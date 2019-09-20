Пользователи заметили, что плохиши в кино часто появляются с яблоками. Разбираемся, что бы это могло значить

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Пользователи Reddit однажды заметили, что во многих фильмах отрицательные персонажи почему-то частенько появляются в кадре с яблоком. Иногда они едят фрукт, иногда просто держат его в руках, иногда предлагают кому-то другому. Вокруг этой занимательной детали начали вырастать фанатские теории, мимо которых мы просто не смогли пройти.

Для начала AdMe.ru убедился в правдивости замечания о яблоках в кадре — плохиши действительно появляются с ними довольно часто. Затем мы проанализировали этот прием с точки зрения литературного символизма, психологии и режиссуры и пришли к определенным выводам. Отмечаем, что официальной версии на этот счет пока нет, поэтому мы беремся порассуждать на эту тему, но не навязываем вам свою точку зрения.

1. Символизм

В литературе и живописи яблоко часто становится символом запретного плода, надкушенного Евой (хоть в Библии и нет упоминаний конкретного фрукта). Оно как бы намекает на коварство и грехопадение персонажа, самовольно трапезничающего этим фруктом. Поэтому неудивительно, что чаще в кадре с ним оказываются именно персонажи с червоточиной. В фильме «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года маленький Чарли, жизнь которого была практически лишена удовольствий, попадает в зал, в котором съедобно все, включая траву и землю, где текут шоколадные реки и цветут на кустах леденцы. Но первым делом Чарли тянется именно к яблоку, растущему на дереве. С одной стороны, это намек на скромность мальчика, с другой — на то, что его испытывают на прочность соблазны. Правда, сорвать яблоко герой не успевает. Его опережает самодовольная Виолетта, которая — простите за спойлер — покидает «фабричное» соревнование второй. Поэтому тут мы тоже видим плод в руках именно отрицательного персонажа.

Иногда яблоко становится более откровенной аллюзией. Например, в фильме «Ведьма», когда отца главной героини соблазняет притворившееся красоткой зло, мы видим подгнивающий надкушенный плод на полу.

Иногда персонажи не сами едят яблоко, а предлагают его другому герою. Например, в фильме «Сумерки» есть сцена, когда Эдвард подхватывает падающее яблоко Беллы и возвращает фрукт ей. В этот момент камера фокусируется на руках вампира и алом как кровь плоде, то есть режиссер явно желает акцентировать внимание зрителя на данной сцене.

В этот момент создатели фильма показывают нам, каким запретным соблазном станет парень для главной героини. Кстати, в Древней Греции была традиция, согласно которой мужчина, чтобы проявить свою симпатию к некой прекрасной особе, кидал ей яблоко. И если женщина его ловила, она принимала его чувства. Но у яблока как символа есть и другие значения. Корни выражения «яблоко раздора» уходят в древнегреческие мифы, рассказывающие о том, как однажды богиня Эрида подкинула на обеденный стол богов золотое яблоко с надписью «Прекраснейшей». Свои права на него принялись отстаивать Афродита, Афина и Гера. Рассудить спор позвали сына троянского царя — Париса. Тот выбрал Афродиту, так как она пообещала ему любовь прекраснейшей из женщин — Елены, жены царя Спарты. Парис увез Елену, и это стало причиной войны между Спартой и Троей. Именно поэтому золотое яблоко, с которого все началось, называют яблоком раздора.

Говоря о "яблочном" символизме, нельзя не упомянуть об ученом Алане Тьюринге, чьи открытия в начале ХХ века были главной движущей силой информатики. К сожалению, у гениального математика была довольно тяжелая судьба. В 1954 году он покончил с собой, надкусив яблоко, накачанное цианидом. Таким образом он воссоздал сцену из своего любимого мультфильма "Белоснежка и семь гномов". В одном из эпизодов сериала "Шерлок" злодей Мориарти, который в книге был гением математики, как и Тьюринг, оставляет Холмсу подсказку в виде надкушенного яблока.

В данном случае оно, правда, ассоциируется с компьютером Apple. Но одной из версий происхождения логотипа корпорации как раз является предположение об отсылке к истории Тьюринга.

2. Психология

С точки зрения психологического восприятия персонажа яблоко тоже играет довольно важную роль. Например, когда герой фильма кусает этот плод во время разговора, мы видим, что он пренебрежительно относится к тому, с кем ведет диалог. Хруст яблока часто заглушает слова, значит, для этого человека они не имеют никакого значения. Когда герой ест яблоко, нам кажется, что для него этот прием пищи намного важнее происходящего в кадре. Например, когда Джерри Дэндридж в «Ночи страха» надкусывает плод, позволяя убежать своей жертве, он абсолютно спокоен, так как знает, что солнце все равно испепелит несчастную, так почему бы не расслабиться и не пожевать что-нибудь?

К тому же периодически отрицательные персонажи выбрасывают яблоко, едва успев его надкусить. Это показывает нам наглость героя. Большинство зрителей, которым с детства прививали уважение к еде, на подсознательном уровне начинают недолюбливать этого человека.

3. Режиссура

То, как персонаж ест, может многое рассказать нам о его темпераменте. Например, в фильме «Жизнь Адель» главная героиня за обе щеки жадно уплетает залитую соусом пасту. Дальше мы видим, что она и живет так же, как принимает пищу: решительно отдаваясь желаниям. Или вспомнить хотя бы фильм «Зеленая книга» (та самая сцена с поеданием курицы в машине).

Пока Дон Ширли, придерживая кость двумя пальцами, сметает с брюк крошки панировки, Тони Лил решительно отрывает зубами кусок мяса, выплевывая кожу на пол авто. Яблоко же является пищей, которую практически невозможно употреблять безучастно. Приходится немного морщиться, откусывая от шарообразного плода, наклонять голову, откалывая от него зубами кусок, активно двигать челюстью, пережевывая хрустящую мякоть.

Так проще всего передать именно самодовольный и решительный темперамент персонажа. А когда герой ест яблоко, аккуратно отрезая от него куски ножом, нами он воспринимается как уверенный в себе и расчетливый тип. К тому же, когда мы жуем твердое яблоко, наши мышцы лица отчетливо напрягаются. В некоторых ситуациях это может добавить харизмы обаятельному плохишу. В конце концов, какая разница, какими мускулами он играет?

Также яблоко может помочь режиссеру обратить внимание зрителя на персонажа, который молчит. Яблоко издает характерный звучный хруст, который, как мы уже говорили, может «перекрывать» слова героя, и мы невольно поворачиваем голову в сторону того, кто надкусил фрукт.

Похоже на то, что режиссеры действительно неслучайно кормят плохишей яблоками. Хотя наверняка можно вспомнить немало фильмов, в которых этот фрукт едят положительные персонажи. Давайте попробуем вместе. Какие картины приходят вам на ум?