Почему нам так нравится тайно смотреть глупые фильмы и сериалы

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Согласитесь, бывает кино буквально ни о чем. Глупые ситкомы, третьесортные блокбастеры, пошлые экранизации бульварных романов и т. п. Любителей только лишь таких фильмов и сериалов вряд ли можно назвать людьми с хорошим вкусом. Но стоит признать, что порой каждый из нас смотрит подобные фильмы. Даже если вы часами можете говорить о философской подоплеке фильмов Соррентино и Альмодовара, иногда вам просто хочется включить какой-нибудь трешак по ТНТ.

AdMe.ru решил подойти к этому развлечению с научной точки зрения. Оказалось, что периодически возникающее желание смотреть низкопробное кино вовсе не случайно, а обусловлено тремя конкретными причинами.

1. Это признак высокого интеллекта

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Poetics, желание изредка смотреть откровенно абсурдное кино — это не что иное, как признак высокого интеллекта. Все как мы любим. Автор исследования Кейван Саркош, докторант Института эмпирической эстетики Общества Макса Планка, утверждает, что периодический сознательный просмотр таких фильмов просто необходим людям с высоким IQ — «для испытывания и последующего наслаждения чувством иронии вкупе с презрением». Это приносит крайне положительные эмоции.

2. Это банальное guilty pleasure

Маленькие человеческие радости, которые принято скрывать от образованного общества, даже имеют свое название — guilty pleasure (от англ. «постыдное удовольствие»). Они есть абсолютно у каждого человека, и речь не только о кино, но и музыке, еде, привычках и т. д. Откровенно говоря, иметь такое pleasure просто необходимо, ведь это то же самое, что быть честным с самим собой. Более подробно мы писали об этом здесь.

3. Это способ разгрузки мозга

Согласитесь, после тяжелого трудового дня вы вряд ли, придя домой, включите фильмы Бергмана или документалки о пакистанских модернистах первой половины XX века. В такой вечер вы даже нолановскому «Темному рыцарю» наверняка предпочтете веселенькую экранизацию от Marvel. А еще более вероятно, что вы расплыветесь в улыбке, поставив какую-нибудь комедию с Адамом Сэндлером в главной роли. И все потому, что нашему мозгу после длительного периода работы требуется разгрузка, нам хочется воспринимать лишь легкую и положительную информацию, чтобы почувствовать себя расслабленными. Для этого отлично подходят любые незамысловатые фильмы и ненавязчивые сериалы.

Так что если вы позиционируете себя как поклонника фильмов Тарковского, а по вечерам смотрите очередную серию про Гену Букина, то знайте, вы — не киноизвращенец. Вы — интеллектуал, чей мозг требует перезагрузки после тяжелого дня. А еще вы можете просто вспомнить о том самом термине — guilty pleasure.

Какие глупые фильмы или ситкомы расслабляют вас лучше всего? Давайте посоветуем друг другу — составим антирейтинг.