Как слащавый Эдвард из «Сумерек» стал актером, который вскоре может задвинуть Питта и Ди Каприо за кулисы

В 2008 году на экраны вышли «Сумерки» — малобюджетный фильм, вдруг окупившийся более чем в 10 раз и создавший из главного героя настоящего идола для девочек-подростков. А еще ставший непростым испытанием для сыгравшего эту роль Роберта Паттинсона. Актеру пришлось приложить немало усилий, чтобы избавиться от навязчивого романтического образа и разбить скептические мнения о том, что он всего лишь вампир в блесточках.

Мы в AdMe.ru решили заглянуть в фильмографию актера, о котором массовый зритель забыл почти на десятилетие. И нашли там много интересного, от чего так и тянет воскликнуть: «Роберт, а ты хорош!»

2004 год: начало карьеры и второстепенные роли в фэнтези

Роберт Дуглас Томас Паттинсон первый раз появился на экране в 18 лет: это была роль далеко не первого плана в телевизионном фэнтези с сокровищами и драконами. Вот только на тот момент он уже много лет серьезно занимался музыкой и даже не задумывался о грандиозной актерской славе. Все пабы Лондона знали Роберта как гитариста и исполнителя собственных песен, выступавшего либо соло под псевдонимом Bobby Dupea, либо с группой Bad Girls. Но даже несмотря на такие частые появления на публике, Роберт умудрялся оставаться довольно застенчивым. И именно для того, чтобы он мог просто раскрепоститься, отец посоветовал юноше пойти в местный любительский театр. Это решение оказалось без всяких преувеличений судьбоносным.

«Я был очень скучным, даже занудным иногда. Таким средним, ничем не примечательным подростком. Меня не было видно. И девушки не особо обращали внимание». Роберт Паттинсон

Скоро, уже в 2005 году, продюсеры заметили Роберта, и он снова оказался на большом экране вместе с драконами. Вот только теперь это была роль Седрика Диггори в 4-й части культового «Гарри Поттера». Первая большая франшиза, положительные оценки критиков, присвоенное журналистами звание «британской звезды нового дня», сравнение с юным Джудом Лоу — и практически полное отсутствие предложений сыграть в каких-либо фильмах.

2008 год: роль гламурного вампира и мировая известность

После 2 лет ролей в британских малобюджетных картинах Роберт прошел кастинг на роль блистательного (во всех смыслах) вампира из подростковой книги, в успех экранизации которой не верил практически никто, в том числе и сам актер. Ведь он-то соглашался на роль в фильме о сложностях взросления от независимого режиссера, пусть и в атмосфере фэнтезийной мелодрамы. Кстати, в фильме он сам играет на фортепиано, а одним из саундтреков стала песня, которую актер написал, спел и также сыграл сам. Как бы то ни было, после выхода на большой экран «Сумерки» мгновенно обрели миллионы фанатов (правда, столько же и ненавистников), сделав из Роберта настоящую суперзвезду. Наконец ему начали предлагать роли в кино — но только романтичных и чувственных героев, а актер совершенно не хотел оказаться заложником этих образов.

«Люди прикидывают: „Ага, он привлечет в кинотеатры девочек-подростков!“ Хотя на самом деле большинство тех, кто смотрел „Сумерки“, были старше, создалось именно „подростковое“ впечатление. И, не знаю почему, считается, что я привлекаю в кино женщин. Мне предлагают роли романтических героев, а это, по-моему, все-таки не совсем мое. Я и до „Сумерек“ так думал, и сейчас не вижу себя в подобных образах». Роберт Паттинсон

И, конечно же, появившееся огромное количество поклонниц обернулось массой пикантных историй. Так, однажды на съемках Роберт обзавелся настоящей преследовательницей. Она стояла у квартиры актера буквально целыми днями в течение нескольких недель. Роберт рассказывал: «Однажды мне было так скучно и одиноко, что я решил поужинать с ней. И вот в разговоре начал жаловаться на все, что происходит в моей жизни. Больше она не возвращалась».

2012–2019 годы: попытки вырваться из амплуа сладкого мальчика и уход в авторские проекты

Первой попыткой разрушить привычный образ стала главная роль в экранизации романа Ги де Мопассана «Милый друг», где Роберт хотя и снова был красавчиком, но уже отнюдь не положительным. Также в 2012 году вышел «Космополис», где актер безукоризненно сыграл роль молодого миллионера, погрязшего в своей доведенной до абсурда рациональности. Однако, воплотив на экране череду выхолощенных и физически привлекательных героев, актер признался, что устал от клишированных киношных архетипов. Теперь Роберту гораздо важнее быть интересным и харизматичным персонажем, без привязки к внешнему лоску: в «Затерянном городе Z» он обрастает бородой и прокладывает опасный путь среди диких джунглей, в «Ровере» отчаянно и агрессивно пытается выжить посреди пустыни, а в «Детстве лидера» становится диктатором с выскобленным до синевы черепом.

Благодаря своим стараниям Роберт заслужил репутацию идеального актера взрослого авторского кино. И к 2019 году его персонажи становятся все мрачнее и драматичнее. При взгляде на погружающегося в безумие смотрителя маяка из одноименного фильма практически невозможно вспомнить того меланхоличного идола подростков. А в своей небольшой роли французского принца в картине «Король» Роберт буквально привораживает к себе живым внутренним надломом.

«Паттинсон в который раз превосходит себя. Он настолько преобразился в роли, что это раздражает. Вы просто никогда не думали, что он так может». Грегори Элвуд

Однако, снявшись в таком множестве фестивальных фильмов, «которые никто не смотрит», для массового зрителя актер остался тем самым юнцом, о чьем таланте вспоминали в основном с изрядной долей иронии.

2020 год: возвращение в большое кино и новая волна народных пересудов

В 2020 году состоялась премьера фильма «Довод», который мгновенно взбудоражил публику и стал предметом бурных обсуждений в сети. Но приковала к себе внимание картина не только попытками разобраться в том, что же происходит на экране, но и по-настоящему блестящей игрой Роберта, который затмил даже главных героев. А недавно вышедший психологический триллер от Netflix «Дьявол всегда здесь» окончательно убедил даже отпетых скептиков в том, что актерские амплуа Роберта уж точно не банальны. Также в этом году актер был признан самым красивым мужчиной в мире и уже работает над одной из заветных ролей современного Голливуда — ролью Бэтмена. И хотя фанаты героя комиксов были очень недовольны последней новостью, сам Роберт относится к подобной реакции с юмором.

«Честно говоря, я ожидал еще более язвительной реакции. А вообще, так даже проще: от меня никто ничего не будет ожидать». Роберт Паттинсон

Актер признается и в том, что всегда мечтал сыграть Бэтмена, который был его любимым персонажем с самого детства. А после выхода первого трейлера перезапуска франшизы становится понятно, что уже скоро Роберт может вновь обзавестись целой армией фанатов. Но к этому уже не будут относиться с тем самым скептицизмом 10-летней давности. Мы в редакции с нетерпением ждем премьеры, которая состоится в марте 2022 года. И, по-видимому, не только мы: рейтинг ожидания картины составляет 92 %.