Мы составили рейтинг всех фильмов киновселенной Marvel: от худшего к лучшему

14 12

79

1.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Раньше самыми популярными кинофраншизами были «Звездные войны» и «Гарри Поттер», но сегодня это место на пьедестале прочно занято вселенной Marvel. Перед выходом финала «Мстителей» самое время вспомнить все входящие в нее фильмы и решить, какой же из них достоин считаться лучшим.

AdMe.ru объединил оценки зрителей на IMDB, умножив их на 10, и оценки критиков на Rotten Tomatoes, чтобы составить максимально объективный рейтинг.

21. Невероятный Халк (2008)

IMDB — 68 / Rotten Tomatoes — 68,5

Прежде всего стоит отметить блестящий актерский состав: главные роли исполнили Эдвард Нортон, Тим Рот и Лив Тайлер. Еще можно похвалить работу операторов и монтажеров. Но «Халк» вышел в один год с «Железным Человеком» и проиграл ему по всем остальным параметрам: главный герой в геройской ипостаси не удивляет, сюжет не захватывает, спецэффекты не потрясают. Закономерное последнее место в рейтинге.

20. Тор-2: Царство тьмы (2013)

IMDB — 70 / Rotten Tomatoes — 71,5

Главная проблема первых двух фильмов о Торе в том, что он очень, порой до скрипа в зубах, правильный, настолько, что выглядит картонным, и это не может не влиять на весь сюжет. Не спасает даже отличный актерский состав во главе с Томом Хиддлстоном, который украл шоу, подарив Локи бесконечную харизму. «Царство тьмы» — сиквел, сохранивший все недостатки первого фильма и лишившийся его преимуществ: сюжет кажется вдвойне вторичным, а Локи получил заметно меньше экранного времени. Вполне заслуженное предпоследнее место.

19. Капитан Марвел (2019)

IMDB — 71 / Rotten Tomatoes — 70,5

Последний на данный момент из фильмов киновселенной находится на таком низком месте, потому что по духу намного больше подходит первой фазе, когда шло представление главных героев, а Капитан Марвел, "сильнейший Мститель", явно сыграет ключевую роль в финальной части фазы четвертой. Не всем понравилась и игра Бри Ларсон, хотя женщине-пилоту, которой очень долго говорили о том, как нужно себя вести, и положено быть такой: суровой, сдержанной, способной отбрить зарвавшихся критиков язвительным словом. Из очевидных плюсов можно отметить кота, отличное погружение в атмосферу американских 1990-х, молодых Фьюри и Колсона, кота, приятный саундтрек и, конечно, кота.

18. Железный Человек - 2 (2010)

IMDB — 70 / Rotten Tomatoes — 72

Железный Человек никого не оставляет равнодушным — уж очень он яркий персонаж. Но второй фильм о нем выглядит слабо: злодей получился невнятным, он близок к пародии на классического «злого русского в Голливуде», сюжет во многом вторичен и поэтому скучен. Даже Тони Старк не блещет, пусть для этого и есть объективные причины. Посмотреть стоит ради некоторых эффектных сцен, например эпизода на гоночной трассе.

17. Первый Мститель (2011)

IMDB — 69 / Rotten Tomatoes — 77

С Капитаном Америкой та же проблема, что и с Тором, не зря он смог сдвинуть Мьельнир. Но истории вокруг Стива Роджерса разворачиваются захватывающие, так что фильмы о нем не надоедают зрителям. Поэтому "Первого Мстителя" стоит посмотреть: атмосфера Второй мировой войны передана убедительно; есть эффектные сцены и неплохие шутки; Пегги Картер чудесна, как, впрочем, и весь актерский состав – между персонажами чувствуется химия. Жаль только Красного Черепа: ему досталось меньше внимания, чем он заслужил.

16. Тор (2011)

IMDB — 70 / Rotten Tomatoes — 76,5

Первый фильм про Тора получил оценки лучше сиквела за счет того, что казался не слишком вторичным, а еще здесь было много Локи.

15. Железный Человек - 3 (2013)

IMDB — 72 / Rotten Tomatoes — 79

Первый «Железный Человек» задал слишком высокую планку всем фильмам Marvel. Настолько, что собственные сиквелы так до нее и не дотянули. Снова смотреть, как Тони Старк решает по сути те же проблемы, уже скучновато. Более того, местами откровенно не хватает динамики, которой ждешь от супергеройского фильма по комиксам. Не улучшают впечатления и сюжетные ляпы с явными техническими ошибками. Низкие оценки наверняка объясняются и слабостью злодеев, особенно невнятным Мандарином, который в комиксах подан как настоящий суперзлодей. С другой стороны, наконец можно получше узнать Тони Старка вне образа, плюс там, где экшен есть, он очень эффектен.

