Как Риз Уизерспун из шаблонной блондинки выросла в большого кинобосса и начала снимать фильмы специально для женщин

Риз Уизерспун вошла в сотню самых влиятельных женщин планеты по версии Forbes. И не просто так, а с почетной восьмеркой. Этот символ напротив имени означает, что она не унаследовала капиталы и влияние, а всего в жизни добилась самостоятельно.

Мы в AdMe.ru решили проследить жизненный путь любимой актрисы и узнать, как она стала символом феминизма и путеводной звездой для женщин всего земного шара. А в бонусе расскажем, в какой роли она вскоре появится на большом экране.

Риз убедила всех, что надо наплевать на условности и следовать за мечтой

Малышка Лора Джин Риз родилась в 1976 году в Новом Орлеане. В 7 лет девочку выбрали для съемок в рекламе цветочного магазина, в 11 она выиграла конкурс талантов. И несмотря на то, что Риз ходила в театральную школу, главной ее страстью оставалась учеба: «Я была занудой, которая постоянно читает, и в книжном буквально сходила с ума: хотела купить все».

Когда будущей звезде исполнилось 15, ей впервые по-настоящему улыбнулась удача: придя с друзьями на кастинг фильма «Человек на Луне», чтобы попасть в массовку, она умудрилась так понравиться продюсерам, что ее утвердили на главную роль.

Дебютировав в роли деревенской девчонки Дэни, Риз моментально покорила не только зрителей, но и критиков. Ее даже номинировали на престижную премию «Молодой актер».

С успехом окончив престижную школу для девочек, где она была членом группы поддержки, Уизерспун поступила в Стэнфордский университет на специальность «английская литература». Но, проучившись год, решила круто изменить судьбу: несмотря на протесты родных и друзей, ушла из университета, чтобы начать актерскую карьеру. И, как показало время, не зря.

Она подтвердила, что дети — не помеха, а вдохновение

В 1997 году на вечеринку по случаю 21-го дня рождения Риз пришел ослепительный красавец — актер Райан Филлипп. Молодые и счастливые, в 1999 году они заявились на кастинг драмы «Жестокие игры», которую снимали по мотивам французского романа XVIII века «Опасные связи». Влюбленных утвердили.

После премьеры пара поженилась, а в сентябре 1999 года Риз родила дочь Аву Элизабет Филлипп. Актриса рассказывала, что то время было для нее нелегким: «Я поняла, что материнство — это когда ты не можешь выйти из дома и купить продукты, постоянно не вспоминая о ребенке. Ты думаешь не о том, холодно тебе или жарко, а только о том, каково ему, малышу. И так каждую секунду. Но если вы хотите быть мамой, если это важно для вас, рожайте. Не откладывайте это из-за всех тех вещей, которые сейчас кажутся барьером. Позже вы поймете это». В Лос-Анджелесе у Риз не было ни родных, ни друзей. Она записалась на йогу и нашла поддержку — новых подруг, которые помогали с Авой. Актриса вспоминает о том времени с улыбкой: «Мне нужно было очень быстро повзрослеть и выяснить, какой пример я подаю своей дочери. Например, перед встречей с руководителем студии мне велели одеться сексуально. А мне 23 года, дома ребенок, нужны деньги. Сейчас такое представить невозможно. Если бы так сказали моей дочке, она ответила бы: „Я очень надеюсь, что вы шутите“».

Несмотря на всеобщие ожидания того, что молодая мама выпадет из жизни на несколько лет, рождение Авы только придало актрисе сил, и в 2000 году она основала продюсерскую компанию Type A Films («Фильмы типа А»). Название выбрано неслучайно: это отсылка к школьному прозвищу, ведь Риз всегда получала только отличные отметки. Уизерспун продолжала ходить на кастинги и воспитывать малышей: в 2003 году у Авы появился брат Дикон Риз Филлипп.

Брак с Райаном продержался до 2008 года. Переживая тяжелый развод, актриса удивила общественность, жаждущую подробностей, нестандартным для звезд поведением. Она не стала делать из этого шоу, подогревая интерес к своей персоне, и разом пресекла все сплетни, заявив: «Я знаю, что вы хотите услышать, ведь так принято в Голливуде. Мол, у нас прекрасные дети, они никогда не плачут. Мол, у нас с мужем не бывает проблем, мы не спорим, да и вообще лучшие друзья. Но это неправда. Мы нормальные люди с обычными проблемами. Теперь мы решили официально развестись, но остаемся преданными своей семье и просим вас уважать частную жизнь».

Она доказала, что всего можно добиться своим трудом

В 2001 году Риз досталась роль красотки-адвоката в фильме «Блондинка в законе», которая стала поворотным моментом в ее карьере. Благодаря Эль Вудс о Риз узнал весь мир, а номинация на премию «Золотой глобус» только укрепила успех.

А далее последовали тоже яркие роли: призрак девушки-врача в романтической комедии «Между небом и землей», изящная Марлена — артистка цирка в фильме «Воды слонам!». За создание образа Джун Картер Кэш, 2-й жены певца Джонни Кэша в ленте «Переступить черту», актриса получила немыслимое количество наград, среди которых были «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую женскую роль. Личная жизнь тоже наладилась: в 2011 году Риз вышла замуж за агента по подбору актеров Джима Тота, и через год на свет появился ее 3-й ребенок — сын Теннесси Джеймс Тот. Пара счастлива до сих пор.

