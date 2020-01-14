Как выглядят герои «Ведьмака» в экранизациях 2001 и 2019 годов

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20 декабря 2019 года Netflix выпустил свою интерпретацию серии книг польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак». Сага, увидевшая свет в далеких 1980-х годах, нашла воплощение в комиксах, видеоиграх, телесериале и кино. Это не первая попытка экранизировать «Ведьмака»: в 2001 году на экраны уже вышел польский одноименный сериал, где главную роль исполнил Михал Жебровский.

AdMe.ru уже посмотрел 1-й сезон, и нам действительно понравилось. Вот мы и решили сравнить основных персонажей. Как вы думаете, в каком сериале главные герои больше похожи на свои книжные прототипы? Кстати, в бонусе вас ждет кое-что необычное.

Геральт из Ривии — Михал Жебровский и Генри Кавилл

Йеннифэр из Венгерберга — Гражина Вольщак и Аня Чалотра

Лютик — Збигнев Замаховский и Джои Бэти

Цирилла — Марта Битнер и Фрейя Аллан

Королева Калантэ — Эва Вишневская и Джоди Мэй

Паветта — Агата Бузек и Гая Мондадори

Ренфри — Кинга Ильгнер и Эмма Эпплтон

Йож из Эрленвальда — Дариуш Якубовски и Барт Эдвардс

Истредд — Бронислав Вроцлавский и Ройс Пирресон

Борх Три Галки — Анджей Хыра и Рон Кук

Стрегобор — Ольгерд Лукашевич и Ларс Миккельсен

Бонус: Трисс Меригольд из серии игр «Ведьмак» и она же в сериале 2019 года в исполнении Анны Шаффер