14. Мстители: Эра Альтрона (2015)

IMDB — 74 / Rotten Tomatoes — 79

Типичная проблема сиквелов от Marvel — взять линии из комиксов, которые продолжают историю, но не суметь адаптировать их так, чтобы они выглядели логично. Поэтому сюжет продолжения «Мстителей» местами оборван, киношный Альтрон сильно проигрывает Альтрону из комиксов: план завоевания мира плох, мотивация спорная, речи банальные даже по меркам супергеройского фильма. При этом видно, что сценаристы действительно пытались исправить ситуацию, но не дотянули. Фильм получился мрачней первой части: нас аккуратно, понемногу подводят к продолжению, где события будут становиться все страшней и смертей прибавится. Это придает жизненности, а на фоне свежей локации смотрится почти хорошо.

13. Человек-муравей и Оса (2018)

IMDB — 71 / Rotten Tomatoes — 82,5

Наиболее запоминающийся во всем фильме момент — это сцена после титров. Благородная цель и отличная интрига, все то, что в фильме подано слабо, в сцене после титров сконцентрировано и, возможно, поэтому выглядит здорово. В остальном же «Человек-муравей и Оса» явно проигрывает первой части: злодей бессильный, Эйва выглядит неуместной, мотивы персонажей выглядят натянуто, квантовая реальность не удивляет, зато полно ходов, которые устарели лет 50 назад. Выезжает фильм на шутках и задорном экшене: сцены с изменением размеров поставлены как надо.

12. Человек-муравей (2015)

IMDB — 73 / Rotten Tomatoes — 84

Скотт Лэнг изначально отличается от остальных заглавных героев Marvel: он сидит в тюрьме, пусть и попал туда за поведение в духе Робин Гуда, долго не может найти работу, к тому же разведен и является отцом очаровательной девочки. При этом сам фильм сделан по шаблонам, и из-за этого оценки ощутимо ниже, чем могли бы быть. Не спасли ни хорошие шутки, ни Майкл Дуглас с Эванджелин Лилли на подхвате, ни вполне приличный злодей. Крепкий середнячок, но не более.

11. Черная Пантера (2018)

IMDB — 77 / Rotten Tomatoes — 88

Фильм получил высочайшие оценки критиков (97 % на Rotten Tomatoes) плюс множество наград, но не попал в десятку из-за отзывов зрителей. Объяснить это можно тем, что "Черная Пантера" не совсем оправдала ожидания аудитории, пришедшей посмотреть типичный боевик от Marvel с шутками, а не почти драматический мрачный фильм. Кроме того, в актерском ансамбле намного меньше звезд мирового уровня по сравнению с другими фильмами Marvel. При этом все составляющие хорошего супергеройского кино в "Черной Пантере" есть, так что посмотреть стоит.

10. Стражи Галактики. Часть 2 (2017)

IMDB — 77 / Rotten Tomatoes — 85

Повторенное в сотый раз «я есть Грут» все еще смешит, но уже не так сильно. Это можно сказать и про весь фильм: сценаристы взяли все удачные ходы первой части и повторили их. Команда снова срабатывается вместе в поисках камня и Таноса под приятный саундтрек, шутки и немного драмы, но все сделано топорней. В первой части важные детали прошлого показывают в уместных флешбэках, но теперь герои рассказывают их друг другу, а такая подача всегда выглядит скучнее.

9. Доктор Стрэндж (2016)

IMDB — 75 / Rotten Tomatoes — 87,5

Крутые спецэффекты, харизматичные главный герой, злодей и персонажи второго плана — все это есть в «Докторе Стрэндже». Но сам доктор будто смесь Тони Старка и Шерлока из сериала BBC. Похожие спецэффекты мы видели в «Начале», поэтому они не впечатляют так сильно, как могли бы, а злодей словно бы плохо понимает, зачем он вообще здесь. Так что «Доктор Стрэндж» получил свои оценки заслуженно: экранизация хорошая, но могла бы быть намного лучше.

8. Человек-паук: Возвращение домой (2017)

IMDB — 75 / Rotten Tomatoes — 90

Этот сеттинг мы уже видели в десятках других фильмов: Нью-Йорк и Нью-Йорк, школа, улицы, ничего особенного. Второстепенные персонажи ничем не цепляют. Сюжет тоже знаком, потому что нам снова представляют Питера Паркера, хоть и без части с укусом паука. Чем же фильм подкупил зрителей? Сменой масштаба, убедительным злодеем и милым главным героем. Если со вторым и третьим все понятно, то с первым сложнее. Обычно в фильмах Marvel речь идет о спасении как минимум страны, но здесь главному герою прямо запретили ввязываться в подобные истории, а потому он занимается тем, что ловит уличных воришек. При этом злодей — тоже не бог, армада инопланетян или на худой конец иностранный гений-разведчик, а обычный мужчина, который лишился работы, но должен кормить семью. Все это намного ближе нам и потому цепляет сильнее.

