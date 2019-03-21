Как сейчас выглядят 16 актеров из фильмов про супергероев нашего детства
Когда в кино выходит новый фильм про Мстителей, Венома или Доктора Стрэнджа, достать билет на вечерний сеанс становится непростой задачей. Супергерои Marvel — на пике популярности. Но мы в детстве и юности восхищались совсем другими персонажами. Крутой Уокер и Зена были нашими кумирами, суперспособностями которых мы и сами желали обладать.
AdMe.ru вспомнил тех, кто разрушал и спасал мир на киноэкране еще до того, как это стало мейнстримом.
1. Чак Норрис — Корделл Уокер («Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», 1993)
2. Кларенс Гильярд — Джеймс Триветт («Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», 1993)
© Walker, Texas Ranger / Amadea Film Productions / CBS Broadcast International © DJDM / WENN.com / agefotostock / East News
3. Люси Лоулесс — Зена («Зена — королева воинов», 1995)
4. Рене О’Коннор — Габриэль («Зена — королева воинов», 1995)
5. Дункан Реже — Зорро («Зорро», 1990)
6. Жан-Клод Ван Дамм — Люк Деверо («Универсальный солдат», 1992)
7. Дольф Лундгрен — Эндрю Скотт («Универсальный солдат», 1992)
8. Кевин Сорбо — Геракл («Удивительные странствия Геракла», 1995)
9. Питер Уэллер — Алекс Мерфи/ Робокоп («Робокоп», 1987)
10. Эдриан Пол — Дункан Маклауд («Горец», 1992)
11. Арнольд Шварценеггер — Терминатор («Терминатор», 1984)
12. Линда Хэмилтон — Сара Коннор («Терминатор», 1984)
13. Джоан Северанс (Дарси Уолкер, «Черный скорпион», 1995)
14. Сильвестр Сталлоне (Джон Рэмбо, «Рэмбо», 1982)
15. Джимм Керри (Стэнли Ипкисс, «Маска», 1994)
16. Джеки Чан (Джеки, «Доспехи Бога», 1986)
Бонус: Крутой Уокер встретился с Гераклом и его сыном
Фото на превью East News, reallucylawless / instagram