Как закомплексованная девочка-заика Эмили Блант стала звездой Голливуда и вышла замуж за первого красавца

В фильме «Дьявол носит Prada» доносится мысль: нельзя достичь высот, не отдавая себя делу целиком. Чтобы стать лучшей ассистенткой главы модного журнала, нужно пройти непростой путь. Эмили Блант, сыгравшая дерзкую помощницу в этом фильме, проделала не менее трудный путь в реальной жизни. И стала одной из главных звезд мирового кино.

Мы в AdMe.ru выяснили, как же так вышло, что обычная девочка-заика из Лондона стала многократной лауреаткой мировых премий.

Эмили стала успешной благодаря заиканию в детстве

В роли Эмили в фильме «Дьявол носит Prada».

Эмили Блант родилась в семье адвоката и бывшей актрисы на юго-западе Лондона. До 14 лет она страдала от заикания. Преодолеть проблему ей помогли занятия по актерскому мастерству. Так Эмили нашла свое место на сцене, хотя изначально хотела стать переводчиком. «Я действительно не хотела быть актрисой и намеренно сопротивлялась этому. Я не могла представить, что у меня будет работа, на которой нужно все время говорить», — рассказывает Эмили. Но эта проблема, наоборот, поспособствовала ее успеху. Благодаря ей актриса так правдоподобно вживается в совершенно разные образы.

«Заикание во многом повлияло на меня. Ты учишься сочувствию и очень внимательно наблюдаешь за людьми, потому что часто не можешь говорить. Ты читаешь все нюансы человека, с которым разговариваешь, чтобы увидеть, собирается он тебя высмеять или понять. Думаю, это сделало меня более чуткой», — размышляет Эмили. Сейчас актриса активно поддерживает Американский институт заикания и участвует в его конференциях, чтобы привлечь внимание к проблеме. «Вас не определяет ваша речь. Вы не должны идентифицировать себя с ней. Заикание — это не вы, а лишь часть вас», — обращается актриса к людям с этим расстройством.

Она начала карьеру с королевских ролей

В 16 лет она отправилась изучать драму, игру на виолончели и пение в частном колледже. Вместе с другими студентами выступила на Эдинбургском международном фестивале в 2000 году. Именно там ее заметил агент Кеннет Макредди, с которым они подписали договор о дальнейшем сотрудничестве. На профессиональном уровне Эмили дебютировала в постановке «Королевская семья» с ролью Гвен Кавендиш. Тогда газета Evening Standard наградила ее званием лучшей начинающей актрисы. За этим последовали многочисленные роли в театре. Например, она исполнила главную роль в «Ромео и Джульетте» Фестивального театра Чичестера.

В роли Изольды в фильме «Королева воинов».

На экране мир впервые увидел Эмили в телевизионной драме «Королева воинов». Ее героиня — сильная духом королевская дочь. Следом Блант снова выступила в образе представителя короны, но теперь уже в роли Катерины Говард. Она сыграла ее в двухсерийном фильме «Генрих VIII».

Благодаря пониманию людей она хорошо вжилась в чувственных и сложных персонажей

В роли Тэмсин в фильме «Мое лето любви».

Значительное внимание актриса получила, когда сыграла главную роль в драме «Мое лето любви». Эмили и ее партнершу по фильму похвалили за чуткое понимание своих персонажей и талантливое воплощение их в жизнь. А газета Evening Standard во второй раз наградила Блант как самого многообещающего новичка. В 2006 году Эмили Блант сыграла в фильме «Дочь Гидеона», в котором рассказывается о сложных отношениях отца и дочери. Ее героиня Наташа внешне выглядит спокойной. Но на самом деле она очень зла и обижена на своего отца. Благодаря этой неоднозначной роли Блант стала победительницей премии «Золотой глобус».

Роль в фильме «Дьявол носит Prada» Эмили получила, потому что опаздывала на рейс

Но самым большим успехом в те годы стала роль старшей помощницы главы модного журнала. Это ассистентка Эмили в фильме «Дьявол носит Prada». Фильм имел необычайный успех. А Блант была номинирована премией Британской киноакадемии на лучшую женскую роль второго плана. Эмили вспоминает прослушивание на роль: «Оно проходило в студии Fox Studios в Лос-Анджелесе, что меня совершенно ошеломило. Потому что для меня это было очень ново, а мне, кажется, тогда было 22 года. Я помню, как сильно нервничала, потому что опаздывала на рейс».

