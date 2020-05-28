17 фактов о том, как создавали советские мультфильмы о Простоквашине
В 2020 году доброму летнему мультику «Каникулы в Простоквашино» исполняется 40 лет. Он стал продолжением мультфильма «Трое из Простоквашино», снятого режиссером Владимиром Поповым по мотивам повести Эдуарда Успенского. Вместе с вышедшей немного позже серией «Зима в Простоквашино» эта лента вошла в знаменитую трилогию о мальчике, псе и коте, которую любит не одно поколение детей и взрослых.
Мы в AdMe.ru в очередной раз пересмотрели все серии о приключениях знаменитой троицы, и нам захотелось узнать, как снимались наши любимые мультики.
- Эдуард Успенский придумал своих героев, когда работал в пионерлагере библиотекарем. Изначально дядя Федор у него был... лесником. Но по совету Бориса Заходера писатель заменил взрослого 6-летним мальчиком, чтобы дети могли воспринимать его своим ровесником и сопереживать. «И я переписал всю книжку. Поэтому Дядя Федор такой взрословатый получился», — вспоминал Успенский.
- Когда писатель создавал кота Матроскина, перед глазами у него стоял образ главного режиссера сатирического киножурнала «Фитиль» Анатолия Тараскина. Успенский даже хотел позаимствовать у режиссера фамилию, но тот не согласился. А после, прочитав книжку, жалел.
- Книга Успенского вышла в 1974 году, а двумя годами ранее при участии писателя был создан одноименный диафильм. Матроскин там изображен очень милым, как и подобает всем котикам.
- Оказывается, за 3 года до выпуска мультфильма «Трое из Простоквашино», в 1975 году, на базе т/о «Экран» вышел мультик «Дядя Федор, пес и кот» — тоже по мотивам повести Успенского. Однако успеха он не имел, и сейчас о нем мало кто вспоминает.
- Первый выпуск, осуществленный «Союзмультфильмом», назывался «Трое из Простоквашино». Его показали зрителям в 1978 году. В начальном эпизоде режиссер поделил между художниками-постановщиками сферы деятельности. Левон Хачатрян нарисовал Дядю Федора, папу и маму, почтальона Печкина. А Николай Ерыкалов трудился над образами животных.
- В «Каникулах в Простоквашино» и «Зиме в Простоквашино» в качестве художника пригласили Аркадия Шера. Поэтому герои и стиль мультфильмов заметно отличаются. Особенно досталось образу Дяди Федора, который претерпел на протяжении трех серий значительные изменения. Такое положение дел не понравилось Левону Хачатряну, и он покинул проект. «Зиму в Простоквашино» снимали уже без него. Как бы там ни было, на уровне народной любви это никоим образом не сказалось.
© Трое из Простоквашино / Союзмультфильм © Каникулы в Простоквашино / Союзмультфильм © Зима в Простоквашино / Союзмультфильм
- Образ мамы Дяди Федора Левон Хачатрян срисовал со своей жены — актрисы Ларисы Мясниковой. На эскизе художника очки героини были круглые, как у самой Мясниковой. Но Владимир Попов попросил заменить их на квадратные.
- Образ Галчонка долго не поддавался мультипликаторам, получался не таким, как хотелось режиссеру. Поэтому каждого, кто входил в комнату художников на «Союзмультфильме», просили нарисовать эту птичку. Так что Галчонка создала дружба. И лучшие советские мультипликаторы. К его рождению приложил руку даже «отец» Чебурашки — Леонид Шварцман.
- Интерьер избушки в Простоквашине заслуживает отдельного внимания. На окнах висят занавески, сделанные из разноцветных заплаток. Видимо, этим создатели хотели подчеркнуть исключительную бережливость кота Матроскина, который не посчитал нужным тратиться на этот предмет интерьера.
- А вот скатерть, наверное, показалась коту более нужным элементом декора. Потому что на столе она не только присутствует, но и меняется с течением времени: в «Каникулах в Простоквашино» она красноватого оттенка, а в «зимней» серии уже другая — в бежевую клетку.
- В отличие от двух первых серий «Зима в Простоквашино» не основывается на повести Успенского. Он написал этот сценарий с нуля и лишь в 1997 году новеллизировал его в одноименную повесть, расширив сюжет.
- Многие реплики героев по просьбе сценарного отдела пришлось переписать. Изначально, например, Матроскин, расхаживая по комнате, говорил: «На дворе социализм построили, а у нас одна пара валенок на всех, как при гнилом царизме». Но в финальном варианте фраза кота звучит более политкорректно: «На дворе конец ХХ века, а у нас одна пара валенок на всех, как при царе Горохе».
- Во многом своим успехом «Простоквашино» обязано знаменитым актерам, озвучившим героев. Лев Дуров подарил свой голос Шарику, Олег Табаков — Матроскину, Мария Виноградова — Дяде Федору, Валентина Талызина — его маме, Борис Новиков — почтальону Печкину.
- В 2018 году «Союзмультфильм» начал выпускать продолжение культового мультика под названием «Простоквашино». Новые эпизоды получились противоречивыми и подверглись критике. Не многие знают, что это не единственная попытка снять продолжение истории.
- В 2010 году вышла серия «Весна в Простоквашино», созданная по сценарию Успенского. Писатель сам занимался разработкой проекта вместе с командой постановщиков и аниматоров на базе студии «Седьмая радуга».
- Именно в эпизоде 2010 года впервые появляется на экране трактор Тр-тр Митя — один из персонажей книги Успенского.
- В 2014 году среди полутора тысяч респондентов — жителей России был проведен опрос о самом любимом мультфильме. Трилогия о Простоквашине поделила 3-е место со «Шреком». Первое место досталось «Ну, погоди!», 2-е — «Маше и Медведю».
Какую серию о друзьях из Простоквашина вы любите больше всего? Пришлось ли вам по душе продолжение мультсериала?
Фото на превью Каникулы в Простоквашино / Союзмультфильм