: «Такси», «Бригада по-французски», «Свободное падение».
Ор Атика
- Снималась в фильмах: «Красотки», «Незначительное влияние», «Aгент 117».
Патрик Брюэль
- Снимался в фильмах: «Осторожно: бандиты!», «Ягуар», «Имя».
Валери Лемерсье
- Снималась в фильмах: «Пришельцы», «Операция „Тушенка“», «Парад идиотов».
Жозиан Баласко
- Снималась в фильмах: «Арлетт», «Загорелые», «Красный отель».
Жерар Жюньо
- Снимался в фильмах: «Укол зонтиком», «Игрушка», «Загорелые».
Эмма Виклунд
- Снималась в фильмах: «Такси», «Высокая мода», «Такси-2».
Эммануэль Беар
- Снималась в фильмах: «Налево от лифта», «8 женщин», «Дон Жуан».
Ален Шаба
- Снимался в фильмах: «Дидье», «Миллион лет до нашей эры», «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“».
Фанни Ардан
- Снималась в фильмах: «8 женщин», «Соседка», «Каллас навсегда».
Фредерик Дифенталь
- Снимался в фильмах: «Такси», «Квартирант», «Бельфегор — призрак Лувра».
Изабель Аджани
- Снималась в фильмах: «Пощечина», «Подземка», «Ядовитое дело».
Виржини Ледуайен
- Снималась в фильмах: «8 женщин», «Дублер», «Давай поцелуемся».
Тьерри Лермитт
- Снимался в фильмах: «Ужин с придурком», «Откройте, полиция!», «Индеец в Париже».
Мари-Анн Шазель
- Снималась в фильмах: «Пришельцы», «Загорелые», «Дед Мороз — отморозок» .
Пьер Ришар
- Снимался в фильмах: «Игрушка», «Папаши», «Укол зонтиком».
Какие французские фильмы вы любили смотреть в детстве? И смотрите ли вы французское кино сегодня?
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