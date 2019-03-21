Как сейчас выглядят 16 актеров из фильмов про супергероев нашего детства

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Когда в кино выходит новый фильм про Мстителей, Венома или Доктора Стрэнджа, достать билет на вечерний сеанс становится непростой задачей. Супергерои Marvel — на пике популярности. Но мы в детстве и юности восхищались совсем другими персонажами. Крутой Уокер и Зена были нашими кумирами, суперспособностями которых мы и сами желали обладать.