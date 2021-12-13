20+ актеров и актрис, которые сыграли одних и тех же персонажей. Увы, не все выдерживают сравнения

По данным IMDb, каждый год в мире выходит более 2 500 фильмов. И это не считая телесериалов. В поисках материала режиссеры часто обращаются к проверенным историям, которые уже экранизировали раньше. В итоге одних и тех же персонажей играют разные актеры и актрисы.

Мы в AdMe.ru можем часами спорить о том, кто круче сыграл Лори в «Маленьких женщинах», Шаламе или Бейтс, или может ли кто-то переиграть Джину Лоллобриджиду в роли Эсмеральды. Предлагаем вам присоединиться и высказать свое мнение.

1. Фантина

Роман «Отверженные» считается одним из величайших литературных произведений XIX века. Первый том посвящен истории Фантины — женщины, чье имя для многих является синонимом материнского самоотречения. В экранизации 1988 года ее сыграла Ума Турман. В 2012 году на экраны вышел мюзикл, за роль в котором Энн Хэтэуэй получила «Оскар». Британский сериал «Отверженные» увидел свет в 2018 году. В нем роль несчастной гризетки досталась Лили Коллинз.

2. Шэрон Тейт

Режиссеры несколько раз пробовали рассказать трагическую историю Шэрон Тейт. Один из первых фильмов — «Волки у дверей» — не нашел понимания у критиков. В нем роль Тейт сыграла «королева крика» Кэти Кэссиди. Не лучший прием ждал и триллер «Призраки Шэрон Тейт». Хиллари Дафф получила приз «Золотая малина» в категории «Худшая актриса». В комедийно-драматическом «Однажды в Голливуде» Тарантино сумел совершить невероятное: фильм понравился всем. Марго Робби, сыгравшая Тейт, собрала восторженные отзывы критиков.

3. Теодор Лоуренс (Лори)

В первой экранизации «Маленьких женщин» роль Лори досталась Кристиану Бейлу. На тот момент он считался одним из главных голливудских красавчиков. Джона Андре Хауэр-Кинг — еще один «мужчина мечты» — сыграл Лори в сериале от BBC. В фильме 2019 года играл Тимоти Шаламе, и некоторые критики сочли его «самым лористым из Лори».

4. Лисбет Саландер

Девушка-хакер мгновенно стала культовым персонажем. Первый раз с ней поделилась своей нестандартной внешностью шведка Нуми Рапас. Актрисе Руни Маре пришлось постараться, чтобы убедить продюсеров взять ее на эту роль в американской экранизации. Она коротко и грубо обрезала волосы, перекрасилась в черный и стала напоминать смесь панка и гота. На фоне успеха кинолент решение продюсеров взять на роль в продолжении фильма новую актрису было неожиданным. Руни Мара до последнего думала, что пригласят ее, но выбрали британку Клэр Фой.

5. Генрих VIII

Эрик Бана сыграл Генриха VIII в фильме «Еще одна из рода Болейн». Актер говорил, что специально не смотрел предыдущие киноверсии, чтобы не запутаться в них и ничем себя не ограничивать. За роль Генриха в телесериале «Тюдоры» Джонатан Рис Майерс был номинирован на «Золотой глобус». Создатели сериала «Волчий зал» изначально объявили, что хотят более мрачного и сурового взгляда на британскую историю. Так что короля Англии сыграл Дэмиэн Льюис — звезда шпионского триллера «Родина».

6. Эмма

Роман Джейн Остин о девушке, которая увлеченно сватает своих знакомых и соседей, неоднократно привлекал внимание киношников. Гвинет Пэлтроу пришлось 3 недели изучать верховую езду, танцы, пение, стрельбу из лука и манеры того времени, чтобы достоверно сыграть героиню в фильме 1996 года. В том же году на экраны вышел британский сериал «Эмма», где главная роль досталась Кейт Бекинсейл. За роль Эммы в комедийной драме 2020-го Аня Тейлор-Джой была номинирована на «Золотой глобус». Кстати, этот фильм силен не только своим визуалом: это хоть и современная, но точная в плане исторических деталей версия романа.

