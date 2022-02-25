Как менялись образы звезд на красной дорожке «Оскара» в течение столетия

До самого значимого кинособытия года, церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук, осталось чуть больше месяца. Совсем скоро знаменитости пройдутся по ковровой дорожке Dolby Theatre, продемонстрировав неимоверной красоты наряды. Последним, к слову, традиционно уделяется не меньше внимания, чем номинантам.

Так давайте же вспомним, какие изменения претерпела красная дорожка премии за свою почти вековую историю. Мы в AdMe.ru проследили, как менялся облик актрис на церемонии вручения «Оскара».

1929-й: начало

Впервые вручение премии Американской киноакадемии состоялось 16 мая 1929 года. Церемония, продлившаяся 15 минут, прошла в тихой и скромной обстановке в присутствии всего лишь 270 гостей. Имена победителей были обнародованы за 3 месяца до мероприятия, поэтому никакого ажиотажа вокруг премии не было. И даже доподлинно не известно, во что именно были одеты триумфаторы вечера. На одной из сохранившихся фотографий удостоившаяся главной награды за лучшую роль актриса Джанет Гейнор позирует с президентом Академии Дугласом Фэрбенксом в невзрачном одеянии, напоминающем то ли школьный костюм, то ли форму теннисистки. Из чего можно сделать вывод о том, что актриса особо и не готовилась к церемонии.

1930-е: шик и конфузы

С 1930 года церемония транслировалась по радио, становясь самым важным событием в мире кино. И актрисы начали подходить к выбору туалета со всей ответственностью. Яркий тому пример — расшитое бисером платье из тончайшего шелка Мэри Пикфорд, в котором актриса получала заветную статуэтку за главную роль в фильме «Кокетка».

Но не обходилось без конфузов. Номинированная в 1938 году на лучшую женскую роль за работу в фильме «Благословенная земля» актриса Луиза Райнер в ночь вручения премии предпочла остаться дома, так как годом ранее она уже удостоилась награды и была искренне убеждена в том, что вторая статуэтка подряд ей не светит. Но прямо во время церемонии, когда имена победителей были обнародованы для прессы, стало ясно, что премия снова присуждается Райнер. Актрисе пришлось молниеносно собираться на выход. В итоге она появилась на церемонии в ночной сорочке, без макияжа и укладки.

1940-е: аскетизм и роскошь

В 1-й половине 40-х годов дресс-код «Оскара» претерпел сильные изменения. Роскошные вечерние туалеты теперь были не ко двору. На красной дорожке воцарилась простота, доходящая до аскетизма, а господствующим цветом стал черный.

Но вскоре вынужденная сдержанность сменилась гламуром и роскошью, иногда даже чрезмерной. В 1947 году Кристиан Диор подарил женщинам new look — женственный и элегантный. И хотя модельер не придумал ничего принципиально нового, а даже сделал шаг назад, вернув в моду корсет и кринолин, его коллекция под названием Corolle («Венчик цветка») совершила настоящую революцию, предопределив главные тренды женской моды на годы вперед. Диор покорил сердца всех модниц — от обычных женщин до королевских особ и, безусловно, кинодив. Последние щеголяли в платьях Х-образного силуэта не только на экране, но и на красных дорожках.

1950-е: new look Кристиана Диора и золотые стандарты

Начало 50-х также прошло под эгидой Dior. Платья с подчеркнутой талией, лифом пуш-ап и пышными юбками еще несколько лет не покидали красную дорожку.

Самыми популярными аксессуарами были меховые накидки и перчатки. В 1955 году Грейс Келли произвела фурор в достаточно простом по крою платье с небольшой драпировкой в зоне бедер. Главная фишка наряда, холодный ментоловый оттенок, отлично оттенял аристократическую внешность звезды. А изюминкой образа стали высокие белые перчатки из атласа.

В то же время актрисы начали вплотную сотрудничать с именитыми кутюрье. Иногда это приводило к образованию прочных творческих тандемов. Коим являлся союз французского модельера Юбера де Живанши и голливудской дивы Одри Хепберн. Актриса снималась в нарядах от Живанши, и свой заветный «Оскар» она также получала в потрясающей красоты кружевном платье авторства Живанши.

