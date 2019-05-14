Мы нашли еще 9 киноляпов «Игры престолов», которые составят достойную компанию стакану из Starbucks
Один эпизод сериала — это сотни съемочных часов и десятки дублей. Так, к примеру, знаменитую битву за Винтерфелл в 8-м сезоне «Игры престолов» снимали в течение аж 55 ночей. При таких масштабах неудивительно, что иногда творческая группа все-таки допускает оплошности в кадре.
Мы в AdMe.ru заново пересмотрели все сезоны любимого сериала и нашли киноляпы, которые пропустили сами создатели.
1. Меч из валирийской стали оказался резиновым
2. В старом городе обнаружилась неплохая система водоснабжения
3. Один из рабов-солдат армии Безупречных оказался женатым
4. Отрубленный мизинец Теона Грейджоя имеет свойство вырастать заново к следующей сцене
5. Когда Мелисандра снимает ожерелье, она становится старой. Правда, не всегда
6. Станнис Баратеон всегда ходит на битву с зарядкой для ноутбука
7. Брат Ночного Дозора Сэм Тарли в пуховике на заклепках
8. Один из стражников Серсеи не может попасть в ножны с первого раза
Следите за стражником в правом нижнем углу.
9. Джейме Ланнистер со стаканчиком кофе во время свадьбы своей племянницы
10. Дейенерис Таргариен пьет кофе из Starbucks
Бонус: как бы выглядело имя Дейенерис на стаканчике Starbucks
«Дейенерис из дома Таргариенов, именуемая Первой, Неопалимая, Королева Миэрина, Королева Андалов, Ройнар и Первых Людей, Кхалиси Дотракийского Моря, Разбивающая Оковы и Матерь Драконов».
А вы замечали эти киноляпы?
Фото на превью Game of Thrones / HBO