7. Распутин

Этот неоднозначный исторический персонаж такой же многоплановый и в фильмах. Кристофер Ли, известный по роли Сарумана в трилогии «Властелин колец», сыграл в фильме ужасов «Распутин, безумный монах» так, что от взгляда его героя зритель содрогался. В историческом телефильме 1996 года, удостоенном 3 премий «Золотой глобус» и премии «Эмми», широчайший актерский диапазон продемонстрировал Алан Рикман. А в комедийном боевике «King’s Man: Начало» Распутина сыграл актер и музыкант Рис Иванс.

8. Мария-Антуанетта

В исторической драме «История с ожерельем» Марию-Антуанетту — пешку в чужой партии — сыграла английская актриса Джоэли Ричардсон. Мария-Антуанетта в исполнении Кирстен Данст — бунтующий подросток, взбалмошный, дерзкий и безумно одинокий. Такой ее увидела в своей ленте София Коппола. А немецкой актрисе Диане Крюгер удалось показать в картине «Прощай, моя королева» отчаявшуюся женщину, близкую и понятную многим.

9. Миссис Дэнверс

Холодная и властная домоправительница поместья Мэндерли — важный персонаж в романе Дафны Дюморье «Ребекка». В культовом фильме Хичкока мисс Дэнверс сыграла Джудит Андерсон, она даже была номинирована на «Оскар» за лучшую роль второго плана. Но настоящим признанием актрисы стало скорее то, что уже несколько десятилетий сыгранная ею экономка не покидает список величайших злодеев киновселенной. Дайана Ригг получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале «Ребекка» 1997 года. Экранизация 2020 года не вызвала особого восторга у зрителей и критиков, тем не менее актрисе Кристин Скотт Томас удалось создать свою впечатляющую версию знаменитой экономки — «царственную и грозную».

10. Эсмеральда

Один из самых запоминающихся образов Эсмеральды создала итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Фильм 1956 года стал первой цветной экранизацией романа «Собор Парижской Богоматери», к тому же достаточно близкой к оригиналу. И хотя критики назвали игру артистки непримечательной, жгучая красота и темперамент Джины привели к тому, что многие именно ее Эсмеральду считают культовой и эталонной. В ленте «Горбун из Нотр-Дама» 1997 года роль досталась Сальме Хайек. О ней пишут как о «прекрасной и зажигательной», однако критикам этого оказалось недостаточно, а большинство зрителей и вовсе не помнят эту работу актрисы. Приблизиться к планке, заданной Джиной, Сальме, увы, не удалось.

11. Злая колдунья Запада

Музыкальная экранизация сказки Баума «Волшебник из страны Оз» 1939 года вошла в фонд исторически и культурно значимых фильмов. За 3 дня до начала съемок злую колдунью согласилась сыграть Маргарет Гамильтон. В фильме-приквеле «Оз: Великий и Ужасный» в ведьму Запада превращается Теодора. Ее играет Мила Кунис. В сериале «Однажды в сказке» злая колдунья является антагонистом 3-го сезона, а после остается в основном составе шоу в качестве одного из главных персонажей. Ее играет Ребекка Мэйдер.

12. Бекки Шарп

Роман «Ярмарка тщеславия» занимает 122-е место в рейтинге самых любимых книг британцев. Но историю Бекки Шарп ничуть не меньше любят и во всем остальном мире. В телесериале 1998 года амбициозную Ребекку играет Наташа Литтл. За эту роль она была номинирована на премию BAFTA. В 2004 году на экраны вышел фильм с Риз Уизерспун. В сериале 2018 года главную героиню играет Оливия Кук. Ее игру сочли блестящей, а некоторые критики и вовсе заявили, что по сравнению со многими другими пробовавшими воплотить образ актрисами она лучшая.

13. Лоуренс Аравийский

Томас Лоуренс — путешественник, археолог, писатель — вошел в историю под именем Лоуренса Аравийского. За роль в байопике о нем Питер О’Тул был номинирован на премию «Оскар». Фильм в целом считается шедевром мирового кинематографа, а персонаж О’Тула стал легендарным. Роберт Паттинсон сыграл Лоуренса в фильме «Королева пустыни». Он не только не выдержал сравнения со своим великим предшественником, но и вызвал смех у искушенных зрителей своим напуганным видом.