Она заявила, что если тебе не нравятся правила игры, нужно создать свои

Несмотря на обилие предложений, актрисе казалось, что голливудских продюсеров не слишком-то интересует судьба женщин: мало фильмов для них и про них. А сценарии присылали один хуже другого: то она просто «элемент интерьера», то женщина, которая борется за внимание мужчины. Риз вспоминает: «Мне надоело смотреть сценарии, где была одна женская роль, и та плохо прописанная. И все же каждая актриса в городе хотела ее сыграть, потому что больше для нас вообще ничего не было». Уизерспун решила в очередной раз покорить судьбу — взять Голливуд штурмом и заставить его играть по своим правилам. В 2012 году Риз основала собственную производственную компанию, чтобы снимать проекты о сильных женщинах.

В рамках медиакомпании Hello Sunshine актриса запустила ток-шоу «Сияй с Риз», где она брала интервью у успешных дам, чтобы узнать, как им удалось достичь своей мечты. Чтобы усилить роль женщин в киноиндустрии, неутомимая Уизерспун объявила старт проекта Filmmaker Lab для обучения девочек-подростков искусству создания кино. Как и обещала, Риз начала снимать кино, востребованное женщинами всего мира: его будут смотреть, героиням будут сопереживать, узнавать в них себя. Так случилось с фильмом «Дикая», основанном на реальных событиях. Сюжет повествует о писательнице, которая решает в одиночку пройти часть длинной туристической тропы, чтобы научиться жить заново: разобраться в себе, пережить развод и смерть матери. Риз блестяще исполнила главную роль.

1770 км актриса прошла сама, полностью повторив то, что сделала Шерил Стрэйд — реальный прототип. Она плакала, стирала ноги в кровь, а съемочной группе нужно было только успевать снимать. За эту роль ее снова номинировали на «Оскар». Из симпатичной актрисы романтических комедий она официально выросла в серьезную драматическую артистку.

Чуть позже компания Hello Sunshine сняла телесериал «Утреннее шоу». Полная трагизма история о ведущей новостей стала одним из самых обсуждаемых кинособытий прошлого года.

​​​​​​Благодаря медиакомпании Риз свет увидели психологический триллер «Исчезнувшая» и сериал «Большая маленькая ложь». Все это Уизерспун делала с одной целью — изменить роль женщины в современном мире. «Исследователи Колумбийского университета сделали вывод, что женщина с амбициями кажется окружающим эгоистичной. Это заставило меня задуматься: что, черт возьми, не так с амбициями? Я была амбициозна всю свою жизнь. Например, в 3-м классе я хотела стать первой женщиной-президентом США. Амбиции — это просто движущая сила. Благодаря им есть любопытство, идеи и желание их реализовать. И мне очень приятно наблюдать, как женщины в моем бизнесе одерживают главные победы. Но нам еще есть куда стремиться», — утверждает Риз.

Она научила бороться за свои права

Возмущенная настойчивостью папарацци, Риз собрала информацию о хамском поведении фотографов, нарушающих личные границы, и вынудила губернатора штата принять закон, ограничивающий права фотографов и вводящий штраф за съемку без согласия объекта. Актриса успевает бороться с кинобоссами за равенство, добивается прекращения сексуальных домогательств на рабочем месте, равных условий оплаты труда для мужчин и женщин и консультирует молодых актрис по юридическим аспектам контрактов. «Я всегда была склонна высказывать свое мнение, — говорит Уизерспун. — И мне абсолютно неважно, было оно уместно или нет».

Она вернула моду на книги

«Если с кино все складывается успешно, самое время вспомнить о второй своей страсти — литературе», — подумала Риз и основала книжный клуб, следуя духу времени, — в сети. Сегодня его аудитория перевалила за 1,5 млн. Раз в месяц Риз отбирает книги для клуба и рассказывает о них подписчикам. Некоторые издания моментально становятся бестселлерами. Так случилось и в 2017 году, когда актриса выбрала «И повсюду тлеют пожары» книгой месяца. Роман произвел фурор, и она решила его экранизировать. Одноименный сериал вышел в марте этого года.

Она продемонстрировала, что после 40 жизнь только начинается

В 37 лет финансовый консультант сказал Риз: «Ты на закате своей карьеры и много денег уже не заработаешь. Начинай экономить». Через 3 года Уизерспун стала 3-й самой оплачиваемой актрисой в мире, заработав $ 35 млн. А о том инциденте вспоминает с возмущением: «Я просто обомлела. А потом уволила консультанта. Потому что я верю в себя, верю в творчество, верю в изобилие». Вера в лучшее оправдалась: в 2017 году карьера актрисы дала новый виток и ее накрыла 2-я волна популярности. Ничуть не меньше 1-й, ведь на экраны вышла многосерийная драма «Большая маленькая ложь». Сериал без прикрас рассказал о жизни женщин. Каждый эпизод посмотрели в среднем 8,5 млн человек.

Уизерспун сыграла одну из главных героинь — Мадлен Марту Маккензи, активистку, которая пытается везде успеть, во всем быть первой и разобраться с личной жизнью. Компанию Риз составили звезды мирового масштаба: Николь Кидман, Мерил Стрип, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Александр Скарсгард. Помимо бурной кинематографической и общественной деятельности актриса активно участвует в жизни различных благотворительных организаций: сотрудничает с Фондом защиты детей, является почетным председателем благотворительного фонда Avon.

Бонус: нас ждет продолжение «Блондинки в законе»

В 2018 году в своем аккаунте звезда намекнула, что начала готовиться к съемкам 3-й части комедии «Блондинка в законе». «Я хочу выяснить, что возраст значит для этого персонажа», — поделилась с журналистами Риз. А на вопросы о сюжете ответила уклончиво: «Там будет много веселья, моды и удивительных феминистских идей». С нетерпением ждем возвращения Эль Вудс и выхода трейлера.