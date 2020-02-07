Мы посмотрели главных фаворитов «Оскара» в номинации «Лучший фильм». Вот кто, по нашему мнению, заберет статуэтку

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В ночь с 9-го на 10 февраля пройдет ежегодная церемония вручения кинопремии «Оскар». Самая престижная награда в области кино привлекает внимание зрителей со всего мира, но ее вот уже который год ругают за предвзятость. Поэтому за несколько дней до церемонии наши авторы решили выбрать личных фаворитов в рамках собственной кинопремии «AdMeОскар».

AdMe.ru надеется на то, что наше мнение будет вам интересно и наша маленькая церемония станет ежегодной. Поэтому оцените наш выбор и не забудьте рассказать о своих любимчиках.

Так как мы открытая организация, то расскажем, как проходило голосование. Мы обсудили плюсы и минусы номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм», и каждый из авторов отдал голос своему фавориту. Фильмы расположили в порядке возрастания количества голосов — от меньшего к большему. Ну что ж, начинаем торжественную часть.

Будем с вами честны: на победу этой картины в номинации «Лучший фильм» наша киноакадемия рассчитывает меньше всего. Экранизацию одноименного романа Луизы Мэй Олкотт похвалили за смелые, но уместные сюжетные вольности в духе времени и отличный саундтрек авторства Александра Деспла («Гарри Поттер», «Сумерки»). Из минусов: это обновленная, но все же вторичная во многом история. Да и на фоне остальных тяжеловесов в категории фильм сильно теряется.

Главным преимуществом семейной драмы Ноа Баумбаха наши критики назвали удивительную химию между персонажами Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон. Те, кто следит за работами этих актеров давно, уже назвали эти роли лучшими в их карьере. Сама тема брака и семьи никогда не теряет актуальность, поэтому сюжет фильма еще долго провоцировал наших авторов обсуждать все его тонкости. Из минусов отмечали порой не слишком удачную работу над мотивами персонажей и затянутость.

По мнению критиков нашей маленькой киноакадемии, очередной фильм из разряда «верь в себя, не сдавайся, ты лучший» смог выйти за рамки уже утомившего голливудского шаблона. Все посмотревшие в унисон отмечают прекрасную актерскую работу Кристиана Бейла и Мэтта Деймона. А один из критиков и вовсе пообещал посмотреть гонку «24 часа Ле-Мана» в этом году, вдохновившись картиной. Из минусов было отмечено слишком явное разделение на «плохих» и «хороших» ребят. Это в эпоху, когда режиссеры и сценаристы стараются отойти от «чистого добра и зла» в своих персонажах. Да и вряд ли киноакадемия так пропиарит автопроизводителей, так что фильм, скорее всего, останется только в наших сердцах, а не в списке победителей.

Очень обидно, что этот фильм не добрался до российского зрителя. Наши авторы отметили удивительную легкость и открытость, которая всегда пронизывает работы Тайки Вайтити. Это прекрасное антивоенное высказывание, которое показывает, что даже серьезные темы могут подаваться в балансе между юмором и драмой. Из минусов отмечали исторические искажения, но с учетом почти сказочной атмосферы фильма эти огрехи ему можно простить.

Еще один представитель военных фильмов с отличной мыслью о том, что «на войне важнее жизни, а не флаги». Он собрал бурю восторженных отзывов среди критиков нашей редакции. Но все они касались по большей степени операторской работы. Великолепно воссозданный эффект «бесконечного кадра» позволил зрителю погрузиться в историю совершенно по-новому. Но все сошлись во мнении, что в погоне за отличным кадром фильм немного просел сюжетно. И хотя картина и вызывает местами эмоциональный всплеск, до главной награды киноиндустрии она все же не дотягивает.

История жизни Фрэнка Ширана была признана нашими критиками квинтэссенцией всех прелестей гангстерского кино. Мартин Скорсезе скрупулезно собрал все рабочие приемы жанра (многие из которых и сам изобретал) и объединил их в историю, которой проникнутся почитатели «Крестного отца» и других бандитских саг. Великолепную работу актеров тоже поставили среди козырей фильма. А вот мнения по поводу хронометража фильма (3,5 часа) разделились. Одни посчитали это преимуществом, позволившим лучше погрузиться в историю персонажей, а другие называли фильм «невыносимо скучным», хотя и «прекрасным в своем занудстве». Но мало кто отрицает, что «Ирландец» является одним из фаворитов оскаровской гонки в этом году.

Одна из последних работ режиссера Квентина Тарантино (судя по его словам) уже точно взяла «Оскар» наших сердец за лучший экранный дуэт. Ди Каприо и Питт невероятны в своем мастерстве. Что до других плюсов, то многим из наших критиков понравились атмосферность конца 60-х, саундтрек и яркая концовка. Ну и ноги, естественно. Но общее мнение свелось к тому, что этот фильм лишь для прожженных поклонников режиссера. Тем, кто не ждет от него экспериментов с формой, картина может показаться скучноватой и затянутой, а сам сценарий лишь набором отсылок и пасхалок.

Этот фильм буквально дышал в спину победителю по количеству голосов от наших авторов. Социальную драму корейского режиссера Пон Чжун Хо похвалили за раскрытие темы социального неравенства в удивительно необычной, многослойной форме. Некоторые из наших критиков отмечают, что фильм шел по грани между фестивальным кино и артхаусом, но не скатился в последний. В картине также нет деления на «плохих» и «хороших» персонажей. Выбор стороны всегда остается за зрителем. Но один из критиков сделал довольно печальный прогноз: «Фильм может завоевать главный „Оскар“ в какой-то альтернативной реальности. Но не в этой». И действительно, чем выше ставки, тем больше споров. Некоторые авторы находили дыры в мотивациях персонажей и качестве актерской игры. Да и постоянные скачки по жанрам — от комедии до триллера — многих смущали. Но в том и прелесть этого фильма из «другой реальности»: он до сих пор вызывает дискуссии и неоднозначную реакцию посмотревших.

И первый, почетный «AdMeОскар» достается фильму «Джокер»

Да. Жанр кинокомикса, который не особо интересовал нашу редакцию, вырвал лидерство у всех 8 номинантов. А все из-за совершенно нового, взрослого подхода к популярному персонажу. Плюсов масса: идеально раскрытая драма отдельного человека, игра Хоакина Феникса (фаворит на статуэтку за лучшую роль среди редакции) и прекрасная операторская работа. Персонаж Артура глубоко проникает в душу зрителя и поднимает личные ассоциации. Персонаж Артура глубоко проникает в душу зрителя и пробуждает личные ассоциации. Джокера даже сравнили с Дейнерис из «Игры престолов», отметив, что ей за 8 сезонов не удалось раскрыть причины своего безумия так хорошо, как получилось у Джокера за 2 часа. Но и пожурить победителя нашли за что. Некоторые из авторов посчитали, что психопату сложно сопереживать, в отличие от героев тех же «Паразитов».