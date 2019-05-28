Кто из актеров «Игры престолов» заработал больше всего денег за сериал (Это не Дейенерис и даже не Джон Сноу)

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Сериал «Игра престолов», ставший по-настоящему культовым, завершился неделю назад, но различные итоги подводятся до сих пор. Что касается творческих успехов, то они весьма противоречивы. Не секрет, что некоторые фанаты остались настолько недовольны 8-м сезоном, что создали петицию с требованием переснять финальную часть, а автор книг Джордж Мартин пообещал, что его вариант концовки будет отличаться от сериала. Однако ничто не мешает нам подвести финансовые итоги.

AdMe.ru решил выяснить, сколько всего денег заработали актеры за время съемок «Игры престолов» и для кого сотрудничество с каналом НВО оказалось самым успешным. В конце вас ждет любопытный бонус.

15. Натали Эммануэль (Миссандея) — $ 1 млн

Героиня Натали Эммануэль, Миссандея, появилась в 3-м сезоне и почти сразу завоевала любовь фанатов. За 5 сезонов она превратилась из рабыни в правую руку Дейенерис. За все сезоны Натали заработала около $ 1 млн. Это вполне хорошая сумма для актрисы, исполняющей не основную роль.

14. Альфи Аллен (Теон Грейджой) — $ 2 млн

Персонаж Теон Грейджой присутствует в сериале с 1-го сезона. За 8 сезонов он очень сильно изменился и перешел из героя категории С в категорию В. В последних сезонах актер Альфи Аллен получал за эпизод примерно $ 100 тыс. и сумел заработать за сериал около $ 2 млн.

13. Конлет Хилл (Варис) — $ 2 млн

Варис — еще один персонаж, который был с нами с 1-го сезона. Гонорар британского актера Конлета Хилла также составлял в среднем около $ 100 тыс. за серию в 7–8-м сезонах. Общая сумма, заработанная Конлетом за «Игру престолов», оценивается в $ 2 млн.

12. Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт) — $ 3 млн

Бриенна Тарт, первая женщина-рыцарь и лорд-командующий Королевской гвардией, появилась во 2-м сезоне. По данным Celebrity Net Worth, английская актриса Гвендолин Кристи, которая играет Бриенну, заработала за все сезоны около $ 3 млн. Кажется, это довольно внушительная сумма, учитывая, что до сериала актриса не была известной.

11. Иэн Глен (Джорах Мормонт) — $ 3 млн

Джорах Мормонт, опальный бывший рыцарь, изгнанный из Вестероса, появился еще в 1-м сезоне, но всегда был второстепенным персонажем. Шотландский актер Иэн Глен благодаря «Игре престолов» смог заработать около $ 3 млн.

10. Айзек Хемпстед-Райт (Бран Старк) — $ 4 млн

Айзеку было всего 10 лет, когда он присоединился к сериалу в роли Брана Старка. Сейчас ему 19, и «Игра престолов» принесла актеру около $ 4 млн. По последним данным, в 7–8-м сезонах актер зарабатывал $ 175 тыс. за одну серию.

9. Софи Тернер (Санса Старк) — $ 6 млн

Санса Старк — один из ключевых персонажей сериала и одна из любимиц фанатов. Еще недавно актриса Софи Тернер зарабатывала за один эпизод $ 175 тыс., но в последнем сезоне ее гонорар вырос до $ 210 тыс. за серию. Тернер недавно рассказала Harper’s Bazaar, что зарплата ее коллеги Кита Харингтона значительно выше, чем у нее, но она не в обиде, поскольку у него было больше экранного времени и ночных съемок.

8. Мэйси Уильямс (Арья Старк) — $ 6 млн

Мэйси Уильямс тоже пришла на съемочную площадку еще подростком. За 8 сезонов ее гонорар вырос со $ 150 тыс. за серию до $ 210 тыс. В интервью Мэйси сказала, что в самом начале «Игры престолов» она хотела заработать денег себе на ноутбук. Сейчас девушка может позволить себе любой ноутбук, ведь «Игра престолов» принесла ей $ 6 млн.

