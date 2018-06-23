Названы режиссеры, которые не сняли ни одного плохого фильма. Если не знаете, что посмотреть, выбирайте любой их шедевр
Часто выбор фильма для вечернего просмотра превращается в настоящий квест. В такие моменты хочется иметь под рукой список картин, которые точно не подведут. Мы нашли для вас именно такой. Его составил авторитетный портал Metacritic, назвав современных режиссеров, которые за всю свою карьеру не сняли ни одной неудачной картины. Поэтому, если хотите оценить фильм, который впечатлил и зрителей, и критиков, смело выбирайте любую работу этих гениев.
Мы в AdMe.ru уже купили попкорн и решили поближе познакомиться с творчеством каждого из этих режиссеров.
1. Джей Джей Абрамс
Американский режиссер, первый фильм которого («Миссия невыполнима 3») стал самым дорогим кинодебютом в истории. Самый масштабный его проект — научно-фантастический фильм «Звездный путь». Также Джей Джей Абрамс известен как продюсер и сценарист. Полный список фильмов и сериалов, над которыми он работал, можно увидеть здесь.
2. Пол Томас Андерсон
Режиссер-самоучка, который не учился в киношколе, зато смотрел в детстве и юности тысячи фильмов на видеокассетах. Пол Томас Андерсон снял такие прекрасные фильмы, как «Роковая восьмерка», «Ночи в стиле буги», «Магнолия», «Любовь, сбивающая с ног», «Нефть», «Мастер», «Врожденный порок» и «Призрачная нить».
3. Уэс Андерсон
© eastnews © Fantastic Mr. Fox / Blue Sky Studios © The Grand Budapest Hotel / American Empirical Pictures
Главный сказочник современного независимого кино, который подарил нам яркие и атмосферные «Бутылочную ракету», «Академию Рашмор», «Семейку Тененбаум», «Водную жизнь», «Поезд на Дарджилинг», «Бесподобного мистера Фокса», «Королевство полной луны», «Отель „Гранд Будапешт“» и «Собачий остров».
4. Жак Одиар
Французский режиссер и сценарист, лауреат престижных кинопремий («Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля, 5 премий «Сезар» и 2 BAFTA). Снял 7 фильмов: «Смотри, как падают люди», «Никому не известный герой», «Читай по губам», «Мое сердце биться перестало», «Пророк», «Ржавчина и кость», «Дипан».
5. Рамин Бахрани
Режиссер американо-индийского происхождения, которому HBO доверила экранизацию романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Кроме этой картины, Рамин Бахрани снял «Человека с тележкой», «На запчасти», «Прощай, Соло», «Любой ценой», «99 домов» и другие фильмы.
6. Ной Баумбах
В 24 года снял по своему сценарию фильм «Забыть и вспомнить», который стал очень успешным среди кинокритиков. После яркого дебюта Ной Баумбах не сдавал позиции и выпустил много интересных фильмов: «Марго на свадьбе», «Гринберг», «Милая Фрэнсис» , «Пока мы молоды» и другие.
7. Пон Чжун Хо
Самый высокооплачиваемый современный режиссер Южной Кореи, который работает в основном в двух жанрах: драма и научная фантастика. Самые известные фильмы Пона Чжун Хо: «Воспоминания об убийстве», «Вторжение динозавра», «Мать», «Сквозь снег», «Окча» и другие.
8. Эндрю Буджальски
Актер и режиссер независимого кино со своим узнаваемым стилем. Среди фильмов Эндрю Буджальски: «Смешно, ха-ха », «Взаимопонимание», «Воск», «Компьютерные шахматы» и «Любовь, как спорт».
9. Нури Бильге Джейлан
Турецкий режиссер, неоднократный призер Каннского кинофестиваля. Лучшие фильмы Нури Бильге Джейлана: «Отчуждение», «Три обезьяны», «Однажды в Анатолии», «Зимняя спячка» и «Дикая груша». Полный список работ режиссера можно увидеть здесь.
10. София Коппола
Дочь легендарного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, которая не отстает от знаменитого отца. София сняла 6 полнометражных фильмов: «Девственницы-самоубийцы», «Трудности перевода», «Мария-Антуанетта», «Где-то», «Элитное общество» и «Роковое искушение».
11. Братья Дарденн
Жан-Пьер и Люк Дарденн — бельгийские братья-режиссеры, которые снимают кино с конца 1970-х годов. Известность им принес фильм «Розетта». Успешными стали фильмы «Дитя», «Молчание Лорны», «Мальчик с велосипедом», «Два дня, одна ночь» и «Неизвестная».
12. Асгар Фархади
Иранский режиссер, сценарист и продюсер. Снял 8 полнометражных фильмов: «Танцуя в пыли», «Прелестный город», «Среда фейерверков», «О Элли», «Развод Надера и Симин», «Прошлое», «Коммивояжер», «Все знают».
