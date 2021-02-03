Чем закончились 10 сериалов, о которых многие слышали, но не каждый их досмотрел

Причин, по которым мы забрасываем начатый было сериал, может быть множество. Иногда он становится слишком уж затянутым и кажется, что сценаристы придумывают сюжет из последних сил. Зачастую ситкомы перестают быть смешными, а драма — напряженной, а порой и просто перестает хватать времени на просмотр многосерийных историй.

Как бы там ни было, мы в AdMe.ru решили рассказать, чем же все-таки закончились популярные сериалы, до финала которых добрались не все поклонники.

Сверхъестественное (2005–2020)

О чем сериал: о двух братьях — охотниках за нечистью, которые путешествуют по стране, расследуя паранормальные явления и сражаясь с порождениями тьмы. Чем закончился: в финальной серии Сэм и Дин Винчестеры выходят на след вампиров, с которыми сталкивались еще во время своей первой охоты 14 лет назад: среди них та женщина, которую им когда-то не удалось спасти от превращения. В ходе битвы с вампирами в живых остается только Сэм, а Дин попадает в рай. Он встречает там Бобби Сингера — человека, при жизни ставшего для братьев практически вторым отцом, а также узнал, что и их с братом родители живут неподалеку. Сэм же обзаводится семьей и называет сына в честь погибшего брата. Он стареет и в конце жизненного пути попадает на небеса, воссоединяясь там с Дином на том самом мосту из пилотной серии.

Карточный домик (2013–2018)

О чем сериал: политический триллер повествует нам об амбициозном конгрессмене Фрэнке Андервуде. Он помогает Гаррету Уокеру занять пост президента в обмен на обещание сделать его государственным секретарем, но после выборов ему сообщают, что должность он не получит. Вместе с женой Фрэнк намерен отомстить новоиспеченному президенту. Чем закончился: Фрэнк Андервуд уходит из жизни при загадочных обстоятельствах. Его жена Клэр занимает пост президента, а бывшие спонсоры ее супруга, Аннет и Билл Шепарды, становятся ее врагами, ведь она не стремится выполнять былые обязательства перед ними. Аннет решает совершить покушение на Клэр и считает, что бывший помощник Андервуда, Даг Стампер, как нельзя лучше подходит для этой цели. Он встречается с Клэр в ее кабинете и рассказывает, что это он повинен в случившемся с Фрэнком. Стампер ранит Клэр, но ей удается ранить его в ответ. Даг испускает дух на руках у Клэр, и сцена заканчивается ее словами: «Боли больше нет».

Викинги (2013–2020)

О чем сериал: вольная интерпретация скандинавских саг о набегах северян на Англию, о полулегендарном конунге по имени Рагнар Лодброк, о его сыновьях и жене — воительнице Лагерте. Чем закончился: Бьёрн Железнобокий, тяжело раненный в битве с русами, покидает этот мир. Пока две его вдовы, Гуннхильда и Ингрид, решают, кто из них займет трон Каттегата, в их планы вмешивается конунг Харальд, который намерен взять их обеих в жены и править самостоятельно. Гуннхильда предпочла отправиться вслед за почившим супругом Бьёрном, ну а Ингрид сочетается браком с новым конунгом. В княжестве Киевском Ивар Бескостный, Хвитсерк и юный князь Игорь с помощью супруги Олега совершают тайный побег в Новгород, оставшись незамеченными. Вскоре они возвращаются в Киев уже с войском Дира, и молодой Игорь сражает стрелой Олега. Ивар и Хвитсерк возвращаются в Каттегат, где вместе с Харальдом планируют нападение на Уэссекс. В сражении Ивар отправляется в Вальгаллу, также встречает свой покой и конунг Харальд, а Хвитсерк, простившись с братом, принимает христианство. В Каттегате Ингрид, вдова Харальда, становится кюной (королева, жена конунга. — Прим. AdMe.ru). В это время Уббе, его жена Торви и группа переселенцев, пережив изматывающее путешествие на драккаре, высаживаются на неизвестной земле (судя по всему, в Северной Америке), где встречают местных жителей. Те рассказывают викингам о некоем Безумце, который когда-то также приплыл в эти земли, и знакомят с ним. Безумцем оказывается давно пропавший Флоки. В финальной сцене Уббе и Флоки сидят на берегу океана, рассуждая о будущем.

