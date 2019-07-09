Как создавалась «История игрушек». Мультфильм, который поставил на ноги студию Pixar

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«История игрушек» вот уже 24-й год собирает у экранов огромное количество зрителей, которые с неугасаемым интересом следят за приключениями Вуди и его друзей. Многие выросли на этих лентах и помнят их наизусть. Однако закулисье знаменитого мультфильма знают немногие. К примеру, Базз Лайтер мог и вовсе не появиться. А 2-й мультфильм пришлось переделывать дважды.

В честь успешного проката 4-й части AdMe.ru решил вспомнить, какой же была история знаменитой франшизы.

«История игрушек»

В 80-е годы молодой аниматор Disney Джон Лассетер увидел возможности компьютерной анимации в фильме «Трон». Он сразу же понял, что за нею будущее мультипликации. Лассетер предложил студии свое новаторское видение будущего мультфильма «Отважный маленький тостер», но не был услышан, и вскоре его уволили. Спустя несколько лет Лассетер становится одним из основателей студии Pixar, которая позднее будет продана Стиву Джобсу. На тот момент компания занималась продажей анимационного оборудования и программного обеспечения, а выпускаемые мультфильмы служили лишь рекламой для этих товаров. Особым спросом продукция не пользовалась, и Pixar терпела серьезные убытки. В 1988 году Лассетер исполняет свою мечту и выпускает короткометражный мультфильм «Оловянная игрушка», в котором маленькая кукла Тайни пытается не попасть в руки неаккуратно играющего ребенка. Мультфильм был обласкан критиками и получил «Оскар» как лучший короткометражный анимационный фильм. Именно благодаря этой работе Disney обратила внимание на своего бывшего сотрудника. Так родилась идея для сотрудничества над будущей «Историей игрушек». Несмотря на крайне невыгодные для Pixar условия (Disney принадлежали права на персонажей и производство сиквелов без участия Pixar), проект был запущен в производство.

Изначально история 1-го фильма была далека от того, что мы увидели на экране. В Disney видели Вуди главным отрицательным персонажем, против которого сплотились Тайни и его друзья из «Оловянной игрушки». Однако персонажа Тайни посчитали устаревшим, появилась идея создания Базза Лайтера, который мог называться Лунным Ларри или Темпусом из Морфа. Постоянные вмешательства Disney в разработку привели к тому, что из мультфильма вообще исчезла исходная идея Лассетера. Джон считал, что «История игрушек» того образца — это картина о самых несчастных и подлых персонажах, которых он когда-либо видел. Даже Том Хэнкс (голос Вуди) называл своего персонажа придурком. Тестовые показы 1-й половины фильма вызвали бурные споры среди руководства, и проект оказался под угрозой отмены. Лассетер хотел спасти свое детище и предложил Disney переписать сценарий всего за 2 недели. В результате персонажи стали такими, какими мы их впервые увидели. Мультфильм вышел в ноябре 1995 года и стал кассовым хитом, а также был отмечен почетным «Оскаром» за достижения в области графики.

«История игрушек — 2»

О 2-м мультфильме заговорили уже через месяц после выхода 1-го. Авторы обсудили сюжет и отложили начало производства до начала 1997 года. Когда разработка началась, большая часть творческой команды была задействована в работе над «Приключениями Флика», поэтому над продолжением истории Вуди и его друзей трудился небольшой коллектив. В июне 1997 года в Disney потребовали ускорить производство. Был сменен продюсерский состав. Также в проект вернулся Джон Лассетер, только что закончивший «Приключения Флика». Почти через 2 года производства обнаружилось, что по ошибке одного из сотрудников 90 % мультфильма были удалены. Это было настоящим шоком для команды. К счастью, одна из сотрудниц, работавшая на дому, ранее сделала резервную копию материалов и 70 % данных получилось восстановить. Остальное команда воссоздавала в течение нескольких дней изнуряющей работы. Как выяснилось в дальнейшем, это было не самым сложным этапом производства 2-й части.

