Как выглядят жены актеров из «Мстителей»
«Мстители» — самые популярные фильмы студии Marvel Cinematic Universe, так как в них вместе встречаются все наши любимые супергерои и суперзлодеи.
AdMe.ru стало интересно, кого выбрали в спутники жизни актеры и актрисы самой масштабной киносаги XXI века.
1. Роберт Дауни — младший (Железный Человек) и его жена Сьюзан Дауни
Роберт Дауни — младший вот уже много лет женат на продюсере Сьюзан Дауни. Они познакомились на съемках фильма «Готика» в 2003 году, а 2005-м уже поженились. В 2012-м и 2014 годах у пары родились дети.
2. Крис Хемсворт (Тор) и его жена Эльза Патаки
Актер Крис Хемсворт женился в 2010 году. В браке с Эльзой Патаки у них родилось трое детей: Роза в 2012-м и близнецы Тристан и Саша в 2014-м. Малыши, кстати, думают, что их папа — действительно настоящий супергерой. Разве это не мило?
3. Марк Руффало (Халк) и его жена Санрайз Когни
Марк Руффало и актриса Санрайз Когни поженились в 2000 году. Сейчас у них уже трое детей: сын Кин (2001) и дочки Бэлла (2005) и Одетт (2007). Эта пара считается одной из самых прочных в Голливуде.
4. Джош Бролин (Танос) и его жена Кэтрин Бойд
Актер Джош Бролин, который играл кинозлодеев и во «Мстителях», и в «Дэдпуле», женат на Кэтрин Бойд. Вместе они воспитывают двоих детей от первого брака актера.
5. Кларк Грегг (Фил Коулсон) и его жена Дженнифер Грей
Актеры Кларк Грегг и Дженнифер Грей женаты уже больше 18 лет. У них есть взрослая дочь Стелла, которая родилась через несколько месяцев после свадьбы.
6. Коби Смолдерс (Мария Хилл) и ее муж Таран Киллам
Эта пара актеров поженилась в 2012-м, хотя они были вместе с 2004 года. В 2009-м и 2015 годах стали родителями. Таран любит делиться в своем твиттере семейными фото, по которым мы можем судить, что в этой семье все счастливы.
7. Сэмюэл Джексон (Ник Фьюри) и его жена Латаня Ричардсон
Актер Сэмюэл Джексон, которого мы также любим за роли в «Парке юрского периода» и «Стартреке», женился на актрисе Латане Ричардсон еще в 1980 году. Через два года у них родилась дочь Зои, которая работает режиссером и продюсером.
8. Стеллан Скарсгорд (профессор Эрик Селвиг) и его жена Меган Эверетт
У Стеллана Скарсгорда шестеро детей от первого брака, четверо из которых стали известными актерами. Еще двоих малышей актеру родила его нынешняя жена Меган Эверетт. Так что это большая и талантливая семья!
9. Гвинет Пэлтроу (Пеппер) и ее муж Брэд Фэлчак
У Гвинет Пэлтроу есть двое детей от брака с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином. Но в прошлом году актриса снова вышла замуж — за режиссера и продюсера сериала «Американская история ужасов» Брэда Фэлчака.
10. Джеймс Спейдер (Альтрон) и его жена Лесли Стефансон
Джеймс Спейдер, сыгравший суперзлодея Альтрона, воспитывает сына Натаниэля (2008) вместе с Лесли Стефансон. Но от другого брака, с дизайнером Викторией Вил, у него тоже есть двое сыновей.
11. Аарон Тейлор-Джонсон (Ртуть) и его жена Сэм Тейлор-Вуд
Британский актер и продюсер Аарон Тейлор-Джонсон уже в 18 лет познакомился со своей будущей женой, 42-летней Сэм Тейлор-Вуд, на съемках фильма «Стать Джоном Ленноном». В том же году они обручились. В браке родилось двое девочек.
Эта пара доказывает, что разница в возрасте ничего не значит.
12. Пол Беттани (Джарвис и Вижн) и его жена Дженнифер Коннелли
Пол Беттани и актриса Дженнифер Коннелли воспитывают сына, которого назвали в честь актера Стеллана Скарсгорда. Семь лет назад у них родилась дочка Агнесс Ларк.
13. Энтони Маки (Сэм Уилсон и Фалкон) и его жена Шелетта Чапитал
Энтони Маки в 2014 году втайне женился на своей подруге детства Шелетте Чапитал. Сейчас у них трое детей.
14. Дон Чидл (Джеймс Руперт Роудс и Железный Патриот) и его жена Бриджит Култер
Актер и продюсер Дон Чидл, исполнивший роль в «Железном Человеке», является также прекрасным музыкантом и играет на саксофоне. В 1992 году он начал встречаться с Бриджит Култер. В 1995 году у них родился первый ребенок, а в 1997-м — второй. В том же году пара поженилась.
15. Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж) и его жена Софи Хантер
Бенедикт Камбербэтч женился на Софи Хантер в 2015 году. Тогда же у пары родился сын Кристофер Карлтон. В 2017 году у них появился второй сын — Хэл Оден.
16. Питер Динклэйдж (Эйтри) и его жена Эрика Шмидт
Харизматичный актер Питер Динклэйдж, сыгравший гнома Эйтри из Асгарда, также известен своей ролью в сериале «Игра престолов». В 2005 году он женился на театральном режиссере Эрике Шмидт. В 2011-м и 2017 годах у пары родились дети.
Кого из отряда Мстителей или их врагов вы любите больше всего? Какая пара вам нравится? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото на превью The Avengers / Marvel Studios, Elsa Pataky / Instagram