Кинокритики определили 10 лучших фильмов последнего десятилетия. Первые 2 места оказались неожиданными

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Издание World of Reel опубликовало результаты опроса экспертов в области кино: 250 критиков и кинотворцов назвали по 5 любимых картин, вышедших за последние 10 лет. На основе их списков организаторы выделили 75 фильмов, упоминавшихся чаще всего. Половину лент действительно можно было предсказать, но многие все же стали приятным открытием.

AdMe.ru проанализировал 10 финалистов и выделил основные моменты, благодаря которым эти фильмы станут отличным вариантом для просмотра вечером.

Фильм погружает нас в жизнь неудачливого человека, который не может найти себя в этом мире. Он полон амбиций, пытается достичь успеха в фолк-музыке, но его мечта ни к чему не приводит, не дает даже элементарных средств к существованию. Казалось бы, очередное рассуждение на тему маленького человека, если бы не одно но: фильм сняли те самые братья Коэн. Здесь вы найдете и рыжего кота практически в каждом кадре, и Джастина Тимберлейка на вторых ролях, и незаурядную концовку жизненной истории.

Неожиданно многие кинокритики отметили иранскую картину «Развод Надера и Симин», которая удостоилась нескольких наград, в том числе и «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке. По сюжету мы наблюдаем судебное разбирательство, в котором нет виноватых: и Надер, и Симин — порядочные люди, оказавшиеся в трудном положении. Добротный сценарий и отличная актерская игра позволяют зрителям поставить себя на место героев и проверить, смогли бы они сохранить самообладание в такой ситуации.

Главный герой Рейнольдс Вудкок — эгоманьяк и перфекционист, подминающий под себя всех вокруг. Женщина для него лишь манекен для изысканных нарядов, а причиной для расставания с ней может стать даже неприлично громкое размазывание джема по тосту. Но его новая муза являет собой сильный женский характер и отказывается жить по его правилам. Наблюдать за столь искусным гендерным противостоянием крайне интересно, во многом благодаря бесподобной актерской игре, тщательно продуманному сценарию и потрясающей красоте фильма, костюмов и декораций.

Вполне ожидаемый участник этого списка. Фильм «Рома» Альфонсо Куарона стал рекордсменом по номинациям на последней церемонии «Оскар». Черно-белая, необычайно фотографичная картина рассказывает о тяжелой судьбе женщины в этом мире. Несмотря на то что все события происходят в Мексике 70-х годов, тема картины актуальна во все времена. Рекомендовано эстетам.

«Мастер» — сложная психологическая киноработа, повествующая о двух мужчинах: сомнительном мессии и человеке, отчаянно нуждающемся в наставнике. Второй — маргинал, не поддающийся контролю, но стремящийся стать лучше хотя бы ради своей давней любви. Картина наполнена глубокой философией о непростых отношениях учителя и ученика, что, вероятно, и подарило ей место в этом списке.

В основе фильма лежит реальная история создания соцсети Facebook, если и приукрашенная, то совсем немного. Нам мастерски показаны путь к ошеломительному успеху и все сопровождающие его взлеты, падения и жертвы, на которые пришлось пойти. Картину можно смело рекомендовать как пособие для программистов и бизнесменов, так и напряженное кино, от которого невозможно оторваться.

Интересно уже то, что картина снималась 12 лет с одними актерами. Это позволило наглядно показать изменения в их внешности — в кино такой прием используется впервые. В хронометраж, длящийся 2 часа 46 минут, авторы поместили многолетнюю историю одной простой семьи. Особое внимание уделяется взрослению главного героя, которому на момент начала съемок было 7, а к концу — 18 лет. Подобный прием визуально настолько реалистичен, что картина воспринимается зрителем как нечто очень личное.

Не посмотрев, многие сочли «Лунный свет» реверансом в сторону толерантности. Но описание жизни меньшинств — это вовсе не главная идея фильма, скорее просто сценарное условие. На самом деле картина рассуждает на тему любви, взросления и взаимопонимания. В итоге перед нами предстает не крестовый поход против общества, а многогранная драма о становлении человека. Именно этим оправдано столь внушительное количество фестивальных наград и номинаций. P. S. И даже здесь он опередил «Ла-Ла Ленд», который в списке лишь на 23-м месте.

Картина умело балансирует между библейской притчей и драмой традиционной семьи, переплетая в повествовании и бытовые проблемы, и вечные экзистенциальные вопросы о природе человека и Боге. Но эксперты оценили не только философию и символизм фильма — не отстает и необычная визуальная часть: от великолепной игры актеров нас то и дело переносят в красивый и неспешный мир природы.

После большинства поистине драматичных авторских фильмов в списке довольно странно видеть этот блокбастер, тем более в топе. Но он по праву оказался на своем месте — ровно четверть всех опрошенных поместили его на пьедестал. «Дорога ярости» по всем параметрам получилась крутой. Особенно стоит отметить хорошо прописанные образы, талантливо воплощенные актерами: даже второстепенные персонажи выглядят не хуже самого Макса. Экшен получился настолько сильным, что после просмотра почти у любого зрителя возникает чувство, будто он куда-то быстро бежал, но резко остановился, чтобы привести свои мысли в порядок.

Бонус: фильмы, занявшие 11–50-е места

Кадры из фильмов: «Прочь», «Кэрол», «Маргарет», «Она».

Кадры из фильмов: «Начало», «Ла-Ла Ленд», «12 лет рабства», «Меланхолия».

Кадры из фильмов: «Дюнкерк», «Волк с Уолл-стрит», «Головоломка», «Молчание».

Кадры из фильмов: «Драйв», «Отель „Гранд Будапешт“», «Манчестер у моря», «Левиафан».