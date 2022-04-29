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Как сегодня выглядят французские кинозвезды, которые когда-то смешили нас до колик в животе

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Трудно не поддаться очарованию французского кино. Стоит только увидеть страну-производителя в описании к фильму, как сразу представляется изящная, полная остроумных диалогов картина. Имена многих актеров и актрис еще в детстве мы произносили с благоговением. И пусть не все из них продолжили карьеру в кино, узнать, как они изменились, чрезвычайно любопытно.

Мы в AdMe.ru вспомнили популярные киноленты Франции прошлых лет и узнали, как сегодня выглядят кинозвезды, исполнившие в них главные роли.

Жан Рено

  • Снимался в фильмах: «Пришельцы», «Васаби», «Невезучие».

Одри Тоту

  • Снималась в фильмах: «Амели», «Случайный роман», «Роковая красотка».

Сами Насери

  • Снимался в фильмах: «Такси», «Бригада по-французски», «Свободное падение».

Ор Атика

  • Снималась в фильмах: «Красотки», «Незначительное влияние», «Aгент 117».

Патрик Брюэль

  • Снимался в фильмах: «Осторожно: бандиты!», «Ягуар», «Имя».

Валери Лемерсье

  • Снималась в фильмах: «Пришельцы», «Операция „Тушенка“», «Парад идиотов».

Жозиан Баласко

  • Снималась в фильмах: «Арлетт», «Загорелые», «Красный отель».

Жерар Жюньо

  • Снимался в фильмах: «Укол зонтиком», «Игрушка», «Загорелые».

Эмма Виклунд

  • Снималась в фильмах: «Такси», «Высокая мода», «Такси-2».

Эммануэль Беар

  • Снималась в фильмах: «Налево от лифта», «8 женщин», «Дон Жуан».

Ален Шаба

  • Снимался в фильмах: «Дидье», «Миллион лет до нашей эры», «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“».

Фанни Ардан

  • Снималась в фильмах: «8 женщин», «Соседка», «Каллас навсегда».

Фредерик Дифенталь

  • Снимался в фильмах: «Такси», «Квартирант», «Бельфегор — призрак Лувра».

Изабель Аджани

  • Снималась в фильмах: «Пощечина», «Подземка», «Ядовитое дело».

Виржини Ледуайен

  • Снималась в фильмах: «8 женщин», «Дублер», «Давай поцелуемся».

Тьерри Лермитт

  • Снимался в фильмах: «Ужин с придурком», «Откройте, полиция!», «Индеец в Париже».

Мари-Анн Шазель

  • Снималась в фильмах: «Пришельцы», «Загорелые», «Дед Мороз — отморозок» .

Пьер Ришар

  • Снимался в фильмах: «Игрушка», «Папаши», «Укол зонтиком».

Какие французские фильмы вы любили смотреть в детстве? И смотрите ли вы французское кино сегодня?

Фото на превью Arlette / Renn Productions and co-producers, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
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AdMe/Кино/Как сегодня выглядят французские кинозвезды, которые когда-то смешили нас до колик в животе
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