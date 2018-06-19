Как могли закончиться наши любимые фильмы, если бы их финал не изменили в последний момент

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Знаете ли вы о том, что почти у каждого фильма есть альтернативная концовка, которую не показывают массовому зрителю? Иногда такие финалы выходят в виде бонусов на DVD, а иногда оседают в бездонных хранилищах киностудий. Часто изменение концовки только улучшает кино. Но бывает так, что эти последние минуты перед титрами, не вошедшие в окончательную версию, могут полностью изменить понимание рассказанной на экране истории.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 13 фильмов с альтернативными концовками. Осторожно, дальше могут быть спойлеры.

13. Великий Гэтсби (2013)

Спустя некоторое время после выхода на экраны фильма «Великий Гэтсби» в интернете появилось видео альтернативной концовки кинокартины с комментариями режиссера. Окончание истории в этом финале имеет больше общего с книгой Фицджеральда и описывает события, которые произошли после смерти героя Ди Каприо. Приезд его отца, похороны и случайная встреча Ника Каррауэя с Томом Бьюкененом — все это большинство зрителей никогда не увидят.

12. Крепкий орешек — 3 (1995)

Иная концовка есть и у третьей части приключений Макклейна. В ней бесстрашный полицейский все так же непобедим, однако триумф к нему приходит не сразу. В альтернативном финале неутомимый борец с преступностью дает злодею уйти. Но, видимо, не очень далеко. В последних кадрах герой Брюса Уиллиса настигает террориста и настоятельно предлагает ему поиграть в русскую рулетку. И добро, конечно же, побеждает.

11. Солт (2010)

Боевик «Солт» с Анджелиной Джоли в главной роли имеет три отличные друг от друга версии сюжета, которые можно найти на Blu-ray и DVD. Альтернативная же концовка фильма показывает нам Эвелин Солт среди колоритных пейзажей России, куда она прибыла, чтобы расправиться с Орловым. В этой версии коварный злодей нашел свою смерть не на барже, а недалеко от тихого русского монастыря.

10. Люди в черном — 2 (2002)

В связи с трагическими обстоятельствами была изменена и концовка этого популярного приключенческого фильма. Изначально в финальной сцене фигурировали здания Всемирного торгового центра, однако после событий 11 сентября 2001 года их заменили изображением здания Крайслер-билдинг.

9. Ронин (1998)

Этот отличный фильм с блестящим актерским составом также имеет альтернативную концовку, которая проливает свет на судьбу героини Наташи Макэлхон. В финале, который не вошел в основную версию, Дейдру похищают люди в фургоне и увозят в неизвестном направлении. А Сэм и Винсент даже не подозревают о том, что произошло.

8. Жена астронавта (1999)

Фильм о вторжении инопланетян с Джонни Деппом и Шарлиз Терон в главных ролях имеет и вторую версию финала, на которой настаивал сам режиссер. В этом варианте после смерти Спенсера в Джиллиан не вселяется нечто. Сидя под деревом, глядя на звезды, она настраивает радио на те же сигналы, что и Спенсер, а ее еще не рожденные дети-близнецы контролируют организм матери и ждут появления на свет.

7. Паранормальное явление (2007)

Этот по-настоящему пугающий фильм имеет не одну, а целых три концовки: стандартная, которая была показана в кинотеатрах и оставляет финал открытым;

оригинальная, где Кэти была застрелена полицейскими;

альтернативная, в которой главная героиня совершает самоубийство перед камерой.

6. 2012 (2009)

Фильм-катастрофа «2012» уже имеет счастливый финал, однако создатели могли бы добавить еще немного чудесных спасений. В альтернативной версии фильма, которая имеется на американских Blu-ray, становится понятно, что отец героя Чиветела Эджиофора и его коллега также остались живы и ждут помощи недалеко от мыса Доброй Надежды.

5. Прочь (2017)

Джордан Пил, режиссер одного из лучших фильмов 2017 года, долго не мог определиться, как же должен закончиться его дебютный проект. В итоге из двух финалов был выбран тот, который наиболее близок к хеппи-энду. Вторая же версия была более мрачная и включала в себя убийство главным героем своих мучителей и арест по обвинению в целой серии преступлений. Многие ценители кино считают, что именно второй вариант был бы логичным завершением картины, еще жестче подчеркивающим обозначенные проблемы общества.

4. Конг: Остров черепа (2017)

Летний блокбастер 2017 года стал фильмом, который связал истории двух гигантов — Конга и Годзиллы. И если в официальной версии главные герои находят только документы, подтверждающие существование других монстров, то в альтернативной концовке Конрад и Уивер находят Годзиллу в холодных водах Арктики. Но этот финал не соответствовал общей сюжетной линии и был забракован.

3. Блэйд: Троица (2004)

У третьего «Блэйда» есть аж две альтернативные концовки. В первой из них Блэйд оказывается в больнице, где пытается укусить медсестру. Этот финал ставит вопрос о том, какая сторона личности охотника победит: человеческая или вампирская. Есть и еще одна концовка: вирус «Дневной звезды» убивает всех вампиров на земле, Блэйд уходит на покой, а «Ночные охотники» продолжают сражаться с новым порождением зла — оборотнями.

2. Стражи Галактики (2014)

«Стражи Галактики», с их отличным саундтреком и действительно смешными шутками, многих заставили по-новому взглянуть на супергеройское кино. А финал фильма, когда Звездный Лорд читает письмо своей матери, добавил уместную нотку грусти в это легкое повествование о защитниках Вселенной. Но у этого космического приключения есть и альтернативная концовка, которая заставила бы всплакнуть некоторых впечатлительных зрителей. В расширенной версии после того момента, как герой Криса Прэтта читает письмо, камера возвращается на Землю. А там, глядя на звездное небо, стоит дедушка Звездного Лорда, смотрит на детскую фотографию своего внука и ждет его возвращения.

1. Интерстеллар (2014)

Поклонники творчества Кристофера Нолана все еще спорят о том, был ли финал «Интерстеллара» слишком сентиментальным или все-таки наполненным глубоким философским смыслом. А тем временем существует другая концовка этой космической фантазии. В ней герой Мэттью Макконахи погибает, так и не сумев выбраться из черной дыры. Однако он находит «разрыв во времени» и получает возможность отправить послание для своей дочери в прошлое. Этот финал, кажется, устроил бы всех ненавистников сладких хеппи-эндов.