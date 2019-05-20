Как изменились герои «Теории Большого взрыва» со своего первого появления в сериале (На днях вышла последняя серия!)
16 мая состоялась премьера заключительных эпизодов «Теории Большого взрыва». Сериал завоевал огромную популярность: только в США последний сезон смотрели около 13 млн зрителей. Нам тоже полюбились Шелдон, Леонард, Пенни и другие герои, за которых мы переживали и радовались почти 12 лет.
AdMe.ru решил поностальгировать и вспомнить, как выглядели персонажи ситкома в первых сезонах.
Пенни
Леонард
Бернадетт
Говард
Эми
Шелдон
Радж
Мэри Купер
Стюарт
Крипке
Уил Уитон
Лесли
Берт
А кто ваш любимый герой «Теории Большого взрыва»?
Фото на превью The Big Bang Theory / Warner Bros.