Как выглядели бы 10+ наших любимых фильмов, если бы их решили снять сегодня в Голливуде

Мы часто размышляем над тем, как могли бы выглядеть зарубежные киногерои, если бы их играли наши актеры. А теперь нам захотелось представить, как смотрелись бы иностранные звезды в знакомых еще с детства сюжетах, если бы на «фабрике грез» вдруг решили экранизировать наши фильмы с новым актерским составом.