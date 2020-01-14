Как выглядят герои «Ведьмака» в экранизациях 2001 и 2019 годов
20 декабря 2019 года Netflix выпустил свою интерпретацию серии книг польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак». Сага, увидевшая свет в далеких 1980-х годах, нашла воплощение в комиксах, видеоиграх, телесериале и кино. Это не первая попытка экранизировать «Ведьмака»: в 2001 году на экраны уже вышел польский одноименный сериал, где главную роль исполнил Михал Жебровский.
AdMe.ru уже посмотрел 1-й сезон, и нам действительно понравилось. Вот мы и решили сравнить основных персонажей. Как вы думаете, в каком сериале главные герои больше похожи на свои книжные прототипы? Кстати, в бонусе вас ждет кое-что необычное.
Геральт из Ривии — Михал Жебровский и Генри Кавилл
Йеннифэр из Венгерберга — Гражина Вольщак и Аня Чалотра
Лютик — Збигнев Замаховский и Джои Бэти
Цирилла — Марта Битнер и Фрейя Аллан
Королева Калантэ — Эва Вишневская и Джоди Мэй
Паветта — Агата Бузек и Гая Мондадори
Ренфри — Кинга Ильгнер и Эмма Эпплтон
Йож из Эрленвальда — Дариуш Якубовски и Барт Эдвардс
Истредд — Бронислав Вроцлавский и Ройс Пирресон
Борх Три Галки — Анджей Хыра и Рон Кук
Стрегобор — Ольгерд Лукашевич и Ларс Миккельсен
Бонус: Трисс Меригольд из серии игр «Ведьмак» и она же в сериале 2019 года в исполнении Анны Шаффер
А вам какой сериал понравился больше?
Фото на превью Wiedzmin / Heritage Films, The Witcher / NetFlix