Как изменились улыбки 15 знаменитостей после того, как они исправили свои зубы
Многие звезды решили улучшить свои улыбки по эстетическим или медицинским причинам. Некоторые выбрали едва заметные изменения — такие как отбеливание, в то время как другие отважились на более серьезные перемены (выпрямление, исправление прикуса), и это сильно сказалось на их внешности. Теперь они могут похвастаться совершенными улыбками.
Мы в AdMe.ru снова пустились на поиски вдохновляющих фотографий звезд до и после посещения дантиста.
1. Хилари Дафф
2. Джим Керри
3. Линдси Лохан
4. Джек Блэк
5. Гвен Стефани
6. Мэттью Льюис
7. Эмма Уотсон
8. Эмма Стоун
9. Деми Мур
10. 50 Cent
11. Селин Дион
12. Шер
13. Меган Фокс
14. Опра Уинфри
15. Луис Мигель
А вы когда-нибудь пытались исправить свои зубы? Какова была причина? Мы бы хотели увидеть фотографии ваших перемен.
Фото на превью BIGPICTURESPHOTO.COM / East News, East News
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