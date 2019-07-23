Талантом Константина Хабенского восхищаются многие, однако о непростом прошлом актера знают не все

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Трогательный, дерзкий, смелый, смешной... Кажется, Константину Хабенскому удалось воплотить на экране самые разные характеры и образы. Многие зрители полюбили его за роль Игоря Плахова в «Убойной силе», другие восхищаются его Родионом Меглиным в «Методе», а третьи без ума от Александра Колчака, которого актер сыграл в «Адмирале». Хабенскому удается четко разделять творческую и личную жизнь — у него даже нет официальных аккаунтов в соцсетях.

Мы в AdMe.ru восхищаемся талантливыми людьми и считаем, что Константин Хабенский — один из самых крутых российских актеров. Поэтому решили рассказать вам самые занимательные факты из его биографии.

Детство и юность

Константин Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде. Его отец был инженером, мать — учителем математики. Позднее семья переехала в Нижневартовск — там Костя проучился первые 4 класса. Когда сыну исполнилось 13, Хабенские вернулись в Ленинград, где юноша окончил школу и поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики.

Однако спустя 3 года обучения он понял, что эта специальность не для него, и забрал документы из учебного заведения. За это время Константин успел поработать дворником и полотером. Все свободное время проводил в переходах, исполняя с друзьями песни российских рок-музыкантов. Позже он устроился монтировщиком-осветителем в местный театр, после чего понял, что хочет связать свою жизнь с искусством.

Хабенский-актер

В 1990 году Хабенский поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. На одном курсе с ним учились Михаил Пореченков и Андрей Зибров. С ними актер поддерживает дружеские отношения и сегодня. Пореченков отзывается о своем товарище так: «Мой близкий друг гениален! Больше ничего не могу сказать».

Впервые Хабенский появился на экране в 1994 году в фильме «На кого Бог пошлет». А всенародная популярность пришла к нему после выхода сериала «Убойная сила» (2000–2005). Интересно, что на роль Игоря Плахова режиссер принял Константина сразу же, без проб, просто увидев его.

Нельзя не упомянуть и роли Хабенского в фильмах «Женская собственность» (1999), «Свои» (2004), «Ночной дозор» (2004), «Дневной дозор» (2005), «Адмиралъ» (2008), «Географ глобус пропил» (2013). Согласно исследованию, проведенному «Яндексом» и «КиноПоиском», Константин стал самым популярным российским актером за первые 15 лет XXI века. В 2012 году он получил звание Народного артиста РФ, а в 2018 году состоялся его режиссерский дебют — в прокат вышла картина «Собибор».

Личная жизнь и благие дела актера

Со своей будущей женой Анастасией Смирновой Константин познакомился в 1999 году в кафе. Изначально девушка довольно прохладно реагировала на ухаживания начинающего актера, однако потом ее сердце все же дрогнуло. Пара зарегистрировала отношения в 2000-м, а спустя 7 лет в семье родился сын Иван. Однако счастье продлилось недолго — у Анастасии обнаружили опухоль мозга.

Константин с сыном Иваном.

Чтобы собрать необходимую сумму для дорогостоящего лечения жены, актер распродал имущество, влез в долги и соглашался на любые роли. Однако злой рок оказался сильнее — Анастасии не стало в 2008 году. Этот эпизод из жизни не прошел для Константина бесследно: после смерти супруги он основал благотворительный фонд, который занимается сбором средств для детей с онкологией.

На основе этой организации актер создал сеть театральных студий по всей стране, которых сегодня насчитывается более 10. Большую часть своих гонораров, включая доходы от съемок в рекламных роликах, Константин Хабенский жертвует на благотворительность.

В 2013 году актер женился на актрисе Ольге Литвиновой, с которой познакомился в стенах МХТ, где они играли в спектакле «Утиная охота» влюбленную пару.

В 2016-м у супругов родилась дочь Александра, а 1 февраля 2019 года в семье появилась еще одна дочь, имя которой пока не разглашается.

В своих интервью Ольга не раз говорила много теплых слов о своем супруге: «Он лучше разбирается во всех вопросах. Может, и есть какая-то моя территория ответственности, но в любом случае он лучше всех». Константин не менее серьезен в своем понимании любви: «Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую. А другому не хватает жизни, чтобы любить одну-единственную».

Цитаты Константина Хабенского

«Не судите чужое прошлое: вы не знаете своего будущего».

«Все самое дорогое в жизни — рядом. Главное, вовремя понять, что это — самое дорогое».

«Популярность меня не пугает. Просто считаю, что надо честно работать. Иначе смысла нет».

«Самый страшный враг — это наше сомнение. Из-за него мы теряем то, что могли бы получить, но даже не попробовали».

«Когда будешь искать свое счастье, не забирай его у других».

Как вы относитесь к Константину Хабенскому? Какие его роли произвели на вас самое большое впечатление?