Как изменились улыбки 15 знаменитостей после того, как они исправили свои зубы

Многие звезды решили улучшить свои улыбки по эстетическим или медицинским причинам. Некоторые выбрали едва заметные изменения — такие как отбеливание, в то время как другие отважились на более серьезные перемены (выпрямление, исправление прикуса), и это сильно сказалось на их внешности. Теперь они могут похвастаться совершенными улыбками.