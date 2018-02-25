Киноманы нашли в 10 фильмах маленькие детали, на которые мы не обращали внимания

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Не секрет, что создание фильма — трудоемкий процесс. Режиссеры создают для нас большие киноленты из секунд, в каждой из которых реализованы их идеи. В некоторых моментах фильма они прячут разные отсылки, знаки, которые, согласно их замыслу, могут помочь нам что-то понять. Но даже большие ценители этого искусства упускают интересные, а может, и довольно важные детали во время просмотра. И очень здорово, что есть люди, которые находят новое в старом и делятся этим со всеми.

AdMe.ru представляет вашему вниманию неожиданные, малозаметные, но очень «вкусные» детали из известных фильмов, из-за которых вы станете любить их еще больше.

10. «Бэтмен: Начало»

В конце 1-й части трилогии Кристофера Нолана комиссар Джеймс Гордон передает Бэтмену улику (карта Joker), к которой прикреплена бирка. Внизу на ней можно увидеть имя J. Kerr, что является отсылкой к одному из псевдонимов Джокера — Джозеф Керр.

9. Фильмы о Гарри Поттере

Заставка каждого нового фильма с логотипом Warner Bros. становится более мрачной, как и сами фильмы. Похоже, это наблюдение большого поклонника, который решил пересмотреть все части подряд.

8. «Геркулес»

В сцене, где Геркулес выступает в качестве натурщика, он надевает шкуру льва. Мало кто обращал на это внимание, но если присмотреться, то вы увидите шкуру Шрама из мультфильма «Король Лев».

7. «Прометей»

В эпизоде, когда андроид Дэвид смотрит на каплю на своем пальце, можно увидеть на его отпечатке знак корпорации «Вейланд» (Weyland-Yutani Corp). Это момент, который уловил далеко не каждый зритель. Во время просмотра почти все, как и Дэвид, смотрели именно в эту каплю.

6. «Бэтмен возвращается»

В сказочной экранизации Тима Бертона «Бэтмен возвращается» есть эпизод, где можно увидеть, что тени от очков Селины Кайл напоминают маску. Этот еле уловимый момент является намеком на ее превращение в Женщину-кошку.

5. «Красота по-американски»

По замыслу режиссера, отражение Лестера в мониторе рабочего компьютера говорит о его чувствах по отношению к работе. Экран, который выглядит как тюремная решетка, передает чувство обреченности.

4. «Один дома»

В фильме о приключениях Кевина Маккалистера есть еще один фильм, снятый для «Один дома». Все его помнят по эпизоду, где Кевин, наслаждаясь отсутствием родителей, смотрит фильм в жанре нуар. Этот, как многие считают, отрывок из ретроленты и есть специально снятый ролик.

3. «Фарго»

Во время телефонного разговора Карл говорит Джерри, что у него есть 30 минут, чтобы привезти деньги, иначе он расправится с его семьей. Эта фраза звучит ровно за полчаса до конца самого фильма.

2. В фильме «Матрица» капли на окнах выглядят как код

1. «Мир юрского периода»

Прибор для отслеживания физического состояния солдат во время охоты в джунглях показывает одинаковую частоту сердечных сокращений у каждого из военных.