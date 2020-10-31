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Как выглядели актрисы во времена, когда не было ботокса и пластической хирургии

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Современные актрисы всегда вызывают восхищение. Смотришь на них и думаешь: «Ну до чего же красивые!» И кажется, что никогда не было женщин краше. Однако на самом деле в прошлом столетии тоже было много женщин, которые поражали красотой, волновали и очаровывали. Многих из них сейчас мы даже не знаем, а зря.

Мы в AdMe.ru обожаем красоту, поэтому решили показать и вам актрис прошлого, слава о красоте и таланте которых гремела по всему миру.

Мод Адамс (1872–1953)

© Everett Collection / East News

Эта нежная красавица родилась в 1872 году и впервые выступила на сцене в 5 лет. Показавшись на Бродвее в 16-летнем возрасте, девушка стала известной и очень востребованной актрисой: она получала баснословные по тем временам деньги.

Виола Аллен (1867–1948)

© NYPL Digital Gallery / Wikipedia

Американская актриса Виола Аллен по счастливой случайности оказалась на сцене в 15 лет, сыграв главную роль в спектакле. Своей игрой она привлекла к себе внимание известного актера, что дало большой толчок ее карьере. Виола Аллен была очень любима публикой и играла на сцене 36 лет.

Эллен Андре (1856–1933)

© Nadar / Wikimedia Commons, © Édouard Manet / Wikimedia Commons

Эта девушка родилась в 1856 году и была довольно успешной актрисой на театральных подмостках. И тем не менее ее артистическая карьера принесла ей меньше известности, чем работа модели-натурщицы, с которой писали картины известные импрессионисты: Мане, Дега, Ренуар.

Глэдис Брокуэлл (1894–1929)

© Unknown author / Wikimedia Commons

Благодаря матери-актрисе, Глэдис оказалась на сцене очень рано, поэтому к моменту, когда многие только начинают театральную карьеру, она уже играла главные роли. Девушка считалась одной из лучших актрис того времени и преуспевала даже в новом звуковом кинематографе. Она дважды была замужем, однако браки ее не продлились долго. В 35 лет Глэдис трагически погибла в автокатастрофе.

Эмма Граматика (1874–1965)

© Mario Nunes Vais / Wikimedia Commons

Актриса, которую учила сама Элеонора Дузе, не могла не стать успешной: к 25 годам Эмма считалась одной из лучших. Создав собственную театральную труппу, Эмма Граматика ездила с гастролями по всей Европе. Она одинаково безупречно играла как в классических постановках, так и в произведениях современников.

Мэй Де Соуса (1884–1948)

© Library of Congress Catalog / Wikipedia

Американка Мэй стала знаменитой в 14 лет, исполнив известную балладу. Ее голос был оценен по достоинству, и уже через несколько лет она стала желанным гостем на сценах многих городов. Молодой красивой актрисой и певицей восхищались самые высокопоставленные люди по обе стороны океана, однако жизнь Мэй закончилась весьма трагично: в 66 лет она умерла от голода в нищете.

Элеонора Дузе (1858–1924)

© Unknown author / Wikimedia Commons, © Arnold Genthe / Wikimedia Commons

Женщина, которую называют величайшей актрисой своего времени, была знаменита на весь мир. На ее выступления приходили самые известные люди, ее портреты писали знаменитые художники. В 1923 году журнал Time впервые опубликовал на своей обложке портрет женщины — и это была Элеонора Дузе.

В жизни она была замкнутой и необщительной и даже говорила, что вне сцены «меня не существует». Дузе практически не использовала макияж и грим: она считала, что на сцене облик героя должны передавать внутренние импульсы, переживаемые горе и радость.

Жанна д’Альси (1865–1956)

© Léopold-Émile Reutlinger / Wikipedia

В 23 года Жанна приехала в Париж и начала карьеру комедийной актрисы в театре. Позже она перешла работать на киностудию и стала киноактрисой. Считается, что именно Жанна д’Альси впервые в кино сыграла роль Клеопатры в двухминутном фильме в 1899 году.

Гана Квапилова (1860–1907)

© Jan Tomáš / Wikipedia

Пианистка композитора Дворжака, ставшая профессиональной актрисой, Гана Квапилова нередко подвергалась критике за свои феминистические взгляды. Однако это не помешало ей долгое время быть очень популярной актрисой и привнести в жизнь театра много нового.

