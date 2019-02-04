Как выглядели персонажи популярных мультфильмов на первых эскизах (Некоторых сложно узнать без подсказки)
Когда-то у здоровяка Ральфа из одноименного мультфильма не было пальцев, а Базз Лайтер из «Истории игрушек» уж очень походил на Железного человека. Сложно такое представить, правда? И ведь это не выдумка, а лишь описание первых эскизов этих персонажей. Эльза, Белль, Эластика и многие другие герои наших любимых мультфильмов тоже выглядели совсем иначе на этапе идеи.
Мы в AdMe.ru сравнили наших любимых персонажей с их первыми эскизами и заметили, что многие из них претерпели такие изменения, которые не снились и любителям пластической хирургии. Взгляните и вы, какой путь прошли герои популярных мультфильмов, прежде чем оказаться на экране.
Эльза, «Холодное сердце»
Ральф, «Ральф»
Ванилопа фон Кекс, «Ральф»
Белль, «Красавица и Чудовище»
Чудовище, «Красавица и Чудовище»
Тиана, «Принцесса и лягушка»
Базз Лайтер, «История игрушек»
ВАЛЛ-И, «ВАЛЛ-И»
Вуди, «История игрушек»
Салли, «Корпорация монстров»
Майк, «Корпорация монстров»
Бу, «Корпорация монстров»
Мерида, «Храбрая сердцем»
Эластика, «Суперсемейка»
Грусть, «Головоломка»
Если вам понравилось сравнивать персонажей на первых эскизах и в итоговом варианте, предлагаем заглянуть и в эту подборку. И не забудьте рассказать в комментариях, чье преображение поразило вас больше всего.