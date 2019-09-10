Как первый красавец советского кино 9 лет добивался женщину, которая была равнодушна к нему и забеременела от другого

28 2 20 13k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Николай Рыбников и Алла Ларионова были одной из самых эффектных пар Советского Союза. Красивые, успешные, обласканные вниманием публики, они казались живым олицетворением человеческого счастья. Так и было, вот только не сразу. Их судьба очень похожа на киношный сценарий и достойна экранизации в Голливуде.

AdMe.ru вдохновился необычной историей любви этой кинопары и захотел рассказать о ней вам.

Алла и Николай познакомились на вступительных экзаменах во ВГИК в 1948 году. Он — скромный паренек из Борисоглебска, она — москвичка и первая красавица. Однако так вышло, что Рыбникова приняли сразу, а вот Ларионову сперва хотели забраковать, несмотря на ее опыт в кино. По романтичной версии, новоиспеченный студент Рыбников пришел к членам приемной комиссии и сказал: «Пожалуйста, возьмите на мое место Аллочку Ларионову, а я к вам приду на следующий год». Сыграла роль самоотверженность парня или все же глубокие васильковые глаза девушки, но ребят приняли на курс вместе. Однако романтичной истории с ходу не случилось. Студенты общались и дружили, но дальше того дело не шло. И хоть Алла тайно симпатизировала Рыбникову, тот обратил внимание на другую девушку и стал ухаживать за нею. А вскоре и самой Алле стало не до любовных историй — ее пригласили на главную роль в фильме «Садко». Затем она в составе советской делегации отправилась на кинофестиваль в Венецию — там «Садко» получил один из главных призов. Из Италии Ларионова вернулась звездой. Теперь она была на особом счету в институте, и мальчишкам-однокурсникам уже было не дотянуться до начинающей звезды. Алла обращала внимание на мужчин постарше — она искала сильного и мужественного человека, на которого всегда можно опереться. Вот только молоденькая девушка тогда еще не знала, что истинное мужество и сила — внутри.

И вдруг все переменилось. Рыбников вновь обратил свое внимание на прекрасную Аллу. Его будто обухом по голове ударили: он влюбился в девушку окончательно и бесповоротно. А та теперь всерьез и думать не могла о мальчишке-однокурснике. Коля страдал и даже хотел решиться на самое страшное — свести счеты с жизнью. Но рядом с ним оказался наставник, мастер курса Герасимов, который одернул парня: «С ума сошел? Женщин нужно добиваться! Раз красавица — возьми и завоюй!» Рыбников вызов принял. Тем временем Алла продолжала сниматься и взбираться вверх по карьерной лестнице. В нее влюблялись толпами, ею восхищались, ее образ боготворили. Увлекалась и она. Казалось, у Рыбникова нет шансов, но Николай не отступал. Когда учеба в институте завершилась и выпускники разъехались, Николай примчался к Алле в экспедицию. И с того момента на протяжении следующих 6 лет следовал за ней как тень, где бы она ни была. А если не мог следовать, то слал телеграммы: «Люблю, помню, целую».

Такая преданность находила отклик в душе актрисы, но ведь сердцу не прикажешь, а ведь Алла всегда была настоящей и не кривила душой. В то время она отчаянно влюбилась в актера Ивана Переверзева, с которым познакомилась во время очередных съемок. В нем она хотела видеть сильного мужчину мечты. Их роман развивался бурно, и так случилось, что Алла забеременела. Развязка последовала во время совместных съемок Переверзева и Ларионовой в фильме «Полесская легенда» в Минске. Вот только совсем не такая, как рассчитывала актриса. Ее возлюбленному вдруг срочно понадобилось уехать на 3 дня во время работы. Что ж, Алла осталась ждать. А когда тот вернулся, она нечаянно наткнулась на его паспорт — там красовался свеженький штамп о заключении брака с другой. Это был крах всего.

Алла тут же ушла и в отчаянии позвонила своей подруге. Та набрала Рыбникова. Николаю не нужно было повторять дважды — он сорвался со съемок в фильме «Высота» и первым рейсом вылетел в Минск к Алле — делать предложение. И она ответила согласием. К тому времени на экраны вышел вызвавший фурор фильм «Весна на Заречной улице», Рыбников стал звездой и любимцем публики. Так что его узнали в ЗАГСе, и 2 января пара расписалась. Это был первый зарегистрированный брак в новом, 1957 году.

Вскоре Алла родила ребенка. Николай был счастлив — у него была дочка, Аленка. Он обожал девочку и боготворил ее мать. По словам близких семьи, Рыбников ни разу не упрекнул жену прошлым и в их доме никогда не прозвучало имя Ивана Переверзева. Через 4 года у пары родилась общая дочь Арина. Николай баловал и любил обеих девочек и не делал разницы между ними. Алла и Николай много снимались, постоянно отправлялись в командировки. Ларионова считала, что это только добавляло романтики их отношениям и скрепляло семью. Ведь каждый раз они с нетерпением ждали встречи. А 19 февраля, в день рождения Аллы, Рыбников бросал все и срывался к жене. Алла всегда знала: в этот день он обязательно появится на пороге, запыхавшийся, с чемоданами и подарками. На пике славы актера, когда на экраны выходили фильмы «Весна на Заречной улице», «Высота», «Девушка без адреса», «Девчата», женщины сходили по нему с ума. От природы скромный, Рыбников чувствовал себя от этого неловко. Не любил застолья и светские мероприятия и всегда рано уходил спать. Он часто говорил жене: «Я однолюб, и мне, кроме моей Лапуси, никого не надо». Его формулой счастья были 3 вещи: любимая женщина, любимый дом, любимая работа.