Лола Монтес (1821–1861)

© Jules Laure / Wikimedia Commons, © Jean Reutlinger / Wikimedia Commons

Ирландка Лола Монтес была не только отличной актрисой, но и очень красивой женщиной с весьма авантюрным складом характера. В 25 лет она стала фавориткой 60-летнего баварского короля, который, несмотря на недовольство народа и правительства, дал ей баварское гражданство и графский титул «за многочисленные благие дела для бедной Баварии».

Лола Монтес уделяла много внимания уходу за лицом и телом — она даже написала книгу о красоте. В те времена девушки нередко ели мел и глину, чтобы придать лицу благородную бледность. Лола Монтес в своей книге осуждает такие методы и предлагает способы ухода, более близкие к современным.

Лилли Лэнгтри (1853–1929)

© William Downey / Wikipedia

Однажды на приеме, куда была приглашена Лилли, ее заметил художник и попросил позировать для его картины. Портрет был продан принцу, а модель стала знаменитой. По совету своего друга Оскара Уайльда, девушка попробовала себя в театре. У нее получилось, и она провела на сцене больше 35 лет. У Лилли Лэнгтри было много богатых покровителей, в том числе принц Уэльский Альберт Эдуард.

Мистангет (1875–1956)

© Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images, © Roger Viollet / Roger Viollet Collection / Getty Images

Знаменитая французская актриса и певица, Мистангет снималась в кино, а также участвовала в шоу «Мулен Руж». Именно она придумала знаменитые головные уборы из перьев, которые теперь у всех нас ассоциируются с кабаре. Неторопливый спуск по лестнице к публике — также придуманный ею жест.

Мистангет была конферансье и ведущей актрисой в «Мулен Руж». «Самые красивые ноги Парижа» — именно так говорили о королеве парижского мюзик-холла. Она так дорожила своими ногами, что застраховала их на совершенно космическую по тем временам сумму в 500 000 франков.

Алла Назимова (1879–1945)

© Unknown author / Wikimedia Commons

Красавица еврейского происхождения, Алла Назимова училась искусству театра у самого Станиславского. В театре выразительную актрису ждал успех, однако, оказавшись однажды на Бродвее, Алла уже не захотела возвращаться домой. Она была очень популярна у американской публики, причем не только в театре, но и в кино.

Стелла Патрик Кэмпбелл (1865–1940)

© Philip H. Ward / Wikipedia

Английская актриса Стелла Патрик Кэмпбелл играла в пьесах Уильяма Шекспира, Бернарда Шоу, Генрика Ибсена и других известных писателей и драматургов. Бернард Шоу был неравнодушен к Стелле — какое-то время он специально для нее писал роли. Например, роль Элизы в пьесе «Пигмалион» была создана именно для Стеллы Кэмпбелл.

Лиана Де Пужи (1869–1950)

© Paul Nadar / Wikimedia Commons, © COLLECTION ABECASIS / Science Photo Library / East News

Писательница, куртизанка и известная танцовщица, Лиана де Пужи кружила головы многим мужчинам и очаровывала со сцены поклонников своего таланта. У нее было множество романов с влиятельными и известными лицами, художники писали ее портреты, а писатели списывали с Лианы своих героинь.

Веста Тилли (1864–1952)

© Unknown author / Wikimedia Commons

«Лондонский идол» — именно так называли Весту Тилли. Несмотря на более чем привлекательную внешность, Веста играла по большей части мужчин. Зрители обожали ее, поклонники следовали за ней по пятам, а что касается гонораров, то известно, что некоторое время она была самой высокооплачиваемой актрисой в Англии.

Мод Фили (1883–1971)

© Rotary Photographic Series / Wikimedia Commons

Ее карьера началась в 3-летнем возрасте, а уже в 17 Мод дебютировала на Бродвее, став настоящей звездой к 24 годам. Красавица Мод была не только успешной актрисой, но и неплохим драматургом. Кроме того, Мод Фили много преподавала, выступая с лекциями в школах и организациях.

В 1903 году Мод выиграла денежный приз за свою фотографию, которая участвовала в конкурсе главных красавиц мира. Актриса отказалась принять деньги. Она заявила, что фотография не имеет ничего общего с ее красотой, а награда должна достаться фотографу.

А как вы считаете, эти женщины действительно красивы или современные актрисы выглядят интереснее?

Фото на превью Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images, Roger Viollet Collection / Roger Viollet / Getty Images
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