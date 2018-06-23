Названы режиссеры, которые не сняли ни одного плохого фильма. Если не знаете, что посмотреть, выбирайте любой их шедевр

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Часто выбор фильма для вечернего просмотра превращается в настоящий квест. В такие моменты хочется иметь под рукой список картин, которые точно не подведут. Мы нашли для вас именно такой. Его составил авторитетный портал Metacritic, назвав современных режиссеров, которые за всю свою карьеру не сняли ни одной неудачной картины. Поэтому, если хотите оценить фильм, который впечатлил и зрителей, и критиков, смело выбирайте любую работу этих гениев.

Мы в AdMe.ru уже купили попкорн и решили поближе познакомиться с творчеством каждого из этих режиссеров.

1. Джей Джей Абрамс

Американский режиссер, первый фильм которого («Миссия невыполнима 3») стал самым дорогим кинодебютом в истории. Самый масштабный его проект — научно-фантастический фильм «Звездный путь». Также Джей Джей Абрамс известен как продюсер и сценарист. Полный список фильмов и сериалов, над которыми он работал, можно увидеть здесь.

2. Пол Томас Андерсон

3. Уэс Андерсон

4. Жак Одиар

5. Рамин Бахрани

6. Ной Баумбах

7. Пон Чжун Хо

8. Эндрю Буджальски

9. Нури Бильге Джейлан

10. София Коппола

11. Братья Дарденн

12. Асгар Фархади

13. Бахман Гобади

Еще один режиссер из Ирана. Бахман Гобади основал собственную кинокомпанию и снял 10 фильмов. Самые известные из них — «Время пьяных лошадей», а также «И черепахи могут летать». Познакомиться с полной фильмографией режиссера можно здесь.

14. Тодд Хейнс

15. Николь Холофсенер

16. Цзя Чжанкэ

Считается одним из самых честных китайских режиссеров, который показывает современность без прикрас. Посмотреть полный список фильмов Цзя Чжанкэ можно здесь. Самыми успешными работами режиссера критики называют «Натюрморт» и «Прикосновение греха».

17. Пабло Ларраин

Широкая аудитория открыла для себя этого чилийского режиссера и продюсера после драматического фильма-биографии «Джеки». Но до этого у Пабло Ларраина тоже выходили крутые фильмы — «Бегство», «Тони Манеро», «Вскрытие», «Нет», «Клуб» и «Неруда».

18. Майк Ли

Британский режиссер, который снял 17 хороших фильмов. Увидеть все можно тут. А начинать свое знакомство с творчеством Майка Ли рекомендуем с фильмов «Еще один год» и «Обнаженные».

19. Гай Мэддин

Один из самых необычных режиссеров в списке. Гай Мэддин снимает в стиле черно-белых фильмов немого и первых лет звукового кино, любит сюрреализм и черный юмор. Среди его работ: «Архангел», «Замочная скважина» и «Запретная комната».

20. Хаяо Миядзаки

21. Джефф Николс

22. Александр Пэйн

23. Келли Райхардт

24. Мартин Скорсезе

25. Квентин Тарантино

26. Пабло Траперо

27. Дени Вильнев

28. Бен Уитли

Британский режиссер, который прославился своими полнометражными фильмами «Высотка» и «Перестрелка». Также работал над сериалом «Доктор Кто».

29. Эдгар Райт

30. Ваш любимый режиссер

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