7. Натали Дормер (Маргери Тирелл) — $ 6 млн

Маргери Тирелл была второстепенным персонажем в сериале, но это не помешало ей стать одной из фавориток фанатов и заработать приличную сумму. Она появилась во 2-м сезоне и оставалась яркой героиней до своей гибели в 6-м сезоне. Заработок Натали Дормер составил около $ 6 млн. Возможно, кого-то удивит, что она получила столько же, сколько Софи Тернер или Мэйси Уильямс. Дело в том, что эти актрисы входят в одну группу В. Создателями сериала была разработана особая система оплаты, согласно которой все актеры были поделены на три группы: А, В и С. Исходя из этого формируются и их доходы.

6. Рори Макканн (Сандор Клиган) — $ 6 млн

Сандор Клиган, известный фанатам по кличке Пес, также радует фанатов с 1-го сезона. Персонаж претерпел немало изменений и к концу сериала превратился скорее в положительного героя. Сериал принес шотландскому актеру Рори Макканну около $ 6 млн — он также был в группе В.

5. Лина Хиди (Серсея Ланнистер) — $ 9 млн

Лена Хиди входит в пятерку основных звезд «Игры престолов» и считается актрисой из группы А. Ее персонажа Серсею Ланнистер можно назвать главной злодейкой сериала. Согласно некоторым данным, 5 лет назад актриса получала за эпизод около $ 150 тыс., потом ее заработок подняли до $ 300 тыс. за серию. В 8-м сезоне гонорар Хиди составил $ 1,2 млн.

4. Кит Харингтон (Джон Сноу) — $ 12 млн

Джон Сноу стал одним из главных героев сериала и любимцем миллионов поклонников. Но так было не всегда. До 2014 года персонаж Кита Харингтона был не самым знаменитым, а сам актер начал получать приличные деньги только в 5-м сезоне — около $ 300 тыс. за эпизод. В 7-м сезоне его гонорар вырос до $ 500 тыс. за эпизод, а в 8-м сезоне и вовсе достиг $ 1,2 млн.

3. Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) — $ 13 млн

Дейенерис Таргариен, она же Кхалиси, она же мать драконов и разрушительница цепей, — центральный персонаж «Игры престолов». Можно сказать, что карьера Эмилии Кларк началась именно с этого сериала. Как и Кит Харингтон, актриса добилась повышения оплаты за эпизод до $ 500 тыс. только в 7-м сезоне. В финале Кларк получала за одну серию больше $ 1 млн, как и все ключевые актеры. «Мне платят так же, как моим друзьям», — сказала Кларк Vanity Fair в прошлом году.

2. Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) — $ 15 млн

Питер Динклэйдж, исполняющий роль Тириона Ланнистера, был довольно известным актером еще до «Игры престолов». Несмотря на это, его гонорар, как и у Лины Хиди, изначально составлял $ 150 тыс. После переговоров с телеканалом НВО эта сумма увеличилась сначала до $ 300 тыс., а потом и до $ 1,2 млн за каждую серию, как и у всех актеров из группы А.

1. Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) — $ 16 млн

Джейме Ланнистер — еще один ключевой персонаж, за которым фанаты следят с 1-го сезона. Гонорар датского актера Николая Костер-Вальдау в этой роли также возрастал несколько раз и к финальному сезону достиг $ 1,2 млн за серию. На сегодняшний день Вальдау считается одним из самых богатых актеров «Игры престолов».

Бонус

Как ни крути, но самым состоятельным актером из «Игры престолов» все равно является Шон Бин, сыгравший Неда Старка, хотя его персонажа убили еще в 1-м сезоне. Сегодня общее состояние Бина оценивается в $ 20 млн. Мы не знаем точно, сколько денег он получил за сезон, но дело в том, что актер был довольно популярным еще до сериала. Например, он снимался в саге «Властелин колец». К тому же роль Неда Старка поспособствовала дальнейшим выгодным творческим предложениям, ведь после нее Бин снялся в таких серьезных проектах, как «Медичи» и «Клятва».

Кстати, сериал принес миллионные доходы не только актерам, но и всем, кто был причастен к съемкам. Например, канал HBO заработал $ 8 млрд, автор книг Джордж Мартин — около $ 65 млн, а Северная Ирландия, где частично снимали сериал, получила более € 300 млн инвестиций.