Как сегодня выглядят французские кинозвезды, которые когда-то смешили нас до колик в животе

Трудно не поддаться очарованию французского кино. Стоит только увидеть страну-производителя в описании к фильму, как сразу представляется изящная, полная остроумных диалогов картина. Имена многих актеров и актрис еще в детстве мы произносили с благоговением. И пусть не все из них продолжили карьеру в кино, узнать, как они изменились, чрезвычайно любопытно.