Молокососы (2007–2013)

О чем сериал: о жизни группы британских подростков, у каждого из которых свои проблемы и мимолетные радости. Чем закончился: финальный сезон повествует нам о том, как сложилась судьба повзрослевших героев 1-го и 2-го поколения в Лондоне. Эффи Стонем работает секретарем крупной фирмы, и у нее завязывается роман с боссом. Вскоре она попадает под подозрение в мошенничестве, после чего сдает своего любовника, который имел отношение к афере, и готовится к суду. Что касается Кэсси Эйнсворт, то выясняется, что Сид все же отыскал ее в Нью-Йорке после того, как она пропала, и они провели в путешествиях несколько лет. После этого Кэсси вернулась в Лондон и теперь работает официанткой в кафе. Ее отец планирует поездку в Италию вместе с ее младшим братом, но Кэсси уговаривает брата остаться в Лондоне и провожает отца. Джеймс Кук скрывался от правосудия 3 года: выясняется, что он расправился с Джоном Фостером в 4-м сезоне и с тех пор находился в бегах. Его босс — человек, связанный с незаконной торговлей. К концу эпизода, посвященного ему, Куку удается решить все свои проблемы.

Настоящая кровь (2008–2014)

О чем сериал: с тех пор как ученые изобрели искусственную кровь, у вампиров отпала надобность скрываться и охотиться на людей. Но не все люди оказались готовы к тому, что теперь они живут по соседству с вампирами, и не все вампиры согласны отказаться от былых привычек. Чем закончился: Билл заражается гепатитом. Чтобы излечиться, ему достаточно отведать крови Сары Ньюлин, но он отказывается и просит Сьюки помочь ему уйти из жизни, применив для этого свою силу, — таким образом она избавилась бы от дара. Сьюки, однако, решает сохранить свою силу, но просьбу Билла все равно выполняет. 4 года спустя Эрик и Пэм управляют огромной корпорацией, ведь благодаря им Яканомо уже не существует. Они утверждают, что Сара Ньюлин сбежала от них, но они нашли образец ее крови, на основе которого синтезировали лекарство и новый источник пищи для вампиров. Но на самом деле Пэм держит Сару в заточении в подвале. В городке Бон-Там вампиры и смертные празднуют День благодарения, и нам показывают беременную Сьюки и ее нового возлюбленного, правда его лица не видно, и остается лишь догадываться, кто он.

Кремниевая долина (2014–2019)

О чем сериал: о группе талантливых программистов из Сан-Франциско, пытающихся запустить свой бизнес в Кремниевой долине. Чем закончился: компания Ричарда заключает многомиллионную сделку с AT & T, чтобы создать децентрализованный интернет на собственной платформе, однако накануне запуска Ричард обнаруживает, что Pied Paper способна обходить любые методы шифрования из-за того, что искусственный интеллект в программе стал слишком продвинутым. Бертрам Гилфойл предлагает сорвать запуск программы, утверждая, что это единственный способ не поставить под угрозу всю конфиденциальность в мире. Ричард соглашается, и в день запуска ему в последний момент удается внедрить ошибочный код в систему запуска. Нам показывают главных героев 10 лет спустя: Ричард стал профессором Стэнфордского университета, Моника работает на Агентство национальной безопасности, Гилфойл и Динеш открыли свою фирму, Гэвин Беллс стал популярным писателем. В финале вся команда разработчиков собирается за одним столом, и Ричард хочет показать присутствующим носитель с Pied Paper, который он спрятал, но не может его найти.

Великолепный век (2011–2014)

О чем сериал: события охватывают значительный период существования Османской империи. Сериал вдохновлен реальными событиями, происходившими во время правления султана Сулеймана Великолепного. Чем закончился: после ухода Хюррем-султан в мир иной Сулейман замыкается в себе. Отношения между его сыновьями Селимом и Баязидом сильно обострились, и султан принимает решение отправить их управлять удаленными от Стамбула провинциями. Баязид, недовольный таким решением, собрал сторонников для бунта, из-за чего был приговорен и он, и его сыновья. На пороге кончины Сулейман вспоминает день восхождения на престол. После султана новым падишахом становится его единственный выживший сын Селим. В конце серии Сюмбюль-ага, верный слуга Хюррем, читает дневник своей госпожи и плачет. Он заходит в гарем, и ему слышатся голоса его обитательниц, которых уже нет в живых.

