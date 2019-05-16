Как выглядели 18 героев фильмов Marvel в оригинальных комиксах

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Мы верим, что секрет «Мстителей» — в волшебном сочетании блестящего кастинга, качественного сценария и интересного развития персонажей. Но самым важным элементом однозначно стала любовь к комиксам. Однако иногда приходится жертвовать некоторыми деталями ради общего блага, даже если это означает отклонение от первоисточника.

AdMe.ru сравнил образы любимых персонажей фильмов Marvel с тем, как они выглядели в комиксах.

1. Вижен

Вижен утратил свои яркие цвета и в фильмах носит темный костюм. Однако сам дизайн одежды очень близок к комиксной версии. Посмотрите, как Пол Беттани готовился к съемкам.

2. Мантис

Милашка, которую мы видели в «Войне бесконечности», в комиксах на самом деле больше походит на воительницу. В фильмах Мантис носит кожаный костюм, отчасти напоминающий одеяние Локи.

3. Соколиный Глаз

Стрелы находятся там, где им и полагается быть, а это самый важный элемент костюма Соколиного Глаза. У этого героя в фильме нет шлема и костюм не отличается разнообразием цветов, но это не мешает ему быть любимчиком фанатов.

4. Тор

Бог молотов... то есть мы имеем в виду бог грома. В большинстве сцен Тору явно не достает шлема, и ближе всего к своей оригинальной версии он выглядит во время сцены драки с Халком в фильме «Тор: Рагнарёк». Но к тому времени он потерял свои чудные длинные волосы и молот. В остальной части фильма костюм довольно близок к комиксу: Крис Хемсворт отлично вжился в образ бога.

5. Локи

Зловредный бог, брат Тора и сын Одина (усыновленный, как мы все помним). Слава богу, Marvel оставил хотя бы этого героя при шлеме!

6. Черная Пантера

Ваканда навсегда! В кинематографической версии у Его Величества меньше золотых украшений и совсем нет плаща. Похоже, Черная Пантера из Marvel — более скромный или даже более стильный персонаж.

7. Человек-муравей

Скотт выглядит почти одинаково в кино и комиксах, но в изначальной версии у него на голове видны маленькие антенны, которые делают его более похожим на насекомое.

8. Тетя Мэй

Тетя Питера становится моложе с каждым новым фильмом «Человек-паук». В «Возвращении домой» она определенно не тянет на старушку. Здесь она больше похожа на «горячую итальянку», как выразился парень из соседнего магазина.

9. Древний

Тильда Суинтон определенно не носит бороду в «Докторе Стрэндже», но даже с растительностью на лице она выглядела бы не менее эффектно! Все же Древний из комиксов — это пожилой мужчина, а в фильме роль воплотила женщина... Так ведь?

10. Алая Ведьма

В фильме Алая Ведьма лишилась своей маски-шляпы, и, вероятно, это даже к лучшему. Кажется, это не самая полезная вещь во время боевых сцен.

11. Железный Человек

Сам Стэн Ли неоднократно говорил, что Роберт Дауни — младший был рожден, чтобы сыграть Тони Старка. И мы абсолютно согласны. Что касается внешнего вида героя, то Джон Фавро сохранил его максимально похожим на то, каким он был в комиксах.

12. Гамора

Не плачьте! Нужно верить, что с ней все будет в порядке, как и с остальными. Что же касается ее костюма, Питер Квилл определенно хотел бы, чтобы она носила оригинальный вариант, но не слишком ли это старомодно?

13. Капитан Америка

В первом фильме Кэп был очень похож на свой комиксный вариант: те же цвета, тот же шлем, тот же щит (ну не из вибраниума, правда). В последних фильмах он носит классический темно-синий костюм и парочку других, но дух, который Крис Эванс привносит в образ, просто идеален.

14. Баки Барнс

Баки из комиксов больше похож на Робин Гуда, чем на солдата. Но Зимний Солдат из комиксов и фильма абсолютно идентичны. Братья Руссо определенно любят сохранять аутентичность.

15. Грандмастер

Тайка Вайтити оставил Грандмастеру кожу как у человека, но какой у героя шикарный грим в «Рагнарёке»! В фильме Грандмастер вообще не носит перчатки. Может, потому, что вся мощь Джеффа Голдблюма заключается в его небольших жестах?

16. Грут

Грут из Marvel - это скорее свободный духом хиппи. Ну зачем ему одежда, в принципе?

17. Валькирия

Остерегайтесь этой новой девушки: похоже, героиня из фильма получилась более дерзкой, и уж ее точно мало заботит собственная прическа (а справа у нее что, косички?). Однако обновленная Валькирия сохранила свой комиксный асгардианский плащ, и он отлично смотрится!

18. Хеймдалль

Хеймдалль из фильма, возможно, вегетарианец, однако в комиксах он носит явно неискусственный мех. У этого парня в руках меч и надежный шлем на голове. Вот уж кто не пренебрегает безопасностью!

Какие варианты костюмов вам понравились больше? Поговорим о вкусах в комментариях!