13. Бахман Гобади
© eastnews © Zamani barayé masti asbha / Bahman Ghobadi Films © Lakposhtha parvaz mikonand / Mij Film Co.
Еще один режиссер из Ирана. Бахман Гобади основал собственную кинокомпанию и снял 10 фильмов. Самые известные из них — «Время пьяных лошадей», а также «И черепахи могут летать». Познакомиться с полной фильмографией режиссера можно здесь.
14. Тодд Хейнс
Для просмотра можно выбрать любой из фильмов американца Тодда Хейнса: «Яд», «Безопасность», «Бархатная золотая жила», «Вдали от рая», «Меня там нет», «Кэрол», «Мир, полный чудес». Также в 2011 году режиссер снял мини-сериал «Милдред Пирс».
15. Николь Холофсенер
Лучшим фильмом Николь Холофсенер критики называют романтическую комедию «Довольно слов». Также можно посмотреть фильмы «Ненужные вещи», «Положись на друзей» и «Гуляют, болтают». Николь снимала эпизоды для многих известных сериалов: «Девочки Гилмор», «Секс в большом городе», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и другие.
16. Цзя Чжанкэ
Считается одним из самых честных китайских режиссеров, который показывает современность без прикрас. Посмотреть полный список фильмов Цзя Чжанкэ можно здесь. Самыми успешными работами режиссера критики называют «Натюрморт» и «Прикосновение греха».
17. Пабло Ларраин
Широкая аудитория открыла для себя этого чилийского режиссера и продюсера после драматического фильма-биографии «Джеки». Но до этого у Пабло Ларраина тоже выходили крутые фильмы — «Бегство», «Тони Манеро», «Вскрытие», «Нет», «Клуб» и «Неруда».
18. Майк Ли
Британский режиссер, который снял 17 хороших фильмов. Увидеть все можно тут. А начинать свое знакомство с творчеством Майка Ли рекомендуем с фильмов «Еще один год» и «Обнаженные».
19. Гай Мэддин
Один из самых необычных режиссеров в списке. Гай Мэддин снимает в стиле черно-белых фильмов немого и первых лет звукового кино, любит сюрреализм и черный юмор. Среди его работ: «Архангел», «Замочная скважина» и «Запретная комната».
20. Хаяо Миядзаки
Японский режиссер-аниматор, который подарил миру добрые сказочные шедевры: «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Ветер крепчает» и много других.
21. Джефф Николс
Дебютный фильм Джеффа Николса «Огнестрельные истории» стал одним из лучших в 2008 году. Международный успех пришел к режиссеру после фильма «Укрытие». Также он снял «Мад», «Хулигана», «Специальный полуночный выпуск» и «Лавинг».
22. Александр Пэйн
Американский режиссер и сценарист, мастер трагикомедий. Снял 8 полнометражных фильмов: «Гражданка Рут», «Выскочка», «О Шмидте», «На обочине», «Потомки», «Небраска», «Короче».
23. Келли Райхардт
Актриса, режиссер, сценарист, монтажер и костюмер из Америки. Келли Райхардт снимает независимое кино, которое отличается натуралистичностью и минимализмом. Самые известные ее работы: «Старая радость», «Венди и Люси», «Ночные движения» и «Несколько женщин».
24. Мартин Скорсезе
Мартина Скорсезе не раз называли одним из величайших режиссеров современности. Его главные фильмы — это «Злые улицы», «Алиса здесь больше не живет», «Таксист», «Бешеный бык», «Цвет денег», «Последнее искушение Христа», «Славные парни», «Отступники», «Волк с Уолл-стрит» и другие.
25. Квентин Тарантино
«Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка» — лишь некоторые культовые фильмы этого режиссера, которого называют одним из самых ярких представителей постмодернизма в кинематографе.
26. Пабло Траперо
Представитель аргентинского нового кино. Манера съемки Пабло Траперо близка к документалистике. Самые яркие его работы: «Мир крановщика», «Каталажка», «7 дней в Гаване», «Белый слон» и «Клан».
27. Дени Вильнев
Франко-канадский режиссер и сценарист. Самые известные фильмы Дени Вильнева: «Водоворот», «Политех», «Пожары», «Пленницы», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049».
28. Бен Уитли
Британский режиссер, который прославился своими полнометражными фильмами «Высотка» и «Перестрелка». Также работал над сериалом «Доктор Кто».
29. Эдгар Райт
Британский режиссер, который известен благодаря трилогии «Кровь и мороженое» (в нее вошли фильмы «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец»), а также ряду других проектов: «Скотт Пилигрим против всех», «Человек-муравей», «Малыш на драйве».
30. Ваш любимый режиссер
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Фото на превью High-Rise / Backwell Productions