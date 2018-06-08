Мифы о смерти, в которые мы верим благодаря Голливуду

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Как часто после просмотра боевика или триллера вас охватывал страх, что подобное может произойти на самом деле? Не волнуйтесь: мир кино по большому счету — это параллельная реальность. И несмотря на то что в жизни иногда случаются необъяснимые феномены, вероятность того, что экранные ужасы коснутся вас или ваших близких, очень мала.

Мы в AdMe.ru заботимся о вашем спокойствии, поэтому приготовили список популярных заблуждений, из-за которых постоянно погибают герои фильмов, и объяснили, почему в жизни все совсем по-другому.

1. Акулы часто нападают на людей

Абсолютно естественно испытывать страх перед тем, что превосходит тебя в размерах, количестве зубов и скорости передвижения. А после просмотра «Челюстей» и вовсе можно стать горячим поклонником бассейнов и никогда больше не заходить в море. Но не нужно лишать себя радостей пляжного отдыха из-за навязанного фильмами страха. На самом деле, по подсчетам Флоридского музея естественной истории, акулы совершают примерно 70–100 нападений на людей в год, из которых примерно 10 оказываются смертельными. Учитывая то, что 80 миллионов человек ежегодно делят с акулами водное пространство, шанс погибнуть от контакта с акулой составляет 1 к 3 748 067. Кстати, занимательный факт: от укусов собак каждый год погибают примерно 25 000 человек. Поэтому советуем вам спокойно купаться в морях и океанах и не спускать глаз с мохнатых друзей человека.

2. Задушить человека можно за несколько секунд

Задушить, конечно, можно кого угодно, но вот только в жизни этот процесс вовсе не такой простой и быстрый, как в кино. Экранное время стоит дорого, поэтому жертва чаще всего отходит в мир иной уже после нескольких секунд безропотных конвульсий в руках негодяя. В реальности, чтобы задушить человека, потребуется в среднем пять минут сильного давления на шею, да и то все это время он будет отчаянно извиваться и бороться с агрессором. А еще он вполне может очнуться даже после потери сознания. Неудивительно, что преступники редко выбирают такой способ убийства. Слишком много усилий. Поэтому не стоит переживать: даже если вас попытаются задушить, у вас будет достаточно шансов на спасение.

3. С глушителем можно бесшумно убивать

Если вы вдруг боитесь, что однажды вас по-тихому застрелят из пистолета с глушителем и этого не заметят даже соседи с их обостренным слухом, то бросьте это дело. Да, глушители действительно предназначены для снижения громкости выстрела, но совсем бесшумно провернуть грязное дело не удастся. Громкость обычного выстрела — 140–160 децибел, глушитель снижает ее до 120–130 децибел — уровня громкости летящего вертолета. Вполне достаточно, чтобы вздрогнуть от резкого звука и поспешить выяснить, что произошло. К тому же когда на пути у пули оказывается преграда, при столкновении звук усиливается. Так что пока полностью бесшумные пистолеты есть только у Джеймса Бонда и ему подобных, можете спать спокойно.

4. Автомобиль взрывается от случайного выстрела

Роковой выстрел в бензобак, автомобиль, превратившийся в гигантское огненное облако, и слегка помятый герой, который не удосуживается даже обернуться на взрыв. Иногда складывается ощущение, что один и тот же кадр гуляет из боевика в боевик, и только лицо героя меняют в фотошопе во время монтажа. Но, несмотря на распространенность подобной ситуации, на улице своего города вы ее не увидите. Температуры обычной пули недостаточно для того, чтобы пары топлива воспламенились. Вероятность взрыва существует только при использовании трассирующих пуль и выстреле с большого расстояния, но даже в этом случае киношной картинки не ждите: бензобак загорится, и огонь постепенно будет охватывать машину. За это время можно успеть благополучно выбраться.

5. Шея ломается легко и быстро

Все мы десятки раз видели, как крутые парни в крутых фильмах играючи сворачивают друг другу шеи. После увиденного начинает казаться, что шея — предмет повышенной хрупкости, и уже страшно лишний раз оглянуться. Но на деле повторить этот киноприем практически нереально для обычного человека. Во-первых, шея со всех сторон поддерживается мышцами, поэтому при вынужденном повороте головы сопротивление будет неизбежно. Во-вторых, в такой ситуации тело инстинктивно будет поворачиваться в том же направлении, а зафиксировать тело и одновременно сворачивать шею ваш противник вряд ли сможет. В-третьих, для того чтобы осуществить эту задачу, требуются большая сила и серьезное весовое преимущество перед жертвой. Поэтому в реальной жизни шеи не сворачивают ни уличные хулиганы, ни даже военные. Можно будет волноваться, только когда на вас нападет мастер восточных единоборств, что, мягко говоря, маловероятно.

6. Зыбучие пески засасывают с головой

В фильмах зыбучие пески — это не просто разновидность прибрежной почвы, а настоящие ворота в преисподнюю. Не спорим, в них можно достаточно глубоко провалиться. Правда и то, что, слишком активно двигаясь в попытке выбраться, вы погрузитесь ещё глубже. Но вас не засосет с головой, как несчастных киногероев. Зыбучие пески — это всего лишь смесь из песка, глины и соли, которая встречается в устьях рек и на пологих болотах. Когда вы наступаете на твердую на первый взгляд поверхность, она начинает разжижаться, а вы — проваливаться. В такой ситуации главное — не паниковать и помнить, что влажный песок имеет высокую плотность, а значит, вы сможете без труда удержаться на поверхности. Чтобы выбраться из трясины, нужно спокойно, без резких движений, откинуться на спину и раскинуть руки. Затем, аккуратно высвобождая ноги, следует плавно продвигаться к безопасному месту. Как правило, немногочисленные случаи гибели в зыбучих песках были спровоцированы тем, что жертвы паниковали и, не сумев выбраться, умирали от обезвоживания или солнечного облучения, потому что не знали, как вести себя в подобной ситуации. А вот вы теперь знаете.