С актрисами Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в фильме «Дьявол носит Prada».

«Я ненавижу опаздывать. И думаю, это мне помогло: я была очень раздражена на прослушивании и напоминала ту капризную и нервную помощницу. Мне кажется, что то, о чем вы заботитесь меньше всего, в итоге становится тем, что вы получаете», — считает актриса.

Она отнеслась к роли королевы Виктории как к большой и редкой находке

В роли Пруди в фильме «Жизнь по Джейн Остин».

Популярность Эмили стала стремительно расти. Ее приглашали на совершенно разные роли. Например, в фильме «Жизнь по Джейн Остин» она cыграла учительницу французского Пруди, влюбленную в своего ученика. А в фильме «Великий Бак Ховард» — самоуверенную публицистку Валери Бреннан.

В роли Виктории в фильме «Молодая Виктория».

В третий раз на премию «Золотой глобус» Эмили была номинирована за уже привычную для нее роль королевы в драме «Молодая Виктория». В фильме рассказывается о жизни английской королевы и ее истории любви с саксонским принцем Альбертом. Блант вспоминает о роли Виктории: «Мне прислали сценарий, и я влюбилась в него. Эта история показалась мне очень интимным портретом девушки, а не королевы. Героиня находилась под огромным давлением и была влюблена, поэтому в этой роли было много всего, с чем можно поиграть. И я знала, насколько это редкая находка».

В роли Харриет в фильме «Рыба моей мечты».

На очередной «Золотой глобус» Эмили была номинирована после выхода фильма «Рыба моей мечты». В нем рассказывается о воплощении интересной, но очень странной идеи — о проведении рыболовных соревнований в Йемене. За роль консультантки в этом фильме газета Los Angeles Times назвала Блант одной из самых одаренных актрис современности.

Эмили 3 месяца не выходила из спортзала, потому что готовилась к роли

В роли Риты в фильме «Грань будущего».

Трудностей и поражений не миновать. Фильм ужасов «Человек-волк», в котором Эмили сыграла главную роль, получил кучу негативных откликов. И даже был назван одним из самых провальных фильмов всех времен. А вот к съемкам в «Грани будущего» актриса готовилась целых 3 месяца. Нет, не морально, а в спортивном зале. Блант тренировалась всеми возможными способами: гантели, спринт, йога, трос, гимнастика. И это того стоило: фильм получил грандиозный успех и массу одобрительных отзывов. А Эмили — номинацию Teen Choice Awards за лучшую женскую роль в боевике.

Криминальный триллер «Убийца» кинорежиссера Дени Вильнева стал настоящим прорывом в мире кинематографа и победил в 8 номинациях мировых премий. В нем Эмили сыграла главную роль спецагента. Фильм был представлен на Каннском фестивале 2015 года. А Эмили стала номинанткой на лучшую женскую роль в боевике по версии Critics Choice Movie Awards.

В фильме «Девушка в поезде» Блант не узнал собственный муж

В роли Рэйчел в фильме «Девушка в поезде».

Другой триллер «Девушка в поезде» был жестко раскритикован из-за его слабого сюжета. А Эмили массово прозвали спасением этого фильма. Журнал Rolling Stone похвалил игру Блант, назвав ее одержимой актрисой, глубоко проникающей в персонажа. А роль в этом фильме крайне неприятная и нетипичная для амплуа Блант. Интересно отозвался об игре Эмили в этом фильме ее муж: «Впервые в жизни я забыл, что это моя жена». Сама актриса рассказывает о роли так: «Я не хотела, чтобы это выглядело комично. Находиться рядом с этой героиней должно быть неприятно и неловко, и она даже должна казаться опасной».

«Мне пришлось тщательно изучить эту тему, и наиболее полезным было смотреть документальные фильмы о людях с той же проблемой, что у нее. Но также важно было помнить, что это триллер, а не просто портрет. Зрителя нужно ввести в заблуждение. А с двусмысленностью интересно играть», — вспоминает Эмили.

