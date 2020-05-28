17 фактов о том, как создавали советские мультфильмы о Простоквашине

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В 2020 году доброму летнему мультику «Каникулы в Простоквашино» исполняется 40 лет. Он стал продолжением мультфильма «Трое из Простоквашино», снятого режиссером Владимиром Поповым по мотивам повести Эдуарда Успенского. Вместе с вышедшей немного позже серией «Зима в Простоквашино» эта лента вошла в знаменитую трилогию о мальчике, псе и коте, которую любит не одно поколение детей и взрослых.