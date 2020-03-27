Одни и те же костюмы и предметы, которые появлялись в разных советских фильмах

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Многие советские фильмы стали бессмертной классикой, к которой хочется обращаться снова и снова. А при просмотре уже полюбившегося кино в глаза бросаются интересные детали. Например, реквизит и костюмы, которые перемещаются из одной картины в другую.

Мы в AdMe.ru решили пересмотреть любимые фильмы и поискать, какой реквизит пользовался популярностью на киностудиях.

Бархатное платье

Кадры из фильмов «Собака на сене» (1977), «Благочестивая Марта» (1980),

«Остров погибших кораблей» (1987).

Платье Олуэн Пиил и Наденьки Шевелевой

Кадры из фильмов «Опасный поворот» (1972), «Ирония судьбы, или С легким паром» (1976).

Вазы

Кадры из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Не может быть!» (1975), «Москва слезам не верит» (1979).

Лампа

Кадры из фильмов «Служебный роман» (1977), «Москва слезам не верит» (1979).

Пиджак Тристана

Кадры из фильмов «Собака на сене» (1977), «Благочестивая Марта» (1980).

Картина в стиле кубизм

Кадры из фильмов «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» (1981), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» (1986).

Доспехи

Кадры из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «31 июня» (1978).

Корона королей

Кадры из фильмов «Обыкновенное чудо» (1978), «31 июня» (1978).

Юбка

Кадры из фильмов «Девушка без адреса» (1957), «Москва слезам не верит» (1979).

Статуэтки кошек

Кадры из фильмов «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), «Не может быть!» (1975), «Любовь и голуби» (1984).

Такие статуэтки кошек были очень популярны в советское время. Некоторые из них служили копилками и не раз мелькали в кинофильмах. Одна фигурка до сих пор находится на складе «Мосфильма».

Шаль

Кадры из фильмов «Отпуск за свой счет» (1981), «Большая перемена» (1972).

Статуя Галатеи

Кадры из фильмов «Бег» (1970), «Служебный роман» (1977).

Статуя Галатеи сделала настоящую кинокарьеру в советском кино. Впервые скульптура появилась в 1970 году в фильме «Бег» по произведению М. А. Булгакова. Затем через 7 лет она мелькнула в культовой картине «Служебный роман».

Кадры из фильмов «Васса» (1983), «Старый Новый год» (1980).

В 1980 году Галатея получила эпизодическую роль в фильме «Старый Новый год», где вдохновляла посетителей бани. Через 3 года в картине «Васса» статуе доверили лишь роль в массовке: она стояла на входе в приемную помещицы Железновой.

Кадры из фильма «Формула любви» (1984).

И вот, наконец, скульптура Галатеи сыграла практически главную роль в фильме «Формула любви». В нее влюбляется помещик Алеша Федяшев и мечтает ее оживить, в чем ему помогает граф Калиостро. Сегодня статуя Галатеи не участвует в съемках и украшает сад во дворе старинного особняка Вандышниковой — Банза в Москве.