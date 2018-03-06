Посмотрите, как изменились 15 голливудских красавцев за последние 10 лет

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Еще несколько лет назад о некоторых современных секс-символах мало кто слышал. А другие уже были широко известны в узких кругах. Но сейчас их талант и обаяние раскрылись в полную силу или заиграли новыми красками. А почему бы не вспомнить, как выглядели эти симпатяги на заре своей карьеры?

Мы в AdMe.ru решили оглянуться назад и посмотреть, как изменились любимые актеры за последние 10 лет.

Том Харди

Том Харди — один из тех редких красавчиков, которым совершенно не идут роли в легких романтических комедиях. Наверное, потому, что этому британцу интересны только те персонажи, для раскрытия характера которых необходимо применить весь свой талант. Это кажется невероятным, но после каждого фильма Харди становится еще привлекательнее.

Александр Скарсгорд

Горячий вампир Эрик Нортман из шоу «Настоящая кровь» многих из нас заставлял раз за разом возвращаться к перипетиям жизни разной нечисти в американском штате Луизиана. Именно тогда наибольшую известность получил актер Александр Скарсгорд. А совсем недавно этот шведский потомок викингов засветился в одном из лучших сериалов последнего времени — «Большая маленькая ложь», за который получил множество наград, включая «Золотой глобус» и «Эмми».

Николай Костер-Вальдау

Датчанин Николай Костер-Вальдау в последние годы прочно ассоциируется с Джейме Ланнистером из сериала «Игра престолов». До того как стать «цареубийцей», актер успел поработать с Ридли Скоттом в «Черном ястребе» и «Царствии небесном». Согласитесь, что Николаю годы пошли только на пользу.

Аарон Тейлор-Джонсон

Сейчас уже сложно соотнести этого мужественного красавца со школьником, пытающимся стать супергероем в фильме Kick-Ass. Британец проделал большой путь в мировом кинематографе, успев даже принять участие в новой экранизации «Анны Карениной». И на примере Аарона Тейлора-Джонсона мы еще раз убедились, что борода часто решает все.

Арми Хаммер

Кто бы мог подумать, что агент КГБ Илья Курякин из «Агентов А.Н.К.Л.» когда-то засветился в «Отчаянных домохозяйках»? Но в начале своей карьеры калифорнийский красавец Арми Хаммер не стеснялся сниматься в «мыле».

Гийом Кане

Гийом Кане в последнее время не часто появляется на экранах. Но воплощенные им герои в фильмах «Влюбись в меня, если осмелишься» и «Прошлой ночью в Нью-Йорке» заставляют раз за разом пересматривать эти действительно отличные фильмы. И хотя сейчас муж оскароносной Марион Котийяр больше сосредоточен на сценарной работе и режиссуре, он все же старается иногда радовать поклонников новыми актерскими работами.

Джейсон Момоа

Некоторым казалось, что этому колоритному актеру не найти достойных ролей после его участия в сериале «Игра престолов» и ремейке «Конана-варвара», но Джейсону Момоа улыбнулась удача. На ближайшие несколько лет он точно обеспечен работой в качестве Аквамена — героя вселенной комиксов DC.

Джейми Дорнан

Только ленивый не закатывал глаза при упоминании «50 оттенков» — эротического хита последних лет. И сколько бы критики и интеллектуалы ни плевались при просмотре этого фильма, но красавец Кристиан Грей в исполнении Джейми Дорнана все равно заставляет женские сердца биться немного чаще. А ведь еще несколько лет назад этого британца можно было увидеть полуобнаженным буквально повсюду. Все дело в том, что Дорнан долго и успешно сотрудничал с известными мировыми брендами в качестве модели. В том числе и модели нижнего белья.

Гаспар Ульель

Гаспар Ульель уже в 20 лет был награжден премией «Сезар» как самый многообещающий актер. А спустя много лет после ярких ролей в фильмах «Ганнибал: Восхождение» и «Долгая помолвка» этот француз, кажется, стал еще привлекательнее

Майкл Фассбендер

Невероятно обаятельный ирландец и талантливый актер, который не боится участвовать в самых смелых киноэкспериментах (вспомним хотя бы «Стыд»), успел даже поучаствовать в съемках «Пуаро Агаты Кристи». И пусть фильмы с его участием не всегда однозначны, но мы уверены, что лучшие роли Майкла Фассбендера еще впереди.

Джонатан Рис-Майерс

Один из самых неоднозначных актеров, но неизменный любимец зрителей — Джонатан Рис-Майерс — в последнее время мало снимается в большом кино. Из последних его громких проектов — роль епископа Хехмунда в популярном историческом сериале «Викинги» телеканала History. И, кажется, такие роли этому ирландцу очень подходят.

Джеймс Макэвой

Джеймс Макэвой — один из тех, кто становится все лучше и лучше с каждым годом. Он не только красивый мужчина, но еще и отличный актер, который не боится ни трудных неоднозначных ролей, ни участия в блокбастерах. И каждое его появление на экране при этом становится громким событием.

Том Хиддлстон

Бессменный участник вселенной Marvel — Локи в исполнении Тома Хиддлстона — стал одним из самых обаятельных злодеев в истории супергеройского кино. Но этот британский актер способен на большее. Рекомендуем неспешный и очень красивый фильм «Выживут только любовники», где Хиддлстон составил актерский дуэт с потрясающей Тильдой Суинтон.

Райан Рейнольдс

Главный шутник Голливуда начинал свою карьеру в комедийных фильмах, где воплощал образы студентов-весельчаков («Король вечеринок») или парней, которым не везет в любви («Просто друзья»). Сейчас Райан Рейнольдс с легкостью покоряет один жанр кинематографа за другим и выглядит в несколько раз круче, чем 10 лет назад.

Джаред Лето

А нестареющий Джаред Лето просто желает вам хорошего дня.