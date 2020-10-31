Как выглядели актрисы во времена, когда не было ботокса и пластической хирургии

Современные актрисы всегда вызывают восхищение. Смотришь на них и думаешь: «Ну до чего же красивые!» И кажется, что никогда не было женщин краше. Однако на самом деле в прошлом столетии тоже было много женщин, которые поражали красотой, волновали и очаровывали. Многих из них сейчас мы даже не знаем, а зря.

Мы в AdMe.ru обожаем красоту, поэтому решили показать и вам актрис прошлого, слава о красоте и таланте которых гремела по всему миру.

Мод Адамс (1872–1953)

Эта нежная красавица родилась в 1872 году и впервые выступила на сцене в 5 лет. Показавшись на Бродвее в 16-летнем возрасте, девушка стала известной и очень востребованной актрисой: она получала баснословные по тем временам деньги.

Виола Аллен (1867–1948)

Американская актриса Виола Аллен по счастливой случайности оказалась на сцене в 15 лет, сыграв главную роль в спектакле. Своей игрой она привлекла к себе внимание известного актера, что дало большой толчок ее карьере. Виола Аллен была очень любима публикой и играла на сцене 36 лет.

Эллен Андре (1856–1933)

Эта девушка родилась в 1856 году и была довольно успешной актрисой на театральных подмостках. И тем не менее ее артистическая карьера принесла ей меньше известности, чем работа модели-натурщицы, с которой писали картины известные импрессионисты: Мане, Дега, Ренуар.

Глэдис Брокуэлл (1894–1929)

Благодаря матери-актрисе, Глэдис оказалась на сцене очень рано, поэтому к моменту, когда многие только начинают театральную карьеру, она уже играла главные роли. Девушка считалась одной из лучших актрис того времени и преуспевала даже в новом звуковом кинематографе. Она дважды была замужем, однако браки ее не продлились долго. В 35 лет Глэдис трагически погибла в автокатастрофе.

Эмма Граматика (1874–1965)

Актриса, которую учила сама Элеонора Дузе, не могла не стать успешной: к 25 годам Эмма считалась одной из лучших. Создав собственную театральную труппу, Эмма Граматика ездила с гастролями по всей Европе. Она одинаково безупречно играла как в классических постановках, так и в произведениях современников.

Мэй Де Соуса (1884–1948)

Американка Мэй стала знаменитой в 14 лет, исполнив известную балладу. Ее голос был оценен по достоинству, и уже через несколько лет она стала желанным гостем на сценах многих городов. Молодой красивой актрисой и певицей восхищались самые высокопоставленные люди по обе стороны океана, однако жизнь Мэй закончилась весьма трагично: в 66 лет она умерла от голода в нищете.

Элеонора Дузе (1858–1924)

Женщина, которую называют величайшей актрисой своего времени, была знаменита на весь мир. На ее выступления приходили самые известные люди, ее портреты писали знаменитые художники. В 1923 году журнал Time впервые опубликовал на своей обложке портрет женщины — и это была Элеонора Дузе. В жизни она была замкнутой и необщительной и даже говорила, что вне сцены «меня не существует». Дузе практически не использовала макияж и грим: она считала, что на сцене облик героя должны передавать внутренние импульсы, переживаемые горе и радость.

Жанна д’Альси (1865–1956)

В 23 года Жанна приехала в Париж и начала карьеру комедийной актрисы в театре. Позже она перешла работать на киностудию и стала киноактрисой. Считается, что именно Жанна д’Альси впервые в кино сыграла роль Клеопатры в двухминутном фильме в 1899 году.

Гана Квапилова (1860–1907)

Пианистка композитора Дворжака, ставшая профессиональной актрисой, Гана Квапилова нередко подвергалась критике за свои феминистические взгляды. Однако это не помешало ей долгое время быть очень популярной актрисой и привнести в жизнь театра много нового.

Лола Монтес (1821–1861)

Ирландка Лола Монтес была не только отличной актрисой, но и очень красивой женщиной с весьма авантюрным складом характера. В 25 лет она стала фавориткой 60-летнего баварского короля, который, несмотря на недовольство народа и правительства, дал ей баварское гражданство и графский титул «за многочисленные благие дела для бедной Баварии». Лола Монтес уделяла много внимания уходу за лицом и телом — она даже написала книгу о красоте. В те времена девушки нередко ели мел и глину, чтобы придать лицу благородную бледность. Лола Монтес в своей книге осуждает такие методы и предлагает способы ухода, более близкие к современным.

Лилли Лэнгтри (1853–1929)

Однажды на приеме, куда была приглашена Лилли, ее заметил художник и попросил позировать для его картины. Портрет был продан принцу, а модель стала знаменитой. По совету своего друга Оскара Уайльда, девушка попробовала себя в театре. У нее получилось, и она провела на сцене больше 35 лет. У Лилли Лэнгтри было много богатых покровителей, в том числе принц Уэльский Альберт Эдуард.

Мистангет (1875–1956)

Знаменитая французская актриса и певица, Мистангет снималась в кино, а также участвовала в шоу «Мулен Руж». Именно она придумала знаменитые головные уборы из перьев, которые теперь у всех нас ассоциируются с кабаре. Неторопливый спуск по лестнице к публике — также придуманный ею жест. Мистангет была конферансье и ведущей актрисой в «Мулен Руж». «Самые красивые ноги Парижа» — именно так говорили о королеве парижского мюзик-холла. Она так дорожила своими ногами, что застраховала их на совершенно космическую по тем временам сумму в 500 000 франков.

Алла Назимова (1879–1945)

Красавица еврейского происхождения, Алла Назимова училась искусству театра у самого Станиславского. В театре выразительную актрису ждал успех, однако, оказавшись однажды на Бродвее, Алла уже не захотела возвращаться домой. Она была очень популярна у американской публики, причем не только в театре, но и в кино.

Стелла Патрик Кэмпбелл (1865–1940)

Английская актриса Стелла Патрик Кэмпбелл играла в пьесах Уильяма Шекспира, Бернарда Шоу, Генрика Ибсена и других известных писателей и драматургов. Бернард Шоу был неравнодушен к Стелле — какое-то время он специально для нее писал роли. Например, роль Элизы в пьесе «Пигмалион» была создана именно для Стеллы Кэмпбелл.

Лиана Де Пужи (1869–1950)

Писательница, куртизанка и известная танцовщица, Лиана де Пужи кружила головы многим мужчинам и очаровывала со сцены поклонников своего таланта. У нее было множество романов с влиятельными и известными лицами, художники писали ее портреты, а писатели списывали с Лианы своих героинь.

Веста Тилли (1864–1952)

«Лондонский идол» — именно так называли Весту Тилли. Несмотря на более чем привлекательную внешность, Веста играла по большей части мужчин. Зрители обожали ее, поклонники следовали за ней по пятам, а что касается гонораров, то известно, что некоторое время она была самой высокооплачиваемой актрисой в Англии.

Мод Фили (1883–1971)

Ее карьера началась в 3-летнем возрасте, а уже в 17 Мод дебютировала на Бродвее, став настоящей звездой к 24 годам. Красавица Мод была не только успешной актрисой, но и неплохим драматургом. Кроме того, Мод Фили много преподавала, выступая с лекциями в школах и организациях. В 1903 году Мод выиграла денежный приз за свою фотографию, которая участвовала в конкурсе главных красавиц мира. Актриса отказалась принять деньги. Она заявила, что фотография не имеет ничего общего с ее красотой, а награда должна достаться фотографу.