Как выглядели персонажи популярных мультфильмов на первых эскизах (Некоторых сложно узнать без подсказки)

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Когда-то у здоровяка Ральфа из одноименного мультфильма не было пальцев, а Базз Лайтер из «Истории игрушек» уж очень походил на Железного человека. Сложно такое представить, правда? И ведь это не выдумка, а лишь описание первых эскизов этих персонажей. Эльза, Белль, Эластика и многие другие герои наших любимых мультфильмов тоже выглядели совсем иначе на этапе идеи.

Мы в AdMe.ru сравнили наших любимых персонажей с их первыми эскизами и заметили, что многие из них претерпели такие изменения, которые не снились и любителям пластической хирургии. Взгляните и вы, какой путь прошли герои популярных мультфильмов, прежде чем оказаться на экране.

Эльза, «Холодное сердце»

Ральф, «Ральф»

Ванилопа фон Кекс, «Ральф»

Белль, «Красавица и Чудовище»

Чудовище, «Красавица и Чудовище»

Тиана, «Принцесса и лягушка»

Базз Лайтер, «История игрушек»

ВАЛЛ-И, «ВАЛЛ-И»

Вуди, «История игрушек»

Салли, «Корпорация монстров»

Майк, «Корпорация монстров»

Бу, «Корпорация монстров»

Мерида, «Храбрая сердцем»

Эластика, «Суперсемейка»

Грусть, «Головоломка»