Как сейчас выглядят 12 актрис, которые когда-то играли роковых красоток так, что у нас сносило крышу

В кино есть несколько устойчивых женских типажей. Серые мышки, боевые подруги и, конечно, роковые красотки. Чувственные девушки волнуют как героев фильмов, так и зрителей, приковывая последних к экрану. Неважно, играет актриса положительного или отрицательного персонажа, львиная доля внимания все равно достанется ей.

Мы в AdMe.ru выяснили, как сейчас выглядят актрисы, которые будоражили наши умы и сердца несколько десятков лет назад.

Изабель Аджани — Марго («Королева Марго», 1994)

Изабель — единственная актриса в мире, получившая 5 премий «Сезар» в номинации «Лучшая женская роль». Одна из наград досталась ей за работу в фильме «Королева Марго». Актрисе отлично удалась роль роковой соблазнительницы Маргариты де Валуа.

Изабель Юппер — Альфонсина Плесси («Подлинная история дамы с камелиями», 1981)

Изабель Юппер называют актрисой противоречий, поскольку она часто играет загадочных, замкнутых и роковых женщин. Такова и ее Альфонсина Плесси в фильме «Подлинная история дамы с камелиями», снятом по роману Александра Дюма.

Пенелопа Крус — Раймунда («Возвращение», 2006)

На Каннском кинофестивале фильм о семейных драмах получил награды в категориях «Лучший сценарий» и «Лучшая актриса», причем в последней оказались сразу 6 актрис, снявшихся в фильме, в том числе сама Крус. Готовясь к роли, актриса смотрела итальянские фильмы 1950-х годов, во многих из которых снимались Софи Лорен и Клаудиа Кардинале. Крус, которой во время съемок приходилось носить накладную пятую точку, говорила, что роль Раймунды — это лучший подарок, который может получить актриса.

Моника Беллуччи — Малена («Малена», 2000)

Долгое время Моника развивалась как модель, но в начале 1990-х решила покорить кино. Начинающей актрисе роль роковой красотки Малены принесла всемирную известность. С тех пор Беллуччи не раз представала перед зрителями в амплуа покорительницы мужских сердец.

Мерил Стрип — Мэдлин («Смерть ей к лицу», 1992)

Съемки длиной в 7 месяцев были самыми долгими в карьере актрисы. Из-за аллергии Мерил на различные косметические средства пришлось разработать специальные накладки и маски, которые позволили ей выглядеть старше. Позже Стрип призналась, что не любит снимать сцены со сложными спецэффектами, и поклялась никогда больше не работать над такими картинами.

Лив Тайлер — Люси («Ночь в баре Маккула», 2001)

В 2001 году Тайлер сыграла объект страсти сразу 3 мужчин в исполнении Мэтта Диллона, Джона Гудмена и Пола Райзера. Актриса признавалась, что это была первая картина, где она должна была сыграть так, чтобы люди воспринимали ее физическую красоту. Она говорила: «Может быть, это несложно для кого-то другого, но для меня немного сложно. Я чувствую себя очень комфортно в своем теле, но это было тяжело».

Орнелла Мути — Лиза («Укрощение строптивого», 1980)

Несмотря на богатую фильмографию итальянского актера, именно картина «Укрощение строптивого» разошлась на цитаты, а танец Челентано еще не раз обыгрывали в кино. Но не стоит забывать и про Орнеллу Мути, актрису, которая смогла «укротить» Адриано. К слову, ковер в спальне «больной» Лизы был поддельным. Его попросту нарисовали на полу, чтобы выполнить трюк, когда трактор выдергивает кровать вместе с Лизой из комнаты.

Пас Вега — Кармен («Кармен», 2003)

Фильм был хорошо принят критиками, но зрители раскритиковали игру актеров за «отсутствие химии между главными героями». Несмотря на это, актриса была номинирована на премию «Анексо».

Мишель Пфайффер — Эльвира («Лицо со шрамом», 1983)

Режиссер Брайан Де Пальма, посмотрев «Бриолин-2», отказался даже прослушивать Мишель, но уступил уговорам продюсера фильма. Большинство критиков сочли фильм чрезмерно жестоким, но в последующие годы он стал коммерческим хитом. Пфайффер получила положительные отзывы за свою игру: девушку назвали «блондинкой с амбициями».

Хэлли Берри — Пейшнс («Женщина-кошка», 2004)

Этот фильм стал коммерческим провалом. Критики негативно отзывались о самой героине, а также о сыгравшей ее Хэлли Берри, а ленту назвали «фильмом о красоте, формах, губах и теле Хэлли Берри», который вовсе не дает зрителям полной информации о том, как Пейшнс стала Женщиной-кошкой. За свою игру актриса была удостоена премии «Золотая малина». Хэлли появилась на церемонии, чтобы принять награду лично, при этом в руках девушка держала свой «Оскар» за другой фильм. Она приняла критику как должное, с чувством юмора, отметив, что «нужно побывать на дне, чтобы оказаться наверху».

Кэмерон Диас — Натали Кук («Ангелы Чарли», 2000)

На протяжении всей своей актерской карьеры девушка часто появлялась в комедиях, но заработала признание критиков и своими ролями в драматических фильмах. Картина «Ангелы Чарли» получила неоднозначные отзывы, однако игру «ангелов» критики хвалили. В 2013 году Диас была признана самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда старше 40 лет.

Летиция Каста — Фальбала («Астерикс и Обеликс против Цезаря», 1999)

Девушку, в которую был влюблен Обеликс, сыграла Летиция Каста — французская супермодель и актриса, добившаяся наибольшего признания как «ангел» Victoria’s Secret и представитель косметической компании L’Oréal.