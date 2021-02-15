Как выглядят 20 вещей, которые знакомы нам лишь по фильмам. А в жизни от них захватывает дух

Современный человек с самого детства наблюдает за сказочными мирами, которые создают режиссеры, операторы и графические дизайнеры. В своих фильмах эти мастера виртуозно преображают места съемок и воссоздают известные природные и космические явления. И кто бы из нас, зрителей, не мечтал увидеть вещи, которые только кажутся несуществующими в реальности?

Мы в AdMe.ru вновь обратились к кинематографу и отыскали феноменальные места и явления, которые раньше мы видели лишь на экране. Кстати, в бонус мы поместили проект, который уже находится на стадии разработки и дает нам возможность представить ошеломительный мир космического будущего.

1. Северное сияние

2. Вулкан из «Властелина колец» — это действующий вулкан Нгаурухоэ в Новой Зеландии

3. «Лестница Джокера» в Нью-Йорке

4. Поверхность Марса

5. Новый Асгард оказался деревушкой Сент-Эббс в Шотландии

После выхода фильма «Мстители: Финал» в 2019 году на знаке деревни объединили настоящее и киношное название.

6. Эверест

7. Остров с «парком юрского периода»

8. Водопады Ваканды

Комплекс из 275 водопадов называется «Водопады Игуасу», и находится он на границе Бразилии и Аргентины.

9. Земли планеты Татуин находятся в Тунисе

Название вымышленной пустынной планеты созвучно названию города на юге Туниса — Татавин, один из вариантов транслитерации которого так и звучит — Татуин.

10. Шторм

11. Поле для занятий на метлах в Хогвартсе

Замок Алник, который и стал одной из главных декораций для Хогвартса, расположен на севере Англии и является резиденцией 12-го герцога Нортумберлендского, лорда Ральфа Перси.

12. Биолюминесценция

13. Джунгли

14. Школой профессора Ксавьера стал замок Хэтли в Канаде

15. Остров Люка Скайуокера на планете Ак-То, он же остров Скеллиг-Майкл в Ирландии

16. Черная дыра

17. Дом Дж. Ф. Себастьяна — офисное здание «Брэдбери-билдинг» в Лос-Анджелесе

18. Отель «Оверлук» из «Сияния» — это «Тимберлайн Лодж»

19. Место отдыха Таноса — рисовые террасы на Филиппинах

Бонус: гибернационный сон

Такой проект NASA представило еще в 2013 году, но пока он находится в разработке. Его идея заключается в том, чтобы суметь перевести человека в состояние кратковременного анабиоза (температура тела, скорость метаболизма и физиологическая активность будут снижены), а после «пробуждения» вернуть функционирование его организма в прежний ритм. Пока эта технология недоступна, но, если ее все-таки реализуют, это позволит значительно облегчить космические перелеты и снизить вес отправляемых шаттлов. Тогда с помощью гибернационной капсулы космонавты смогут путешествовать на более далекие расстояния, даже на Марс.