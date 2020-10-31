Мы узнали, чьими голосами поют актеры в наших любимых советских фильмах

Бывает, что человек, его образ и внешность совсем не сочетаются с его голосом. Но если речь идет о фильмах, то такого вы здесь не заметите. Режиссеры тщательно подбирают исполнителей песен, чтобы они гармонично смотрелись с людьми, которые их якобы исполняют. Даже если для озвучки парня необходимо прибегнуть к помощи девушки (как, например, в случае с Электроником и Сыроежкиным).

Нам в AdMe.ru захотелось больше узнать о тех, кто подарил свои голоса нашим любимым песням из советских фильмов.

1. Наталья Варлей и Аида Ведищева

Наталья Варлей просила дать ей возможность самой исполнить «Песенку о медведях», и даже была сделана запись с ее вокалом. Однако Леонид Гайдай предпочел версию Аиды Ведищевой. Сама певица считала песню незамысловатой. Варлей позже сказала: «Это профессиональная певица, поющая поставленным голосом студенческую песенку, а именно этого эстрадного профессионализма Гайдай и хотел избежать».

2. Лев Дуров и Александр Левшин

Лев Дуров, сыгравший графа де Тревиля в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах», свои строки в дуэте с Боярским пропел сам и хорошо с этим справился. Но когда дело дошло до сольного исполнения «Баллады де Тревиля», эта задача оказалась трудной для актера, у него не получалось попасть в ноты. И тогда было решено, что эту песню исполнит Александр Левшин.

3. Наталья Селезнева и Нина Бродская

Песня «Звенит январская вьюга» изначально была спета Софией Ротару. Но тембр голоса певицы был ниже, нежели голос Натальи Селезневой. И в итоговую версию фильма «Иван Васильевич меняет профессию» вошла запись с вокалом Нины Бродской.

4. Ирина Муравьева и Жанна Рождественская

Для фильма «Карнавал» Жанна записала 3 песни. Ирина Муравьева хотела спеть сама, но режиссер посчитала, что лучше доверить это профессионалу. Актрису расстроило это решение, но исполнение Жанны ей понравилось. Несколько лет спустя выпустили пластинку с композицией «Позвони мне, позвони...» с голосом Ирины.

5. Яна Поплавская и Ольга Рождественская

Дочь Жанны Рождественской Ольга пошла по стопам своей мамы и уже в 8 лет стала звездой. Ведь будучи совсем ребенком, Оля записала 4 песни для фильма «Про Красную Шапочку» и в таком юном возрасте уже давала концерты и отправилась с гастролями по всей стране. Роль в фильме исполнила Яна Поплавская.

6. Лариса Гузеева и Валентина Пономарева

«Жестокий романс» имел колоссальный успех у зрителей. Знаменитые романсы для этой картины были исполнены Валентиной Пономаревой и Никитой Михалковым. А для самой Ларисы роль в фильме стала первой главной и значимой в ее карьере.

7. Олег Даль и Олег Анофриев

Когда фильм «Земля Санникова» был показан худсовету «Мосфильма», комиссия захотела перезаписать песни в исполнении Даля. С этой просьбой они обратились к актеру, режиссеру и исполнителю песен Олегу Анофриеву. Прежде чем согласиться, он позвонил и обратился за одобрением к Олегу Далю и услышал в ответ: «Записывайся».

8. Барбара Брыльска и Алла Пугачева

В фильме, который создает особую новогоднюю атмосферу, снялась польская актриса Барбара Брыльска. Но из-за ее акцента главную героиню озвучила Валентина Талызина, также сыгравшая подругу Надежды. А потрясающие песни, наполненные теплотой, исполнила Алла Пугачева. Таривердиев добивался идеального исполнения, и, как сказал Сергей Никитин, «с 30–40 дубля через слезы и истерики добились результата».

9. Владимир Торсуев и Елена Шуенкова

Елена Шуенкова вместе с Детским хором Государственного академического Большого театра спела за актера 4 песни в фильме «Приключения Электроника». А другая девушка, Надежда Подъяпольская, озвучила все реплики Электроника.

10. Юрий Торсуев и Елена Камбурова

За Сыроежкина спела певица Елена Камбурова. И тоже 4 песни. Кинокартина и музыка из нее обрели успех, и на протяжении 10 лет выпускалась пластинка под названием «Крылатые качели». Этот герой также был озвучен девушкой — Ириной Гришиной.