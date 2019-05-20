Как изменились герои «Теории Большого взрыва» со своего первого появления в сериале (На днях вышла последняя серия!)

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16 мая состоялась премьера заключительных эпизодов «Теории Большого взрыва». Сериал завоевал огромную популярность: только в США последний сезон смотрели около 13 млн зрителей. Нам тоже полюбились Шелдон, Леонард, Пенни и другие герои, за которых мы переживали и радовались почти 12 лет.

AdMe.ru решил поностальгировать и вспомнить, как выглядели персонажи ситкома в первых сезонах.

Пенни

Леонард

Бернадетт

Говард

Эми

Шелдон

Радж

Мэри Купер

Стюарт

Крипке

Уил Уитон

Лесли

Берт

А кто ваш любимый герой «Теории Большого взрыва»?

Фото на превью The Big Bang Theory / Warner Bros.

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