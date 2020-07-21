Как выглядят 14 девушек, которые вдохновляют популярных отечественных юмористов

Они известны на всю страну и за ее пределами, а толпы поклонниц желают сделать фото на память с ними. И неудивительно, ведь женщины признают чувство юмора одной из главных черт привлекательных и желанных мужчин, а уж эти мужчины умеют шутить как никто другой.

AdMe.ru узнал, кто вдохновляет этих селебрити постоянно быть в хорошем расположении духа, и показывает снимки прекрасных жен популярных в наших краях юмористов.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Супруга известного шоумена Ляйсан Утяшева — и сама звезда. Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, победительница множества соревнований. А теперь — телеведущая и спортивный комментатор. Пара поженилась в 2012 году, Ляйсан и Павел воспитывают сына и дочь.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе

С Натальей Кикнадзе ведущий «Вечернего Урганта» вместе учился в гимназии в Санкт-Петербурге. Однако пара не сразу нашла друг друга. Для обоих это второй брак, у Натальи от первого мужа остались 2 детей. Имея за спиной неудачные отношения, Наталья и Иван как-то раз встретились на улице и разговорились. Встреча оказалась судьбоносной. В браке с Кикнадзе шоумен воспитывает 2 дочерей.

Дмитрий Романов и Кристина Талызина

Летом 2015 года стендап-комик женился на своей девушке — Кристине Талызиной. Она родом из Сибири, но 10 лет назад перебралась в Москву, где и познакомилась с Дмитрием. Жена артиста, как и супруг, когда-то играла в КВН, так что с взаимопониманием в этой семье наверняка все в порядке.

Александр и Анжелика Ревва

Александр и Анжелика женаты уже давно — с 2007 года. У них есть 2 дочери — Алиса и Амели. Пара познакомилась на дискотеке в Сочи. Анжелика родилась в Краснодаре, с красным дипломом окончила университет по специальности «гостиничный бизнес». Девушка в совершенстве знает английский и итальянский и владеет еще 3 языками.

Михаил и Виктория Галустян

Как и Александр Ревва, Михаил Галустян связал себя узами брака в 2007 году. Когда пара познакомилась, Михаилу было 23 года, а Виктории всего 17. Но Галустяну пришлось приложить немало усилий, прежде чем красавица приняла его ухаживания. Сейчас Михаил и Виктория счастливо живут в браке, у них есть 2 дочери.

Демис и Пелагея Карибидис

Свадьба Демиса и Пелагеи состоялась в 2014 году, а предложение руки и сердца резидент Comedy Club сделал прямо на сцене концертного зала «Дзинтари» в Юрмале. Супруга подарила Карибидису 3 детей — 2 девочек и сына.

Азамат и Виктория Мусагалиевы

Азамат и Виктория познакомились в 2006 году во время прогулки, будучи еще студентами. Разговорившись, молодые люди с удивлением обнаружили, что являются земляками и даже учились в одной школе. Спустя 2 года пара поженилась и сейчас воспитывает 2 дочек.

Андрей и Евгения Скороход

Резидент Comedy Club Андрей Скороход женился недавно, в 2018 году. Его избранницей стала давняя возлюбленная Евгения. Их когда-то познакомила общая подруга. Первая встреча молодых людей состоялась в Юрмале на «Голосящем КиВиНе».

Денис и Эльвира Дороховы

Денис и Эльвира вместе учились в политехническом колледже. Расположения будущей жены Денис добивался долго. Молодые люди встречались более 7 лет, прежде чем пожениться. После свадьбы семья стала жить в Астрахани. Но потом Дорохов получил предложение от продюсера Comedy Club, и ради этого проекта ему пришлось оставить в родном городе жену с маленьким сыном и уехать в Москву. Некоторое время Денис жил на 2 города, а потом вся семья перебралась в столицу.

Антон и Александра Ивановы

С будущей супругой Александрой Антон познакомился в начале нулевых, еще до того, как прославился. Свадьбу сыграли в 2005-м. Пара воспитывает дочку и сына.

Виктор Васильев и Анна Снаткина

Бывший капитан команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» женат на известной актрисе Анне Снаткиной. Анна является обладательницей 2 государственных медалей и премии в области кинематографа. На счету у девушки несколько десятков ролей в кино и театре. Анна и Виктор поженились в 2012 году, у них подрастает дочка.

Гарик Мартиросян и Жанна Левина

Жанна Левина родилась в Сочи. Еще в детстве Жанна выбрала себе серьезную профессию: захотела стать криминалистом. Девушка поступила на юридический факультет, а одновременно с этим играла в команде КВН. Любовь к Клубу веселых и находчивых в итоге и связала пару: они познакомились в 1997 году на фестивале КВН в родном городе Жанны. Сейчас Жанна часто появляется на телеэкране вместе с супругом в различных телепередачах. Она воспитывает детей и обустраивает быт знаменитого мужа.

Андрей и Виктория Аверины

Андрей и Виктория женаты с середины 2000-х и воспитывают 2 детей. Интересно, что старшая дочь пары уже успешно работает: она детская модель. Виктория поддерживает малышку и осваивает навыки SMM, продвигая страничку дочери в инстаграме.

Вадим и Ольга Галыгины

Первый брак Вадима Галыгина продлился 7 лет и подарил ему дочь. Ольга Вайнилович — вторая супруга шоумена. Как и Вадим, девушка родом из Беларуси, она бывшая певица и модель. В браке с Ольгой у Вадима родились 2 детей.