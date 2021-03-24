Как выглядели бы 10+ наших любимых фильмов, если бы их решили снять сегодня в Голливуде
Мы часто размышляем над тем, как могли бы выглядеть зарубежные киногерои, если бы их играли наши актеры. А теперь нам захотелось представить, как смотрелись бы иностранные звезды в знакомых еще с детства сюжетах, если бы на «фабрике грез» вдруг решили экранизировать наши фильмы с новым актерским составом.
Мы в AdMe.ru провели тщательный кастинг всех голливудских знаменитостей, которые, на наш взгляд, идеально подошли бы на роль популярных и знакомых всем нам киногероев. Все перевоплощения мы делали с учетом грима, который сделал бы актеров чуть более похожими на персонажей легендарных кинолент.
1. Крис Хемсворт — Геннадий Петрович Козодоев, Сэмюэл Л. Джексон — Лёлик, «Бриллиантовая рука»
2. Николь Кидман — Людмила Прокофьевна Калугина, Том Круз — Анатолий Ефремович Новосельцев, «Служебный роман»
3. Дженнифер Энистон — Екатерина Александровна Тихомирова, Киану Ривз — Георгий Иванович, «Москва слезам не верит»
4. Энн Хэтэуэй — Надежда Васильевна Шевелева, Леонардо Ди Каприо — Евгений Михайлович Лукашин, «Ирония судьбы, или С легким паром!»
5. Эмилия Кларк — Нина, Роберт Паттинсон — Шурик, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
6. Крис Эванс — Валентин Петрович Воробьев, Роберт Дауни — младший — Николай Сергеевич Мячиков, «Старики-разбойники»
7. Брэд Питт — Нестор Петрович Северов, Шарлиз Терон — Светлана Афанасьевна, «Большая перемена»
8. Джордж Клуни — Иван Васильевич Бунша, Райан Рейнольдс — Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию»
9. Джонни Депп — Гаврила Петрович Шереметьев, Николас Кейдж — Федор Петрович Ермаков, Том Харди — Василий Алибабаевич Али-Баба, «Джентльмены удачи»
10. Джонни Депп — Трус, Райан Гослинг — Балбес, Хью Джекман — Бывалый, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
11. Риз Уизерспун — Сусанна, Мелисса Маккарти — Надежда Клюева, «Самая обаятельная и привлекательная»
Кто из иностранных актеров смог бы лучше всего сыграть персонажа нашего фильма?
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