7. Первый Мститель: Противостояние (2016)

IMDB — 78 / Rotten Tomatoes — 90

Супергеройская драма — это если в двух словах. Сценаристы постарались на славу: мотивы всех персонажей понятны и вызывают сочувствие, в сюжете почти нет дыр, финал силен не спецэффектами, а эмоциями. Создатели «Противостояния» смогли избежать большинства проблем, типичных для фильмов по комиксам, так что успех вполне логичен.

6. Тор: Рагнарек (2017)

IMDB — 79 / Rotten Tomatoes — 89,5

При том, что однообразные шутки к концу фильма начинают надоедать, а некоторые линии из предыдущих фильмов так и остались висеть в воздухе, «Тор: Рагнарек» находится на 6-м месте только потому, что первые 5 фильмов еще круче. Тор становится живым, юморным, он даже пытается хитрить, хотя раньше был прямым, как рукоять Мьелльнира. Вообще именно персонажи подкупают здесь больше всего: Халк, впервые внятно показанный как отдельная личность, эффектная Хела, жители Сакаара, Скурдж, который на фоне остальных асгардцев выглядит очень свежо. Стоит отметить и неожиданную концовку: сценаристы отказались от классического приторного хеппи-энда — и это пошло фильму на пользу. И еще один жирный плюс: Led Zeppelin!

5. Первый Мститель: Другая война (2014)

IMDB — 78 / Rotten Tomatoes — 91

Многим фильм показался скучным, затянутым и нелогичным, но его очевидное достоинство в интриге. На протяжении всей истории постоянно случается что-то неожиданное, вызывающее желание отмотать немного назад и убедиться, что да, на экране произошло то, что произошло. При этом повороты выглядят вполне обоснованно. Удивить зрителя, который смотрит экранизацию комиксов, нелегко, так что попадание «Другой войны» в первую пятерку вполне логично.

4. Железный Человек (2008)

IMDB — 79 / Rotten Tomatoes — 92

Первый из фильмов Marvel вышел совсем не комом. Наоборот, про него можно сказать только хорошее: крайне обаятельный и убедительный главный герой, который меняется буквально на глазах (Капитану Америке и Тору на это потребовалось несколько фильмов), запоминающиеся второстепенные персонажи, цепляющая история, рассказанная хорошо и вполне логично, эффектные сцены боев и погонь. Именно успех «Железного Человека» решил судьбу всей франшизы, показав, насколько кассовым может стать фильм по комиксам. При этом он же стал своеобразной отметкой качества, преодолеть которую удалось лишь 3 фильмам из этой же киновселенной.

3. Стражи Галактики (2014)

IMDB — 81 / Rotten Tomatoes — 91,5

«Стражи Галактики» берут прежде всего свежестью. Да, мы уже видели команду героев, но здесь они все плохиши, которым приходится работать вместе против своего желания. При этом фильм намного ярче предыдущих фильмов Marvel, с нестандартным сеттингом, отличными шутками и эффектными злодеями, главного из которых не победили до сих пор. И конечно, стоит упомянуть музыкальное сопровождение. В большинстве фильмов Marvel на фоне слышны типичные безликие мелодии, но здесь играют хиты 1980-х.

2. Мстители (2012)

IMDB — 81 / Rotten Tomatoes — 91,5

Это знаковый для франшизы фильм. Если в «Железном Человеке» подана история одинокого героя, то здесь собирается команда, и эта команда показана отлично. Всем персонажам хватило времени, их отношения друг с другом раскрыты, драматургия выстроена просто блестяще, ее не портят ни банальные сюжетные ходы, ни дыры в сценарии. Смотрится на одном дыхании и даже через 7 лет после премьеры захватывает внимание.

1. Мстители: Война бесконечности (2018)

IMDB — 85 / Rotten Tomatoes — 88

Да, мы в AdMe.ru согласны с первым местом этого фильма. Мощный, мрачный, эффектный, с заявкой на сильное продолжение - идеально. Персонажи действуют в рамках своих характеров, линии из предыдущих фильмов наконец сводятся вместе, ляпы не бьют в глаза. Осталось дождаться финального фильма четвертой фазы, чтобы растечься по креслу в кинотеатре от восторга.

А какой фильм киновселенной Marvel больше всего нравится вам?