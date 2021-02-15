Как выглядят 20 вещей, которые знакомы нам лишь по фильмам. А в жизни от них захватывает дух
Современный человек с самого детства наблюдает за сказочными мирами, которые создают режиссеры, операторы и графические дизайнеры. В своих фильмах эти мастера виртуозно преображают места съемок и воссоздают известные природные и космические явления. И кто бы из нас, зрителей, не мечтал увидеть вещи, которые только кажутся несуществующими в реальности?
Мы в AdMe.ru вновь обратились к кинематографу и отыскали феноменальные места и явления, которые раньше мы видели лишь на экране. Кстати, в бонус мы поместили проект, который уже находится на стадии разработки и дает нам возможность представить ошеломительный мир космического будущего.
1. Северное сияние
2. Вулкан из «Властелина колец» — это действующий вулкан Нгаурухоэ в Новой Зеландии
3. «Лестница Джокера» в Нью-Йорке
4. Поверхность Марса
5. Новый Асгард оказался деревушкой Сент-Эббс в Шотландии
После выхода фильма «Мстители: Финал» в 2019 году на знаке деревни объединили настоящее и киношное название.
6. Эверест
7. Остров с «парком юрского периода»
8. Водопады Ваканды
Комплекс из 275 водопадов называется «Водопады Игуасу», и находится он на границе Бразилии и Аргентины.
9. Земли планеты Татуин находятся в Тунисе
Название вымышленной пустынной планеты созвучно названию города на юге Туниса — Татавин, один из вариантов транслитерации которого так и звучит — Татуин.
10. Шторм
11. Поле для занятий на метлах в Хогвартсе
Замок Алник, который и стал одной из главных декораций для Хогвартса, расположен на севере Англии и является резиденцией 12-го герцога Нортумберлендского, лорда Ральфа Перси.
12. Биолюминесценция
13. Джунгли
14. Школой профессора Ксавьера стал замок Хэтли в Канаде
15. Остров Люка Скайуокера на планете Ак-То, он же остров Скеллиг-Майкл в Ирландии
16. Черная дыра
17. Дом Дж. Ф. Себастьяна — офисное здание «Брэдбери-билдинг» в Лос-Анджелесе
18. Отель «Оверлук» из «Сияния» — это «Тимберлайн Лодж»
19. Место отдыха Таноса — рисовые террасы на Филиппинах
Бонус: гибернационный сон
Такой проект NASA представило еще в 2013 году, но пока он находится в разработке. Его идея заключается в том, чтобы суметь перевести человека в состояние кратковременного анабиоза (температура тела, скорость метаболизма и физиологическая активность будут снижены), а после «пробуждения» вернуть функционирование его организма в прежний ритм.
Пока эта технология недоступна, но, если ее все-таки реализуют, это позволит значительно облегчить космические перелеты и снизить вес отправляемых шаттлов. Тогда с помощью гибернационной капсулы космонавты смогут путешествовать на более далекие расстояния, даже на Марс.
А вы бы хотели отправиться по следам съемок культовых фильмов и своими глазами увидеть то, что многие видели лишь на экране? Где бы вы оказались в первую очередь?