1960-е: нарушая запреты

60-е ознаменовались торжеством свободы, в том числе и в одежде. Актриса Джули Кристи раз за разом удивляла кинокритиков смелыми нарядами. В 1966 году она вышла на сцену за наградой в самодельном комбинезоне из ламе — материала, сотканного из металлизированных нитей. А спустя год актриса и лауреат «Оскара» явилась на церемонию в ультракоротком мини. Подобный выбор был воспринят организаторами неоднозначно, и в следующем году всем гостям церемонии разослали информацию о строгом дресс-коде. Согласно ему впредь приемлемой считалась длина макси.

Но даже после установления дресс-кода звезды позволяли себе вольности, следуя духу времени. В 1968 году Одри Хепберн вела церемонию в платье с эффектным вырезом на животе.

А в 1969 году 26-летняя Барбра Стрейзанд буквально ошеломила публику своим появлением на церемонии в прозрачном комбинезоне с расклешенными штанинами, белым воротником и манжетами. Актриса даже не предполагала, что ткань будет настолько просвечивать. В этот вечер все взгляды были направлены на юную звезду.

1970-е: эклектика и диско

Начиная с 70-х помпезные платья уступают место расслабленным образам и нарядам с заниженной талией. Новое десятилетие окрасило «Оскар» в яркие цвета, привнеся в церемонию легкость и задор. Теперь бал правили броские принты, вычурные аксессуары, небрежные волны и золото — много золота.

1980-е: вседозволенность

80-е также были временем экспериментов. Красную дорожку заполнили рюши, оборки, перья и пайетки. Бок о бок уживались бесформенные платья-мешки, комбинезоны, велосипедки и нарочито многослойные наряды. Звезды первой величины могли запросто явиться на церемонию в сшитом из подручных средств костюме или выйти за «Оскаром» в платье, купленном во время отдыха.

1990-е: минимализм и новая классика

Безумие 80-х сменилось спокойствием и минимализмом 90-х. Знаменитости все чаще стали отдавать предпочтение однотонным лаконичным платьям в лучших традициях золотой эры Голливуда. А неотъемлемой частью образов были шали и палантины — как правило, в цвет наряда.

2000-е: гламур и винтаж

В 2000-х на красной дорожке господствовал классический гламур. Церемонии награждения превращаются в поле битвы для модных домов, сражающихся за сотрудничество с топовыми знаменитостями. Теперь в светских сводках рядом с именами актрис в обязательном порядке указываются названия брендов.

Также 2000-е ознаменовались модой на винтаж. Рене Зеллвегер, Дженнифер Лопес и Джулия Робертс выбирают для главного события года платья из старых коллекций, предвосхищая появление тренда на разумное потребление.

2010-е: амбассадоры и стилисты

В 2010-х модные дома, кажется, окончательно поделили между собой звездный Олимп. Все больше актрис признаются в любви к одному-единственному бренду. Иногда дизайнера и знаменитость действительно связывают теплые отношения, как в случае Анджелины Джоли, которая много лет «по дружбе» носила наряды от Versace, не ограничивая себя строгими условиями рекламного контракта. Но в большинстве случаев брендам приходится покупать любовь актрис многомиллионными соглашениями.

Внимание уделяется мельчайшим деталям. Командой стилистов, которые теперь по популярности не уступают самим звездам, продумывается каждая составляющая образа: прическа, макияж, обувь и, конечно, украшения. На подготовку уходят недели, а то и месяцы. И все для того, чтобы в нужный час звезды могли блеснуть перед фотокамерами. В 2016 году Шарлиз Терон приковала взгляды публики своим появлением в алом платье от Dior. Наравне с нарядом обсуждался комплект от Harry Winston: бриллиантовые серьги и удлиненное ожерелье с кулоном, который, как выразилась стилист звезды, упал в идеальное место. И произошло чудо: без драгоценностей образ явно был бы незавершенным.

2020-е: лоск и непринужденность

Пока неизвестно, что принесет нам новое десятилетие, но можно с уверенностью сказать, что 2020-е будут полны сюрпризов. Ведь церемония 2021 года показала нам, что одни знаменитости по-прежнему старательно доводят до совершенства каждую составляющую своих образов, а другие в это же время открыто игнорируют общепринятые установки и являются за «Оскаром» в кроссовках и без грамма косметики.