Она была беременной, играя бесплодную жену пекаря

В роли Жены Пекаря в мюзикле «Чем дальше в лес...».

Долгое время Эмили сотрудничала с компанией Walt Disney Pictures. Одна из экранизаций с участием актрисы — мюзикл «Чем дальше в лес...». «Нам дали 5 недель на репетиции. У меня было много уроков пения, и это было замечательно», — рассказывает о съемках Блант. Иронично, что во время съемок Эмили была беременна, играя бесплодную жену пекаря. «Вы могли подумать, что я толстая, но я была беременной. Я узнала об этом на той же неделе, когда мне сказали про роль. Конечно, было тяжело, но режиссер Роб Маршалл очень поддерживал меня». Актриса получила множество похвал за игру и пение и была номинирована на лучшую женскую роль.

Немногие знают, но Эмили, играющая в основном персонажей со строгим нравом, озвучила такие милые мультфильмы, как «My Little Pony» и «Зверокрекеры». А еще сыграла главную героиню в фильме «Мэри Поппинс возвращается». Причем всего через 6 месяцев после рождения ребенка. Эмили принципиально не пересматривала версию фильма 1964 года, а углубилась в чтение книги, по которой был снят фильм. «Я знала, что это будет моя версия Мэри Поппинс», — рассказывает Блант.

В главной роли в мюзикле «Мэри Поппинс возвращается».

Актриса вспоминает, как долго тренировала акцент героини: «Действие происходит в 30-е годы, и тогда было очень специфическое звучание. Я долго слушала принцессу Маргарет и то, как она говорит. А потом начала импровизировать». Журналист из газеты Variety описал ее игру как «совершенную во всех отношениях». В этот период ее жизни и творчества журнал Forbes поставил Эмили Блант на 6-е место среди самых высокооплачиваемых актрис мира. За всю свою карьеру она получила 6 наград и 34 номинации лидирующих мировых премий кинематографа.

Когда актрисе сделали предложение, плакали все вокруг

За звездными парами с огромным трепетом следят толпы фанатов. И такими любопытными являются отношения Эмили с американским актером Джоном Красински. Вместе супруги уже более 10 лет, а началось все с обычной шутки в ресторане. В то время Эмили была на слуху благодаря роли в фильме «Дьявол носит Prada». Джон на повторе смотрел его еще до случайной встречи с Эмили, потому что не мог оторвать от нее глаз. Меньше чем через год после знакомства пара обручилась.

Красински описал момент предложения очень красочно: «Тогда плакали все: и я, и Эмили, и все вокруг. Тогда, я думаю, люди не совсем понимали, что происходит, но они плакали, потому что это делали мы. Но было здорово». Сейчас у пары есть 2 маленькие дочери — Хейзел и Вайолет.

Эмили не комментировала сценарий «Тихого места», чтобы не обидеть мужа

Эмили и Джон в фильме «Тихое место».

В 2018 году фанаты пары наконец получили то, чего очень долго ждали. Это фильм «Тихое место», в котором Эмили и Джон сыграли мужа и жену. Режиссером фильма стал сам Красински. И изначально никто из супругов не планировал, что Эмили будет в главной роли. Но, прочитав сценарий, Блант убедила мужа взять в фильм именно ее. «Когда он писал сценарий, было важно, чтобы его критиковали другие люди, а не я. Потому что я слишком честна. У меня нет той дипломатии, которая есть у всех», — вспоминает, смеясь, актриса.

В роли Эвелин Эббот в фильме «Тихое место».

Партнеры вместе гастролировали по миру в поддержку фильма, а их подтрунивание друг над другом в ток-шоу только усилило их популярность. Когда Эмили награждали премией Гильдии киноактеров за роль в «Тихом месте», она публично поблагодарила своего мужа и коллегу по фильму, разделив эту победу с ним. В 2023 году мы увидим новую картину с Эмили Блант в главной роли. Это биографический фильм «Оппенгеймер», съемками которого сейчас во всю занимаются известный режиссер Кристофер Нолан и его команда.