Книга об истории компании Pixar под названием Pixar Touch проливает свет на непростую судьбу сиквела. В ней говорится, что, вернувшись из рекламного тура «Приключений Флика», Лассетер отсмотрел весь материал и вместе с командой пришел к выводу, что «Историю игрушек — 2» нужно полностью переделывать. Это решение было крайне негативно встречено руководством Disney и другими партнерами, речи о продлении сроков быть не могло. Лассетер и его сорежиссеры Эш Брэннон и Ли Анкрич взяли ответственность на себя, вернули творческую команду из 1-го мультфильма и начали усердно работать. Рождественские каникулы членов команды были полностью посвящены переписыванию сценария, от первой версии которого остались только главные персонажи, «амбар игрушек Эла» и комната Энди. Коллектив сплотился так сильно, что сотрудники брали сверхурочные бесплатно. Они месяцами не видели свои семьи и работали почти без сна, чтобы успеть в срок. Один член команды даже забыл ребенка в машине из-за постоянных мыслей о сиквеле. Когда производство закончилось, у многих сотрудников были диагностированы синдром запястного канала и нервное переутомление. Но никто ни о чем не жалел. «История игрушек — 2» была названа критиками «примером того, что 2-я часть может быть лучше оригинала». Она побила кассовый рекорд 1-го фильма и собрала массу престижных наград.

«История игрушек: Большой побег»

Права на производство сиквелов «Истории игрушек» принадлежали Disney. Так как студия в ходе переговоров в 2004 году не смогла договориться с Pixar, продолжение доверили новой студии — Circle 7 Animation. Они предложили следующую версию сюжета: Мама Энди отправила Базза Лайтера для починки на Тайвань. Однако, покопавшись в интернете, друзья Базза узнают, что неполадки в работе происходят со множеством игрушек по всему миру и компания, производившая эти игрушки, начала их массовый отзыв. Опасаясь, что Базза попросту уничтожат из-за неисправности, команда игрушек Энди отправляется его спасать. В то же время Базз встречается с другими игрушками со всего мира, которых уже успели полюбить, но потом отозвали. Мультфильм хотели выпустить уже в 2008 году. Но этой версии так и не суждено было увидеть свет, поскольку в 2006 году Стив Джобс продал Pixar компании Disney. По условиям сделки, руководители Pixar теперь полностью отвечали за анимационный сектор Disney. Имеющийся сценарий продолжения «Истории» новым правлением даже не рассматривался.

Сюжет всех 3 фильмов начали сводить к логичному финалу: Энди взрослеет, готовится отправиться в колледж и игрушки обеспокоены своей дальнейшей судьбой. К слову, новая история была придумана за выходные. Привлечь старую гвардию актеров озвучки решили не стандартной отправкой сценария, а полной раскадровкой с движущимися картинками, музыкой и голосами. Актеры быстро согласились. В целом разработка была более спокойной, чем в случае с предыдущими картинами, но без проблем все же не обошлось. Все наработки по моделям персонажей из прошлых фильмов не подходили к новому программному обеспечению, и всех героев пришлось разрабатывать заново. А на финальную сцену на свалке ушло почти полтора года работы. «История игрушек» вновь покорила зрителей и критиков. Большинство посмотревших заявили, что лучше финала и не придумать. Мультфильм установил новый кассовый рекорд и забрал 2 «Оскара» в номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня».

«История игрушек — 4»

После красочного и эмоционального финала следующая часть «Истории» даже не планировалась. Но страсть к этой франшизе и новая идея для сценария оказались такими захватывающими, что продолжение стало навязчивой идеей в головах создателей, и было решено выпустить новую часть. Большинство актеров озвучки вернулись к своим ролям. Исключение составил Дон Риклс (мистер Картофельная голова), который скончался в 2017 году. Но по просьбе его семьи и благодаря архиву голосовых записей Disney именно его голос звучит в кадре. В мультфильм попал даже Киану Ривз, который озвучил персонажа по имени Дюк Кабум. Занимательной получилась история с утверждением актера Тони Хейла на роль Вилкинса. Когда ему позвонили с предложением сыграть вилку с душевной травмой, он ответил следующее: «Экзистенциальный кризис посуды? Я в деле!»

Новая часть удивила всех скептиков и также собрала чудесные отзывы. Другим мультфильмам придется постараться, чтобы забрать у «Истории игрушек — 4» заветный «Оскар» в следующем году. И это неудивительно, вы просто посмотрите на уровень детализации, к которому пришли создатели за эти годы.

И хотя уже 2 мультфильма должны были стать финальными, создатели «Истории игрушек» не исключают возможности выхода продолжения.