Ганнибал (2013–2015)

О чем сериал: пытаясь выследить маньяка, аналитик ФБР Уилл Грэм обращается за помощью к психиатру Ганнибалу Лектеру, который становится его консультантом. Чем закончился: в последней серии доктор Ганнибал Лектер и Уилл встречаются в решающей схватке с опасным убийцей по прозвищу Красный Дракон. Вместе им удается победить противника, однако оба были тяжело ранены в ходе драки. Стоя у обрыва возле загородного дома Ганнибала, главные герои обнимаются, и герой Мадса Миккельсена говорит, что именно этого он всегда и хотел — для Уилла и для них обоих.

Менталист (2008–2015)

О чем сериал: Патрик Джейн, психолог, когда-то притворявшийся экстрасенсом, нынче работает в Калифорнийском бюро расследований, помогая раскрывать особо тяжкие преступления. Параллельно с этим он ищет жестокого маньяка, лишившего жизни его жену и дочь. Чем закончился: Патрик делает предложение Терезе Лисбон, за чем следует пышная свадьба. Накануне выясняется, что Джо Келлер, он же Лазарь, виновный в похищении Патрика, по-прежнему жив и собирается устроить засаду на молодоженов прямо на их празднике. Однако на свадьбе его задерживает отряд ФБР, и план преступника терпит крах. Патрик и Тереза собираются оставить работу в бюро, и отдел возглавляет Кимбэлл Чо.

Твин Пикс (1990–2017)

О чем сериал: специальный агент Дейл Купер расследует дело о расправе над старшеклассницей Лорой Палмер, чье тело было найдено на берегу озера. В ходе расследования Купер понимает, что в этом городке все не то, чем кажется. Чем закончился: финальный сезон «Твин Пикса» вышел только в 2017 году, и в нем тема злых двойников из первых сезонов раскрывается в полной мере. В конце 2-го сезона, напомним, такой двойник Дейла Купера из Черного вигвама вышел в наш мир вместо самого агента, прихватив с собой злого духа Боба. Узнав о том, что в мир пришло зло, духи Белого вигвама создали душу Лоры Палмер и отправили на землю. Ее задача, как становится понятно из 3-го сезона, — бороться со злом. Боба удается победить, но делает это не Купер: духи Белого вигвама отправляют с помощью вещего сна еще одного помощника, Фредди Сайкса в зеленой перчатке. Многие зрители негодовали, что сцена битвы Фредди и Боба выглядит как насмешка над ожиданиями всех поклонников, но Дэвид Линч ничего не делает просто так, и если этот момент выглядел так, значит, так и было задумано. После того как Боб был побежден (вероятно, даже уничтожен), Дейл Купер встречается с агентом Джеффрисом в новом обличье, которого сопровождает дух Майк. После беседы Купер пытается спасти Лору в прошлом, но, когда он ведет девушку через лес, та исчезает с нечеловеческим криком — вероятно, только так можно было предотвратить временной парадокс. Купер и Дайана предпринимают еще одну попытку спасти Лору и отправляются в альтернативный мир, где становятся альтернативными версиями самих себя, Ричардом и Линдой. В этой реальности Лора Палмер жива, но зовут ее Кэрри Пейдж, и она работает официанткой в другом городе. Купер задает ей вопрос: «Какой сейчас год?» — и тут происходит то, насчет чего можно лишь строить гипотезы. Кэрри (Лора) вдруг слышит голос матери, начинает кричать, и мир погружается во тьму. Впрочем, вы и сами понимаете, что для того, чтобы объяснить все происходящее в творении Линча, недостаточно слов. Даже видя все действия в сериале своими глазами, порой не можешь понять, что это все означает. Так что всем интересующимся все же рекомендуем посмотреть финальный сезон и попытаться разгадать загадки Линча самостоятельно.